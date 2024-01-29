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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240129/zelenskiy-ukraynanin-elinde-ne-kadar-asker-kaldigini-acikladi-1080162340.html
Zelenskiy, Ukrayna’nın elinde ne kadar asker kaldığını açıkladı
Zelenskiy, Ukrayna’nın elinde ne kadar asker kaldığını açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, karşı saldırıda elde edilen başarısızlık sonrası seferberlik çalışmalarına hız veren Ukrayna ordusunun halihazırda... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T16:27+0300
2024-01-29T16:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy
rusya
rus ordusu
askeri operasyon
kiev
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Alman TV kanalı ARD’ye demeç veren Zelenskiy, Ukrayna ordusunun mevcudunun şu anda yaklaşık 880 bin kişi olduğunu belirtirken, “880 bin ila bir milyon kişilik bir ordumuz var. Aynı zamanda şu anda çalışma yaşında 30 milyon insanımız var, tam rakamı söyleyemem. Yurtdışına giden vatandaşlarımızın sayısı ise 6.5 ila 7.5 milyon civarında” dedi.Daha önce Zelenskiy, Aralık 2023'te Ukrayna Kara Kuvvetleri'nin en az 600 bin askere sahip olduğunu açıklamıştı.Zelenskiy’den bir yeni parlak fikir dahaAlman TV kanalı ARD’ye verdiği demecinde, Almanya'nın Ukraynalı mültecilerin aldığı parayı Ukrayna bütçesine aktarmasını öneren Zelenskiy, bunun Kiev için ‘çok daha iyi’ olacağını, Kiev yönetiminin Ukraynalı mültecinin nerede olduğuna bağlı olarak Almanya’dan gelecek fonları kendisinin dağıtabileceğini söyledi.Zelenskiy ayrıca Kırım'ın Rusya ile birleşmesinin ardından Moskova ile ilişkilerini sürdüren Berlin'den duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi.Şubat 2022'de Rusya'nın başlattığı askeri operasyon sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sayısının yaklaşık 260 bin kişi olduğu, kara birliklerinin ise yaklaşık 250 bin civarında olduğu aktarılmıştı.Bu yılın ocak ayında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun 2023 yılında 215 binden fazla asker ile 28 bin silah kaybettiğini, stratejik inisiyatifin Rusya ordusunda olduğunu belirtti.Zelenskiy’den yurtdışındaki vatandaşlara uyarı: Seçiminizi yapınZelenskiy, YouTube resmi kanalında yayınlanan Yeni Yıl konuşmasında, her Ukraynalının er ya da geç mülteci statüsü ile vatani görevini yerine getirmek arasında bir seçim yapması gerektiğini duyurmuştu.Zelenskiy, YouTube resmi kanalında yayınlanan Yeni Yıl konuşmasında, her Ukraynalının er ya da geç mülteci statüsü ile vatani görevini yerine getirmek arasında bir seçim yapması gerektiğini duyurdu.Zelenskiy, ülkede son dönemde gündemden düşmeyen yeni seferberlik dalgasının habercisi niteliği taşıyan konuşmasında, “Biliyorum ki bir gün her Ukraynalı, kendine şu soruyu sormak zorunda kalacak: Ben kimim? Kim olmak istiyorum? Kurban mı yoksa kazanan mı? Mülteci mi yoksa vatandaş mı?” ifadelerini kullandı.Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov daha önce yaptığı açıklamada ülkeden kaçan vatandaşları seferber etmek istediklerini söylemişti.Umerov'a göre yurtdışında yaşayan 25 ila 60 yaş arasındaki tüm Ukraynalıların seferberlik talimatlarına uyması gerekirken, daha sonra açıklamalarda bulunan bakanlık temsilcisi Hilarion Pavlyuk, konunun askere alma ve ‘yurtdışındaki Ukraynalılara orduya katılmalarının ne kadar önemli olduğunu anlatma ihtiyacı’ ile ilgili olduğunu açıkladı.Ukrayna parlamentosunun yeni seferberlik yasasını kabul etmesi halinde, asker kaçaklarının belgelerini güncelleyemeyecekleri ve yurt dışındaki mülteci statülerini yitirecekleri tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231231/ozel-operasyonun-2023u-karsi-saldiriya-gecen-kievin-basarisizlik-yili-1078945399.html
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Zelenskiy, Ukrayna’nın elinde ne kadar asker kaldığını açıkladı

