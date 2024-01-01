https://sputniknews.com.tr/20240101/avrupa-ulkeleri-ukraynadaki-catismayi-en-az-2025-yilina-kadar-uzatmak-istiyor-1079235621.html

‘Avrupa ülkeleri, Ukrayna'daki çatışmayı en az 2025 yılına kadar uzatmak istiyor’

‘Avrupa ülkeleri, Ukrayna'daki çatışmayı en az 2025 yılına kadar uzatmak istiyor’

İngiliz hükümetindeki kaynaklara atıfta bulunan The Times gazetesi, İngiltere ve Kıta Avrupası ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmayı en az 2025 yılına kadar... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T15:11+0300

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İngiltere ve Avrupa ülkelerinin ABD'nin tutumundan bağımsız olarak Kiev yönetimine yardım sağlamaya devam edebilmek amacıyla savunma sanayilerini yeniden başlatmak için Ukrayna'daki çatışmayı en az 2025 yılına kadar uzatmayı planladığını belirten gazete, Birleşik Krallık askeri istihbaratının Rusya ya da Ukrayna'nın 2024 yılında çatışmada belirleyici bir dönüm noktası elde etmesini beklemediğinin altını çizerken, “2024 yılı her iki taraf için de büyük operasyonel başarılar getirmeyecek. Büyük bir atılım olası değil” diye yazdı.Aynı zamanda Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmanın kaderinin ABD başkanlık seçimlerinin sonucuna bağlı olmamasını sağlamak için savunma sektöründeki üretim kapasitelerini arttırmayı planladığı kaydedilirken, The Times’ın haberinde, “Avrupa, ABD başkan adayı Donald Trump'ın seçilmesi halinde Ukrayna finansmanının musluğunu kapatmaya çalışması durumunda, ABD'nin müdahalesi olmadan da Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdürmeye hazırlanıyor” ifadelerine yer verdi.Gazete, aynı zamanda İngiltere'nin Ukrayna'ya şu ana kadar hiçbir şey yeni teklifte bulunamadığını, zira krallığın silah stoklarının tükendiğini vurgularken, bu bağlamda Londra’nın Berlin'den Kiev'e askeri yardım sağlanmasını temin etmesini istediğini aktardı.Gazetenin atıfta bulunduğu hükümet kaynaklarına göre, aynı zamanda İngiliz yetkililer Ukrayna'ya silah tedariki konusunda diğer ülkelerle de görüşmeler yürütüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240101/zelenskiyden-yeni-yil-konusmasinda-ukraynalilara-uyari-seciminizi-yapin-1079231979.html

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