https://sputniknews.com.tr/20240112/rus-disisleri-bati-kievin-moskovaya-karsi-isledigi-suclari-gormezden-geliyor-1079576468.html

Rus Dışişleri: Batı, Kiev'in Moskova'ya karşı işlediği suçları görmezden geliyor

Rus Dışişleri: Batı, Kiev'in Moskova'ya karşı işlediği suçları görmezden geliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı'nın Kiev'in Moskova'ya karşı işlediği suçları görmezden geldiğini söyledi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T14:56+0300

2024-01-12T14:56+0300

2024-01-12T16:19+0300

ukrayna krizi

rusya

rus dışişleri

mariya zaharova

ukrayna

ukrayna ordusu

agit

birleşmiş milletler (bm)

belgorod

kore yarımadası

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev rejiminin Rusya'ya karşı işlediği terör suçlarını görmezden gelmesinin Moskova'yı öfkelendirdiğini söyledi.Zaharova düzenlediği brifingde, "Batı'nın Kiev rejiminin suç teşkil eden terör eylemlerini alaycı bir şekilde görmezden gelmesi ve bu tür uygulamaların coğrafyasını diğer barışçıl Rus şehirlerine genişletme tehditleri çirkindir" dedi.Zaharova, NATO ve AB temsilcilerinin hiçbirinin 'Kiev rejiminin yılbaşı öncesi Belgorod'da gerçekleştirdiği kanlı barbarlığı' kınamaya cesaret edemediğini de hatırlatarak, "BM ve AGİT liderleri de sessiz kaldılar ya da genel nitelikte yetersiz çağrılarla geçiştirdiler" dedi.Zaharova kolektif Batı ülkelerinin bu tutumunun, Avrupalı yetkililerin karşı argüman ve temel ahlak eksikliğini gösterdiğini vurgulayarak, bilhassa Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna ordusunun Belgorod saldırısına ilişkim 'Ukrayna'nın meşru bir savunma hakkı' olduğu yönündeki açıklamasına atıfta bulundu.Batı demokrasilerinin hoşgörüsünün 'ikiyüzlü' olduğunu kaydeden Zaharova, "Onlar sadece olayları isimleriyle çağırmaktan korkuyorlar. Kiev Nazilerini haklı çıkarmaya ve sivillere yönelik kanlı zulümlerini, bu kadar kanlı olsa bile, haklı çıkarmaya devam ediyorlar" diye özetledi.'Ukrayna, Kuzey Kore'den gelen füzeler hakkında konuşarak konuyu gündemde tutmaya çalışıyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Rusya'nın Kuzey Kore'den aldığı füzelerle Ukrayna'ya saldırdığı yönündeki açıklamalarının, Washington'un tüm Ukrayna kampanyasının başarısızlığa uğramasının arka planında 'konuyu ayakta tutma' ve Moskova'yı bir kez daha suçlama arzusu olduğunu söyledi.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Moskova'nın yalanlamalarına rağmen Rusya'nın Ukrayna'yı vurmak için Kuzey Kore'den aldığı füzeleri kullandığına inandığını söylemiş ve bu iddialar için herhangi bir kanıt sunmadı.Zaharova bu konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Zaharova ayrıca Kore Yarımadası çevresindeki istikrarsızlığın ABD tarafından Çin'e baskı yapmak için kullanıldığını belirterek, "Bu konunun ortadan kalkacağını düşünmeyin. Kore Yarımadası çevresindeki durum tırmandıkça ve Amerikan dış politikasının Ortadoğu'daki, Kuzey Afrika'daki, dünyanın diğer bölgelerinde ve Ukrayna'daki korkunç başarısızlıklarının arka planında, Ukrayna kampanyasının bu hesaplaşmalara ihtiyaçları olacak. Dolayısıyla bu türden birden fazla açıklama daha duyacağız" diyerek uyarıda bulundu.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının yanı sıra diğer bazı Asya ve Batı ülkelerinin Kuzey Kore füzelerinin Rusya'ya transfer edildiği iddiasıyla ilgili açıklamasını Macaristan ve Slovakya imzalamamıştı. Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Slovakya'nın belgeyi imzalamadığını çünkü bu yönde herhangi bir kanıt sunulmadığını dile getirmişti.Dışişleri Bakanlığı: Zorlayıcı yöntemler Kore Yarımadası'nda güvenliği tehlikeye atarRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kore Yarımadası'ndaki tırmanışın, Batı'nın yaptırımlarının ve askeri yığınak da dahil olmak üzere zorlayıcı yöntemlerinin yarımadanın ve Kuzeydoğu Asya ülkelerinin güvenliğini tehlikeye attığını gösterdiğini söyledi.Zaharova konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:Zaharova bölgedeki mevcut sorunlara ancak saygılı diyalog, siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözüm bulunabileceğini de sözlerine ekledi.'Erivan'da neo-Nazi grubun yaptığı yürüyüşten rahatsızız'Zaharova, Moskova'nın Nazi sembollerini taşıyan bir grubun Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaptığı yürüyüşten endişe duyduğunu ifade etti."1 Ocak'ta Erivan'ın merkezinde faşist gençlerden oluşan bir grubun yaptığı yürüyüşü derin bir endişeyle karşıladık" diyen Zaharova, kamuoyu önünde açıkça Nazi selamı vererek yürüyen gruba Ermeni güvenlik güçlerinin hiçbir şekilde müdahale etmemesini de şaşkınlıkla karşıladıklarını vurguladı.Ermeni güvenlik güçlerinin tutumunun üzüntü verici olduğunu kaydeden Zaharova, Nazizmin her türlü tezahürünün kökünün kazınması gerektiğini ekledi.

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rusya, rus dışişleri, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna ordusu, agit, birleşmiş milletler (bm), belgorod, kore yarımadası, abd, kuzey kore, ermenistan