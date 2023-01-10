https://sputniknews.com.tr/20230110/soygu-nukleer-ucleme-rusyanin-egemenliginin-ana-garantoru-1065593657.html

Şoygu: 'Nükleer üçleme', Rusya'nın egemenliğinin ana garantörü

Şoygu: 'Nükleer üçleme', Rusya'nın egemenliğinin ana garantörü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusu bünyesindeki stratejik nükleer kuvvetleri geliştirmeye devam edeceklerini ve bunun ülkenin egemenliğinin ana... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T14:11+0300

2023-01-10T14:11+0300

2023-01-10T14:11+0300

savunma

nükleer

rusya

ukrayna

sergey şoygu

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Rusya Savunma Bakanlığı yönetimi toplantısında konuşan Şoygu, "Nükleer üçlemeyi geliştirmeye ve savaşa hazır durumda tutmaya devam edeceğiz, zira nükleer kalkan ülkemizin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ana garantörüydü ve öyle kalmaya devam ediyor" dedi.'Nükleer üçleme', bir ordunun havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanlarını ifade ediyor. 'Nükleer üçleme' kapsamında stratejik savaş uçakları, kıtalararası balistik füzeler ile füze denizaltıları yer alıyor. Rusya'nın 'nükleer üçlemesi' stratejik füze birliklerini, stratejik savaş uçaklarını ve nükleer denizaltılarını kapsıyor.'Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini artıracağız'Hem modern hava savunma sistemlerinin etki alanına avcı ve bombardıman uçaklarını dahil ederek hem de İHA'ları iyileştirerek Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini artıracaklarını anlatan Şoygu, ordunun en yakın tarihli planları içinde modern saldırı silahları cephaneliğinin genişletilmesi olduğunu vurguladı.'Yapay zeka teknolojilerini aktif şekilde kullanacağız'En az bunlar kadar önemli bir diğer görevin personelin donanımlarının ve taktik ekipmanlarının en üst seviyeye çıkarılması olduğunu kaydeden Şoygu, bir askerin ihtiyaç duyduğu her şeyin modern, rahat ve güvenilir olması gerektiğini, kontrol ve iletişim sistemini geliştirmek istediklerini ve bu amaçlar dahilinde yapay zeka teknolojilerini de aktif şekilde kullanacaklarını ifade etti.'Ukrayna ve Suriye'deki birliklerin deneyimini sistematik hale getirmeliyiz'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ordunun nitelikli şekilde güncellenmesi ve askerlerin muharebe kabiliyetlerinin artırılması konusunda verdiği talimatları dikkate alarak Ukrayna ve Suriye'deki birliklerin deneyimini sürekli analiz etmeleri ve sistematik hale getirmeleri gerektiğini söyleyen Şoygu, bunlara göre personel eğitim programları ve askeri teçhizat tedarik planları geliştireceklerini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230102/rus-nukleer-silahlari-ve-topcu-sistemleri-neye-gore-adlandiriliyor-1065299222.html

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nükleer, rusya, ukrayna, sergey şoygu