16:27 29.01.2024 (güncellendi: 16:34 29.01.2024)
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, karşı saldırıda elde edilen başarısızlık sonrası seferberlik çalışmalarına hız veren Ukrayna ordusunun halihazırda 880 bin kişi olduğunu açıkladı.
Alman TV kanalı ARD’ye demeç veren Zelenskiy, Ukrayna ordusunun mevcudunun şu anda yaklaşık 880 bin kişi olduğunu belirtirken, “880 bin ila bir milyon kişilik bir ordumuz var. Aynı zamanda şu anda çalışma yaşında 30 milyon insanımız var, tam rakamı söyleyemem. Yurtdışına giden vatandaşlarımızın sayısı ise 6.5 ila 7.5 milyon civarında” dedi.
Daha önce Zelenskiy, Aralık 2023'te Ukrayna Kara Kuvvetleri'nin en az 600 bin askere sahip olduğunu açıklamıştı.

Zelenskiy’den bir yeni parlak fikir daha

Alman TV kanalı ARD’ye verdiği demecinde, Almanya'nın Ukraynalı mültecilerin aldığı parayı Ukrayna bütçesine aktarmasını öneren Zelenskiy, bunun Kiev için ‘çok daha iyi’ olacağını, Kiev yönetiminin Ukraynalı mültecinin nerede olduğuna bağlı olarak Almanya’dan gelecek fonları kendisinin dağıtabileceğini söyledi.
Zelenskiy ayrıca Kırım'ın Rusya ile birleşmesinin ardından Moskova ile ilişkilerini sürdüren Berlin'den duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi.
Şubat 2022'de Rusya'nın başlattığı askeri operasyon sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sayısının yaklaşık 260 bin kişi olduğu, kara birliklerinin ise yaklaşık 250 bin civarında olduğu aktarılmıştı.
Bu yılın ocak ayında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun 2023 yılında 215 binden fazla asker ile 28 bin silah kaybettiğini, stratejik inisiyatifin Rusya ordusunda olduğunu belirtti.

Zelenskiy’den yurtdışındaki vatandaşlara uyarı: Seçiminizi yapın

Zelenskiy, YouTube resmi kanalında yayınlanan Yeni Yıl konuşmasında, her Ukraynalının er ya da geç mülteci statüsü ile vatani görevini yerine getirmek arasında bir seçim yapması gerektiğini duyurmuştu.
Zelenskiy, YouTube resmi kanalında yayınlanan Yeni Yıl konuşmasında, her Ukraynalının er ya da geç mülteci statüsü ile vatani görevini yerine getirmek arasında bir seçim yapması gerektiğini duyurdu.
Zelenskiy, ülkede son dönemde gündemden düşmeyen yeni seferberlik dalgasının habercisi niteliği taşıyan konuşmasında, “Biliyorum ki bir gün her Ukraynalı, kendine şu soruyu sormak zorunda kalacak: Ben kimim? Kim olmak istiyorum? Kurban mı yoksa kazanan mı? Mülteci mi yoksa vatandaş mı?” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov daha önce yaptığı açıklamada ülkeden kaçan vatandaşları seferber etmek istediklerini söylemişti.
Umerov'a göre yurtdışında yaşayan 25 ila 60 yaş arasındaki tüm Ukraynalıların seferberlik talimatlarına uyması gerekirken, daha sonra açıklamalarda bulunan bakanlık temsilcisi Hilarion Pavlyuk, konunun askere alma ve ‘yurtdışındaki Ukraynalılara orduya katılmalarının ne kadar önemli olduğunu anlatma ihtiyacı’ ile ilgili olduğunu açıkladı.
Ukrayna parlamentosunun yeni seferberlik yasasını kabul etmesi halinde, asker kaçaklarının belgelerini güncelleyemeyecekleri ve yurt dışındaki mülteci statülerini yitirecekleri tahmin ediliyor.
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