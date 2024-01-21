https://sputniknews.com.tr/20240121/rusya-ukraynanin-donetsk--saldirisini-barbar-teror-eylemi-olarak-nitelendirdi-1079879764.html
Rusya, Ukrayna’nın Donetsk saldırısını 'barbar terör eylemi' olarak nitelendirdi
Rusya, Ukrayna’nın Donetsk saldırısını 'barbar terör eylemi' olarak nitelendirdi
Ukrayna ordusunun Donetsk şehrindeki halkın alışveriş yaptığı pazar yerine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 25’e yükselirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T16:47+0300
2024-01-21T16:47+0300
2024-01-21T16:47+0300
ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
donetsk
pazar yeri
sivil can kaybı
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Yazılı açıklama yayınlayan bakanlık, Ukrayna birliklerinin bu sabah Donetsk'e düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını ve uluslararası birlik ve hükümetleri de bu saldırıyı kınamaya çağırdığını bildirdi.Yazılı mesajda, “Rus tarafı sivil halka yönelik bu hain saldırıyı sert bir şekilde kınamaktadır. Bununla birlikte Batı'nın, akılsızca ve sınırsızca desteklemeye hazır olduğu Ukraynalı kuklaların eliyle Rusya'yı ‘stratejik bir yenilgiye’ uğratma yönündeki sınırsız arzusu, Kiev rejimini terör eylemleri, uluslararası hukukun ağır ihlalleri ve savaş suçları da dahil olmak üzere giderek daha pervasız adımlar atmaya itmektedir” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, ayrıca sorumlu tüm hükümetleri ve ilgili uluslararası yapıları saldırıyı kınamaya çağırdığı mesajında, “Sessiz kalmaları, sivillerin öldürülmesine zımni onay anlamına gelecek, Ukraynalı neo-Nazileri daha da kanlı vahşetlere teşvik edecektir" diye ekledi.Kiev'in terörist saldırılarının barış ve diplomatik çözüm için siyasi irade eksikliğini gösterdiğine de dikkat çeken bakanlık, Rus ordusunun askeri operasyondaki tüm amaç ve hedeflerine ulaşma ihtiyacının açık olduğunun altını çizerek, yazılı mesajını, “Rusya’ya karşı güvenlik tehditleri ve terör eylemlerinin kaynağı,Ukrayna toprakları olmamalıdır” ifadesiyle bitirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240121/ukrayna-ordusunun-donetsk-saldirisinda-olu-sayisi-artiyor-1079874398.html
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rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, pazar yeri, sivil can kaybı
rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, pazar yeri, sivil can kaybı
Rusya, Ukrayna’nın Donetsk saldırısını 'barbar terör eylemi' olarak nitelendirdi
Ukrayna ordusunun Donetsk şehrindeki halkın alışveriş yaptığı pazar yerine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 25’e yükselirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan sivillerin hayatını kaybettiği eylemle ilgili tepki gecikmedi.
Yazılı açıklama yayınlayan bakanlık, Ukrayna birliklerinin bu sabah Donetsk'e düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını ve uluslararası birlik ve hükümetleri de bu saldırıyı kınamaya çağırdığını bildirdi.
Yazılı mesajda, “Rus tarafı sivil halka yönelik bu hain saldırıyı sert bir şekilde kınamaktadır. Bununla birlikte Batı'nın, akılsızca ve sınırsızca desteklemeye hazır olduğu Ukraynalı kuklaların eliyle Rusya'yı ‘stratejik bir yenilgiye’ uğratma yönündeki sınırsız arzusu, Kiev rejimini terör eylemleri, uluslararası hukukun ağır ihlalleri ve savaş suçları da dahil olmak üzere giderek daha pervasız adımlar atmaya itmektedir” ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ayrıca sorumlu tüm hükümetleri ve ilgili uluslararası yapıları saldırıyı kınamaya çağırdığı mesajında, “Sessiz kalmaları, sivillerin öldürülmesine zımni onay anlamına gelecek, Ukraynalı neo-Nazileri daha da kanlı vahşetlere teşvik edecektir" diye ekledi.
Kiev'in terörist saldırılarının barış ve diplomatik çözüm için siyasi irade eksikliğini gösterdiğine de dikkat çeken bakanlık, Rus ordusunun askeri operasyondaki tüm amaç ve hedeflerine ulaşma ihtiyacının açık olduğunun altını çizerek, yazılı mesajını, “Rusya’ya karşı güvenlik tehditleri ve terör eylemlerinin kaynağı,Ukrayna toprakları olmamalıdır” ifadesiyle bitirdi.