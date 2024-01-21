https://sputniknews.com.tr/20240121/rusya-ukraynanin-donetsk--saldirisini-barbar-teror-eylemi-olarak-nitelendirdi-1079879764.html

Rusya, Ukrayna’nın Donetsk saldırısını 'barbar terör eylemi' olarak nitelendirdi

Rusya, Ukrayna’nın Donetsk saldırısını 'barbar terör eylemi' olarak nitelendirdi

Ukrayna ordusunun Donetsk şehrindeki halkın alışveriş yaptığı pazar yerine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 25’e yükselirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T16:47+0300

2024-01-21T16:47+0300

2024-01-21T16:47+0300

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

donetsk

pazar yeri

sivil can kaybı

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Yazılı açıklama yayınlayan bakanlık, Ukrayna birliklerinin bu sabah Donetsk'e düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını ve uluslararası birlik ve hükümetleri de bu saldırıyı kınamaya çağırdığını bildirdi.Yazılı mesajda, “Rus tarafı sivil halka yönelik bu hain saldırıyı sert bir şekilde kınamaktadır. Bununla birlikte Batı'nın, akılsızca ve sınırsızca desteklemeye hazır olduğu Ukraynalı kuklaların eliyle Rusya'yı ‘stratejik bir yenilgiye’ uğratma yönündeki sınırsız arzusu, Kiev rejimini terör eylemleri, uluslararası hukukun ağır ihlalleri ve savaş suçları da dahil olmak üzere giderek daha pervasız adımlar atmaya itmektedir” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, ayrıca sorumlu tüm hükümetleri ve ilgili uluslararası yapıları saldırıyı kınamaya çağırdığı mesajında, “Sessiz kalmaları, sivillerin öldürülmesine zımni onay anlamına gelecek, Ukraynalı neo-Nazileri daha da kanlı vahşetlere teşvik edecektir" diye ekledi.Kiev'in terörist saldırılarının barış ve diplomatik çözüm için siyasi irade eksikliğini gösterdiğine de dikkat çeken bakanlık, Rus ordusunun askeri operasyondaki tüm amaç ve hedeflerine ulaşma ihtiyacının açık olduğunun altını çizerek, yazılı mesajını, “Rusya’ya karşı güvenlik tehditleri ve terör eylemlerinin kaynağı,Ukrayna toprakları olmamalıdır” ifadesiyle bitirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240121/ukrayna-ordusunun-donetsk-saldirisinda-olu-sayisi-artiyor-1079874398.html

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rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, pazar yeri, sivil can kaybı