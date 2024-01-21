https://sputniknews.com.tr/20240121/bmden-ukraynanin-donetski-hedef-alan-saldirisina-sert-kinama-1079886863.html

BM’den Ukrayna’nın Donetsk'i hedef alan saldırısına sert kınama

BM’den Ukrayna’nın Donetsk'i hedef alan saldırısına sert kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ukrayna ordusunun son verilere göre 28 can kaybına yol... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T22:35+0300

2024-01-21T22:35+0300

2024-01-21T22:40+0300

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

ukrayna krizi

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

shakhtar donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi sözcüsü üzerinden yayınladığı mesajda Ukrayna ordusunun 28 can kaybına yol açan Donetsk'teki pazar yerini hedef alan saldırısını sert bir şekilde kınadı.Mesaj metninde, “Genel Sekreter, Donetsk şehrinin bugünkü bombalanması da dahil olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kararlı bir şekilde kınıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca uluslararası hukukun bu tür saldırıları yasakladığını ve bu saldırılara derhal son verilmesi gerektiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca uluslararası hukukun bu tür saldırıları yasakladığını ve bu saldırılara derhal son verilmesi gerektiği vurgulandı:

https://sputniknews.com.tr/20240121/rusyadan-bm-insan-haklari-yetkilisine-ukraynanin-donetske-saldirisina-sessiz-kalmama-cagrisi-1079886178.html

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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, shakhtar donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)