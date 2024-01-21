https://sputniknews.com.tr/20240121/rusyadan-bm-insan-haklari-yetkilisine-ukraynanin-donetske-saldirisina-sessiz-kalmama-cagrisi-1079886178.html

Rusya’dan BM insan hakları yetkilisine Ukrayna’nın Donetsk'e saldırısına sessiz kalmama çağrısı

Rusya’dan BM insan hakları yetkilisine Ukrayna’nın Donetsk'e saldırısına sessiz kalmama çağrısı

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ü Ukrayna ordusunun son... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T21:33+0300

2024-01-21T21:33+0300

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gennadiy gatilov

gennady gatilov

gennadi gatilov

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Rusya’nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gatilov, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk’e Ukrayna ordusunun 28 can kaybına yol açan Donetsk'teki pazar yerine saldırısına sessiz kalmama çağrısında bulundu.Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nin Telegram kanalından yapılan paylaşımda alıntılanan Gatilov, “BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ü ve ofisini, bu tür vahşet olaylarının görmezden gelinmesine izin vermemeye ve Donetsk'te sivillerin Ukraynalı militanlar tarafından ayrım gözetmeksizin hedef alınmasına kamuoyu önünde tepki vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, Kiev rejiminin Batılı destekçilerinin ve bazı uluslararası kuruluşların bu saldırıları görmezden geleceğine ve kınamayacağına inanıyor.Gatilov daha önce BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin Batılı donörlerin belirlediği görevleri yerine getirdiğini ve kadrolu personelin neredeyse tamamının Batılılardan oluştuğunu belirtmişti. Rus diplomat ayrıca bu kuruluşun Ukrayna askerlerinin gerçekleştirdiği çok sayıda uluslararası insani hukuk ihlalini görmezden gelmeyi tercih ettiğini de sözlerine eklemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240121/rusya-ukraynanin-donetsk--saldirisini-barbar-teror-eylemi-olarak-nitelendirdi-1079879764.html

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