https://sputniknews.com.tr/20240121/bmden-ukraynanin-donetski-hedef-alan-saldirisina-sert-kinama-1079886863.html
BM’den Ukrayna’nın Donetsk'i hedef alan saldırısına sert kınama
BM’den Ukrayna’nın Donetsk'i hedef alan saldırısına sert kınama
Birleşmiş Milletler (BM) Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ukrayna ordusunun son verilere göre 28 can kaybına yol... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T22:35+0300
2024-01-21T22:35+0300
2024-01-21T22:40+0300
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna krizi
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
shakhtar donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi sözcüsü üzerinden yayınladığı mesajda Ukrayna ordusunun 28 can kaybına yol açan Donetsk'teki pazar yerini hedef alan saldırısını sert bir şekilde kınadı.Mesaj metninde, “Genel Sekreter, Donetsk şehrinin bugünkü bombalanması da dahil olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kararlı bir şekilde kınıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca uluslararası hukukun bu tür saldırıları yasakladığını ve bu saldırılara derhal son verilmesi gerektiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca uluslararası hukukun bu tür saldırıları yasakladığını ve bu saldırılara derhal son verilmesi gerektiği vurgulandı:
https://sputniknews.com.tr/20240121/rusyadan-bm-insan-haklari-yetkilisine-ukraynanin-donetske-saldirisina-sessiz-kalmama-cagrisi-1079886178.html
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, shakhtar donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, shakhtar donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
BM’den Ukrayna’nın Donetsk'i hedef alan saldırısına sert kınama
22:35 21.01.2024 (güncellendi: 22:40 21.01.2024)
Birleşmiş Milletler (BM) Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ukrayna ordusunun son verilere göre 28 can kaybına yol açan Donetsk'teki pazar yerini hedef alan saldırısını sert bir şekilde kınadığı belirtildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi sözcüsü üzerinden yayınladığı mesajda Ukrayna ordusunun 28 can kaybına yol açan Donetsk'teki pazar yerini hedef alan saldırısını sert bir şekilde kınadı.
Mesaj metninde, “Genel Sekreter, Donetsk şehrinin bugünkü bombalanması da dahil olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kararlı bir şekilde kınıyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca uluslararası hukukun bu tür saldırıları yasakladığını ve bu saldırılara derhal son verilmesi gerektiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca uluslararası hukukun bu tür saldırıları yasakladığını ve bu saldırılara derhal son verilmesi gerektiği vurgulandı:
“Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası insani hukuk çerçevesinde yasaklanmıştır, kabul edilemez ve derhal sonlandırılmalıdır.”