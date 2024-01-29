https://sputniknews.com.tr/20240129/zelenskiy-2022-yili-gelirini-acikladi-daha-az-kazanmis-1080150095.html

Zelenskiy 2022 yılı gelirini açıkladı: Daha az kazanmış

Zelenskiy 2022 yılı gelirini açıkladı: Daha az kazanmış

ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen yardımlarla ayakta kaldığı iddia edilen Ukrayna’nın devlet başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesinin 2022 yılındaki... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T11:28+0300

2024-01-29T11:28+0300

2024-01-29T11:28+0300

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Zelenskiy ve ailesinin 2022 mülk ve gelir vergi beyannamesi açıklanırken, o yıl ailece yaklaşık 98 bin dolar kazandıkları iddia edildi.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin yazılı açıklamasında, Zelenskiy ve ailesinin 2022 yılında 3 milyon 692 bin grivna (yaklaşık 98 bin dolar) kazandığı aktarılırken, mesajda, “ülke lideri ve ailesinin gelirleri 3 milyon 692 bin grivna olarak gerçekleşmiştir” denildi.Geliri düşüyorAçıklamada, Zelenskiy ve ailesinin 2021 yılındaki kazancının yaklaşık 11 milyon grivna (bugünün kuruyla yaklaşık 290 bin dolar) olduğu hatırlatılırken, bu rakamın yarısının maaş, banka faizleri ve kiralık mülklerden elde edilen gelirden oluştuğu ifade edildi.Bununla birlikte Zelenskiy ve ailesinin 2020 ile karşılaştırıldığında geliri neredeyse 12 milyon grivna (bugünün kuruyla yaklaşık 320 bin dolar) azaldı.Açıklamada, 2021-2022 döneminde Zelenskiy’in varlıklarında, gayrimenkullerinde veya araçlarında hiçbir değişikliğin meydana gelmediği belirtildi.

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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, yelena zelenskaya , kiev, abd, avrupa birliği, rusya