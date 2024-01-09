https://sputniknews.com.tr/20240109/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusunun-2023-yili-kayiplarini-acikladi-1079464484.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna ordusunun 2023 yılı kayıplarını açıkladı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna ordusunun 2023 yılı kayıplarını açıkladı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun 2023 yılında 215 binden fazla asker ile 28 bin silah kaybettiğini, stratejik inisiyatifin Rusya ordusunda... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T13:08+0300
2024-01-09T13:08+0300
2024-01-09T13:22+0300
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Savunma Bakanlığı yönetiminin 2024 yılındaki ilk toplantısında konuşan Bakan Şoygu, "Rus birliklerinden oluşan gruplar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe potansiyelini sistematik olarak azaltıyor. Geçtiğimiz yıl düşmanın kayıpları 215 bin kişiyi ve 28 bin silahı aştı" dedi.Rusya ordusunun özel askeri harekat bölgesinde stratejik inisiyatifi elinde tuttuğunun altını çizen Şoygu, harekatın hedeflerine kademe kademe ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti."Kiev rejimi, Batılı hamilerinin kışkırtmasıyla askerlerini katliama zorlamaya devam ediyor ve Ukrayna ordusunun saflarına takviye yapmak için her türlü fırsatı kolluyor. Elbette bu, temas hattındaki durumu değiştirmeyecek, ancak yalnızca askeri çatışmayı uzatacaktır" diyen Şoygu, "Temas hattının tamamında stratejik inisiyatifi elimizde tutuyoruz. Rus ordusu, harekatın hedeflerine kademe kademe ulaşmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.'Nükleer üçlemenin savaşa hazırlık durumunu en üst seviyede tutacağız'Savunma Bakanlığı yönetimi toplantısında 2024 yılındaki ana görevlerden de bahseden Şoygu, bunlardan birinin nükleer üçlemenin savaşa hazırlık durumunu en üst seviyede tutulması olduğunu vurguladı."Askeri tehditlerin ve askeri-siyasi risklerin doğasını dikkate alarak, Başkomutan (Putin) bize bir dizi öncelikli ve sistemsel görev verdi. En önemlilerinden biri, nükleer üçlemenin savaşa hazırlık durumunu en üst seviyede tutmaktır" diye devam eden Şoygu, bu hususun dünyadaki stratejik dengeyi sağladığının altını çizdi.'Nükleer üçleme', bir ordunun havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanlarını ifade ediyor. 'Nükleer üçleme' kapsamında stratejik savaş uçakları, kıtalararası balistik füzeler ile füze denizaltıları yer alıyor. Rusya'nın 'nükleer üçlemesi' stratejik füze birliklerini, stratejik savaş uçaklarını ve nükleer denizaltılarını kapsıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231231/ozel-operasyonun-2023u-karsi-saldiriya-gecen-kievin-basarisizlik-yili-1078945399.html
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rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, kiev, rus silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, kiev, rus silahlı kuvvetleri
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna ordusunun 2023 yılı kayıplarını açıkladı
13:08 09.01.2024 (güncellendi: 13:22 09.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun 2023 yılında 215 binden fazla asker ile 28 bin silah kaybettiğini, stratejik inisiyatifin Rusya ordusunda olduğunu belirtti.
Savunma Bakanlığı yönetiminin 2024 yılındaki ilk toplantısında konuşan Bakan Şoygu, "Rus birliklerinden oluşan gruplar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe potansiyelini sistematik olarak azaltıyor. Geçtiğimiz yıl düşmanın kayıpları 215 bin kişiyi ve 28 bin silahı aştı" dedi.
Rusya ordusunun özel askeri harekat bölgesinde stratejik inisiyatifi elinde tuttuğunun altını çizen Şoygu, harekatın hedeflerine kademe kademe ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti.
"Kiev rejimi, Batılı hamilerinin kışkırtmasıyla askerlerini katliama zorlamaya devam ediyor ve Ukrayna ordusunun saflarına takviye yapmak için her türlü fırsatı kolluyor. Elbette bu, temas hattındaki durumu değiştirmeyecek, ancak yalnızca askeri çatışmayı uzatacaktır" diyen Şoygu, "Temas hattının tamamında stratejik inisiyatifi elimizde tutuyoruz. Rus ordusu, harekatın hedeflerine kademe kademe ulaşmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
'Nükleer üçlemenin savaşa hazırlık durumunu en üst seviyede tutacağız'
Savunma Bakanlığı yönetimi toplantısında 2024 yılındaki ana görevlerden de bahseden Şoygu, bunlardan birinin nükleer üçlemenin
savaşa hazırlık durumunu en üst seviyede tutulması olduğunu vurguladı.
"Askeri tehditlerin ve askeri-siyasi risklerin doğasını dikkate alarak, Başkomutan (Putin) bize bir dizi öncelikli ve sistemsel görev verdi. En önemlilerinden biri, nükleer üçlemenin savaşa hazırlık durumunu en üst seviyede tutmaktır" diye devam eden Şoygu, bu hususun dünyadaki stratejik dengeyi sağladığının altını çizdi.
'Nükleer üçleme', bir ordunun havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanlarını ifade ediyor. 'Nükleer üçleme' kapsamında stratejik savaş uçakları, kıtalararası balistik füzeler ile füze denizaltıları yer alıyor. Rusya'nın 'nükleer üçlemesi' stratejik füze birliklerini, stratejik savaş uçaklarını ve nükleer denizaltılarını kapsıyor.