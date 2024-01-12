https://sputniknews.com.tr/20240112/ukrayna-yeni-seferberlige-hazirlaniyor-halk-sert-tepkiyle-karsiliyor-kasada-da-para-yok--1079577846.html

Ukrayna yeni seferberliğe hazırlanıyor: Halk sert tepkiyle karşılıyor, kasada da para yok

Ukrayna yeni seferberliğe hazırlanıyor: Halk sert tepkiyle karşılıyor, kasada da para yok

Politico, yeni seferberlik kurallarına ilişkin yasa tasarısının, yalnızca savaştan ve ordudaki yolsuzluk skandallarından bıkan Ukraynalıların sert tepkisiyle... 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T15:24+0300

2024-01-12T15:24+0300

2024-01-12T15:24+0300

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Politico gazetesinde yer alan makalede, Ukrayna'daki çatışmanın ülke üzerinde yarattığı muazzam stresin, seferberlik tasarısı konusundaki tartışmalara da yansıdığı belirtildi.Perşembe günü, Ukrayna Bakanlar Kurulu Yüksek Rada'dan yeni seferberlik kurallarına ilişkin tartışmalı yasa tasarısını geri çekti. Bakanlar Kurulu'nun, milletvekillerinin önerilerini de dikkate alarak revize edilmiş yeni yasa tasarısını yakın zamanda Rada'ya sunması bekleniyor.Kiev’deki yetkililer, bu yıl Ukrayna ordusunun yaklaşık yarım milyon ek insana ihtiyaç duyacağını, bunun da cephedeki bitkin askerlerin dinlenmesine ve askeri operasyonlara devam etmesine olanak sağlayacağını belirtiyor. Ancak tasarı Ukraynalılar arasında o kadar sert tepkiye karşılandı ki politikacılar bunun sorumluluğunu üstlenmekten çekiniyor. Vladimir Zelenskiy bile seferberlik tasarısının kendisi değil hükümet tarafından teklif edilmesini tercih ediyor.Binlerce cana mal olan ancak önemli bir sonuç getirmeyen aylar süren askeri operasyonlar, ordudaki yolsuzluk skandalları ve hem ülke içinde hem de Ukrayna'nın müttefikleri arasında yaşanan yorgunluk hissi, Ukraynalıların silahlı kuvvetler saflarına katılma konusundaki ilk coşkusunun ortadan kalkmasına neden oldu.Üstelik Ukraynalılar, yeni bir büyük ölçekli seferberliğin ülke ekonomisi açısından sonuçlarını giderek daha fazla tartışmaya başladı. Ukrayna'nın devlet bütçesinin neredeyse tamamı ülkenin askeri giderlerine harcanıyor ve AB ile ABD'den gelen yardımlar ekonominin geri kalanının finansmanında kullanılıyor. Ancak bu yardımın devam edeceğinin artık şüphe altında olduğu düşünüldüğünde, Kiev'in yeni askerler bulmak ile ekonomiyi ve askeri sanayiyi ayakta tutmak arasında bir denge kurması gerekiyor.Zelenskiy'ye göre, yaklaşık yarım milyon insanı seferber etmek yaklaşık 12 milyar euroya mal olacak ve bir askerin maaşının ödenebilmesi için altı Ukraynalının vergi ödemesi gerektiği dikkate alındığında ülkede yaklaşık 3 milyon çalışan insan açığı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240112/rus-disisleri-bati-kievin-moskovaya-karsi-isledigi-suclari-gormezden-geliyor-1079576468.html

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