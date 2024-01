https://sputniknews.com.tr/20240121/rus-ordusunun-harkov-istikametinde-ilerleyisi-suruyor-1079869295.html

Rus ordusu, Harkov bölgesindeki yerleşim birimini ele geçirdi

Ukrayna ordusunun Belgorod saldırılarında merkez üssü olarak kullanılan bölgelerden biri haline gelen Harkov, Batılı ülkelerden gelen daha uzun menzilli... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, sivil ölümlerini engellemek adına adım adım yürütülen askeri operasyonda faaliyetlerini sürdüren Rus ordusuna bağlı Batı Askeri Grup birliklerinin Kupyansk istikametinde ilerleyişini sürdürdüğünü vurguladığı mesajında, Harkov bölgesindeki Krahmalnoye köyünün Ukrayna ordusundan kurtarıldığını duyurdu.Bakanlık, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin bu istikametteki 7 saldırısının da püskürtüldüğünü açıklandığı mesajında, düşmanın 55 askerini kaybettiğini de ekledi.Ukrayna ordusu, son zamanlarda Rus bölgesi Belgorod’a insansız hava araçları (İHA) ile birlikte orta ve uzun menzilli Batı yapımı füzelerle saldırı gerçekleştirirken, bu saldırılarda Harkov bölgesinin önemli bir nokta olduğu gözden kaçmıyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’e gönderilen uzun menzilli füzelerin, Rus ordusunun kontrolündeki ‘hava saldırılarına karşı güvenli bölge’ ve cepheyi Ukrayna’ya doğru daha da derinleştirmeye zorladığının altını çiziyor.Harkov bölgesi, Lugansk, Donetsk ve Belgorod ile sınırda yer alıyor.'Rus ordusu kontrolü her yöne doğru genişletiyor'Yakın zamanda açıklamalarda bulunan Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı faaliyetlerinin sonuçlarıyla ilgili olarak yabancı askeri ataşelere verdiği brifingde, Rus birliklerinin kontrol bölgelerini her yöne doğru genişlettiğini söylemişti.Gerasimov "Rus birlikleri aktif savunmayı başarıyla yürütüyor, tüm muharebe temas hattı boyunca temas hatlarını güvenle tutuyor ve kontrol alanlarını her yöne doğru sürekli genişletiyor. Düşman sürekli olarak ateş altına alınıyor ve ilerlemesi engelleniyor" dedi.Gerasimov Rus askerlerinin en zor muharebe koşullarında cesur ve kararlı bir şekilde hareket ettiklerini ve görevlerini etkin bir şekilde yerine getirdiklerini vurguladı.Genelkurmay Başkanı, bu yıl Silahlı Kuvvetlerin ana görevinin, belkemiğini Batılı ülkeler tarafından eğitilen ve donatılan tugayların oluşturduğu Ukrayna ordusunun saldırı grubunun karşı saldırısını püskürtmek olduğunu söyleyerek "Kiev rejimine Batı teçhizatlarının ek teslimatı ve Ukrayna ordusu tarafından yedeklerin savaşa sokulması savaş alanındaki durumu değiştirmedi, sadece Ukrayna ordusu birliklerinin kayıp sayısını arttırdı" dedi.

