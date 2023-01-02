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https://sputniknews.com.tr/20230102/rus-nukleer-silahlari-ve-topcu-sistemleri-neye-gore-adlandiriliyor-1065299222.html
Rus nükleer silahları ve topçu sistemleri neye göre adlandırılıyor?
Rus nükleer silahları ve topçu sistemleri neye göre adlandırılıyor?
Rusya'da nükleer silahlar genelde kadın isimleri alırken topçu sistemlerine ise geleneksel olarak çiçek isimleri veriliyor. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T16:13+0300
2023-01-02T16:13+0300
savunma
rusya
nükleer silah
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Moskovskiy Komsomolets gazetesi yazarları, Rusya'da geliştirilen silahlara isim verme geleneğini inceledi.Yazarlar, silahların genellikle ironik ve dostane isimler aldığını fark etti. Nitekim 'Volna-R' mermilerine 'Privet' (Merhaba), şarapnelden koruyucu battaniyeye 'Uyut' (Konfor) ve efsanevi BM-13 çok namlulu roketatar aracına 'Katyuşa' adı verildi.Nükleer silahlara genellikle kadın isimleri veriliyor. Örneğin; taktik nükleer bomba RDS-4'e 'Tatyana', taktik nükleer bomba 8U49'a ise 'Nataşa' adı uygun görüldü.Topçu sistemlerine sıkça çiçek isimleri verildiğine dikkat çeken yazarlar, 152 milimetrelik kendinden tahrikli obüs 2S3'ün 'Akatsiya' (Akasya), 120 milimetrelik kendinden tahrikli havan silahı 2S8'in 'Astra' ve 152 milimetrelik kendinden tahrikli topçu silahı 2S5'in 'Giatsint' (Sümbül) olarak adlandırıldığını anımsattı.'Astra' havan silahını geliştiren Burevestnik şirketi, 2S8'e bu adın verilmesini "Silah ateşlendiğinde namlunun ağzındaki alevin gücü, yeşil namluyla birlikte açmakta olan bir çiçeği andırıyor" sözleriyle açıklıyor.Moskovskiy Komsomolets yazarları, Rusya'da geliştirilen birçok silaha bitki adı verildiğini de tespit etti ve füze kompleksi RT-PM 'Topol' (Kavak), füze savunma kompleksi 'Buk' (Kayın) ve füze savunma kompleksi 9K333 'Söğüt' sistemlerini buna örnek verdi.NATO'nun Rus füze savunma sistemlerine 'G' harfi ile başlayan adlar verdiğini belirten yazarlar, S-300VM'nin 'Gladiator' ve Antey-2500'ün 'Giant' olarak adlandırıldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221226/rus-stratejik-ucaklari-hipersonik-silahlarla-donatilacak-1065065819.html
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rusya, nükleer silah
rusya, nükleer silah

Rus nükleer silahları ve topçu sistemleri neye göre adlandırılıyor?

16:13 02.01.2023
© Sputnik / Ramil SitdikovRusya'nın müthiş silahları
Rusya'nın müthiş silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Rusya'da nükleer silahlar genelde kadın isimleri alırken topçu sistemlerine ise geleneksel olarak çiçek isimleri veriliyor.
Moskovskiy Komsomolets gazetesi yazarları, Rusya'da geliştirilen silahlara isim verme geleneğini inceledi.
Yazarlar, silahların genellikle ironik ve dostane isimler aldığını fark etti. Nitekim 'Volna-R' mermilerine 'Privet' (Merhaba), şarapnelden koruyucu battaniyeye 'Uyut' (Konfor) ve efsanevi BM-13 çok namlulu roketatar aracına 'Katyuşa' adı verildi.
Nükleer silahlara genellikle kadın isimleri veriliyor. Örneğin; taktik nükleer bomba RDS-4'e 'Tatyana', taktik nükleer bomba 8U49'a ise 'Nataşa' adı uygun görüldü.
Topçu sistemlerine sıkça çiçek isimleri verildiğine dikkat çeken yazarlar, 152 milimetrelik kendinden tahrikli obüs 2S3'ün 'Akatsiya' (Akasya), 120 milimetrelik kendinden tahrikli havan silahı 2S8'in 'Astra' ve 152 milimetrelik kendinden tahrikli topçu silahı 2S5'in 'Giatsint' (Sümbül) olarak adlandırıldığını anımsattı.
'Astra' havan silahını geliştiren Burevestnik şirketi, 2S8'e bu adın verilmesini "Silah ateşlendiğinde namlunun ağzındaki alevin gücü, yeşil namluyla birlikte açmakta olan bir çiçeği andırıyor" sözleriyle açıklıyor.
Moskovskiy Komsomolets yazarları, Rusya'da geliştirilen birçok silaha bitki adı verildiğini de tespit etti ve füze kompleksi RT-PM 'Topol' (Kavak), füze savunma kompleksi 'Buk' (Kayın) ve füze savunma kompleksi 9K333 'Söğüt' sistemlerini buna örnek verdi.
NATO'nun Rus füze savunma sistemlerine 'G' harfi ile başlayan adlar verdiğini belirten yazarlar, S-300VM'nin 'Gladiator' ve Antey-2500'ün 'Giant' olarak adlandırıldığını kaydetti.
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