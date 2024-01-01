https://sputniknews.com.tr/20240101/putin-dusmanimiz-ukrayna-degil-bizi-stratejik-yenilgiye-ugratmak-isteyenlerdir-1079236242.html

Putin: Düşmanımız Ukrayna değil, bizi stratejik yenilgiye uğratmak isteyenlerdir

Putin: Düşmanımız Ukrayna değil, bizi stratejik yenilgiye uğratmak isteyenlerdir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın düşmanı olmadığını, verilen mücadelenin Rusya'yı savaş alanında stratejik yenilgiye uğratmak ve Rus... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T15:54+0300

2024-01-01T15:54+0300

2024-01-01T15:54+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

moskova

kiev

batı

barış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/11/1078542684_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3e4b9f86299cf8c33a41940fc8a6cbd7.jpg

Vişnyevski Askeri Hastanesi’ni ziyaret eden Putin, askeri operasyonda görevli yetkililerde bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Ukrayna’yı düşman olarak görmediklerinin altını çizerek, “Ne yazık ki bu yüzyıllardır böyleydi ve şimdi de devam ediyor. Ukrayna'nın kendisi bizim için bir düşman değil, Rus devletini yok etmek isteyenler, dedikleri gibi Rusya'nın savaş alanında stratejik yenilgisini sağlamayı arzulayanlardır” diye konuştu.Batı'da Rusya’ya sempati duyan, kaygılarını anlayabilen ve yürekten birlikte olan farklı insanlar olduğuna değinen Rus lider, öte yandan ülkesini mevcut niteliği ve boyutuyla kabul edilemez olarak gören sözde elitler olduğuna vurgu yaparak, “Rusya ile başa çıkmak için yüzyıllardır bu görevi belirlemiş olmalarına rağmen, öyle görünüyor ki onlarla kendimiz daha hızlı başa çıkıyoruz” dedi.‘Batı'da Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin söylem giderek değişiyor’Rusya Devlet Başkanı, Batı'da Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin söylemin giderek değiştiğine de dikkat çektiği konuşmasında, daha önce Rusya'nın stratejik yenilgisinden bahseden Batı’nın şimdi müzakerelerden bahsetmeye başladığını hatırlattı.“Daha dün Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmaktan bahsedenler şimdi çatışmayı nasıl daha çabuk sona erdireceklerine dair ifadeler kullanıyor” diyen Putin, sorunun özünün Ukrayna'da olmadığını, asıl meselenin Ukrayna’nın eliyle Rusya'yı yok etmeye çalışanlarda olduğunu belirterek, “Bunun yavaş yavaş farkına varıldığını ve söylemlerin değiştiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.'Biz de çatışmayı sona erdirmek istiyoruz'Rusya’nın da Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istediğini söyleyen Putin, ancak bunu kendi koşullarıyla yapmak istediğini ifade ettiği konuşmasını, “Biz de çatışmayı sona erdirmek istiyoruz, hem de mümkün olan en kısa sürede. Ancak kendi şartlarımızla. Sonsuza dek savaşmak gibi bir arzumuz yok. Ancak pozisyonumuzdan da vazgeçmeyeceğiz” sözleriyle sürdürdü.Rus lider, Kiev'in Belgorod saldırısı ve benzeri terör eylemleriyle Rusya’ya gözdağı vermek ve belirsizlik yaratmak istediğini vurgularken, ancak Rusya'nın Kiev'in askeri hedeflerine yönelik saldırılarını artıracağına dikkat çektiği konuşmasında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna askeri tesisleri ve altyapısına ‘hassas saldırılar’ düzenlediğini ve bu saldırılarını sürdüreceğini kaydederken, konuşmasını, “Belgorod'daki terör saldırısının ertesi günü bu tür saldırıların gerçekleştirildiğini fark etmiş olmalısınız. Bugün de yapılıyor ve yarın da yapacağız” sözleriyle sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20240101/avrupa-ulkeleri-ukraynadaki-catismayi-en-az-2025-yilina-kadar-uzatmak-istiyor-1079235621.html

rusya

ukrayna

moskova

kiev

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, ukrayna, moskova, kiev, batı, barış