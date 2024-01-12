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Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarını şiddetle kınıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarını şiddetle kınıyoruz
Rusya Dışişleri: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarını şiddetle kınıyoruz 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T11:34+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un BM Güvenlik Konseyi'nde Kızıldeniz'e ilişkin tutumunun bölgedeki gerilimi tırmandırmak için yalnızca bir bahane olduğunu kaydederek Moskova'nın ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını vurguladı.Basın toplantısında ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırılarına tepki gösteren Zaharova açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Kızıldeniz çevresindeki büyük çaplı askeri gerginliğin son zamanlarda Yemen'deki çözüm sürecinde görülen olumlu eğilimleri ortadan kaldırabileceğini söyleyen Zaharova, saldırıların tüm Ortadoğu'da durumun istikrarsızlaşmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.'Maceracı uluslararası koalisyonun saldırıları, küresel barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturuyor'Maceracı uluslararası koalisyonun Yemen'in kuzey ve orta kesimlerinde hüküm süren Husi hareketinin mevzilerine yönelik saldırılarını küresel barış ve güvenliğe doğrudan tehdit olarak gördüklerinin altını çizen Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova şöyle devam etti: Bu anlayışla BM Güvenlik Konseyi'ne acilen toplanma çağrısı yaptıklarını anımsatan Zaharova, Rusya'nın toplantıda söz konusu hukuk dışı eylemlere ilişkin ilkesel değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırıları sonrası BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) bugün acil toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı.ABD ve İngiliz savaş uçakları gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti. Bu saldırılara karşı yapılan açıklamada ise Ensarullah hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-Ezzi, "Ülkemiz, Amerikan ve İngiliz gemilerinden, denizaltılarından ve savaş uçaklarından büyük bir saldırıya maruz kaldı. Hiç şüphe yok ki, ABD ve İngiltere bu bariz saldırganlığın ağır bedelini ödemeye ve tüm korkunç sonuçlarına katlanmaya hazırlanmak zorunda kalacak" cümlelerini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240112/abd-ve-ingilterenin-yemene-saldirmasi-sonrasi-rusyadan-bmgkya-acil-toplanma-cagrisi-1079567390.html
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Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarını şiddetle kınıyoruz

11:34 12.01.2024 (güncellendi: 11:45 12.01.2024)
© Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© Виталий Белоусов
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Rusya Dışişleri: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarını şiddetle kınıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un BM Güvenlik Konseyi'nde Kızıldeniz'e ilişkin tutumunun bölgedeki gerilimi tırmandırmak için yalnızca bir bahane olduğunu kaydederek Moskova'nın ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını vurguladı.
Basın toplantısında ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki hedeflere yönelik saldırılarına tepki gösteren Zaharova açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:
12 Ocak gecesi, aslında 'ABD ve İngiltere öncülüğündeki yasadışı koalisyon' olarak adlandırılması gereken sözde uluslararası koalisyon, egemen Yemen topraklarındaki bir dizi tesise füze ve bombalarla saldırılar düzenledi. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki Kızıldeniz'le ilgili tutumunun bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmak için yalnızca bir bahane olduğu yönündeki endişelerimiz doğrulandı. ABD ve müttefiklerinin bu sorumsuz eylemlerini şiddetle kınıyoruz.
Kızıldeniz çevresindeki büyük çaplı askeri gerginliğin son zamanlarda Yemen'deki çözüm sürecinde görülen olumlu eğilimleri ortadan kaldırabileceğini söyleyen Zaharova, saldırıların tüm Ortadoğu'da durumun istikrarsızlaşmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

'Maceracı uluslararası koalisyonun saldırıları, küresel barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturuyor'

Maceracı uluslararası koalisyonun Yemen'in kuzey ve orta kesimlerinde hüküm süren Husi hareketinin mevzilerine yönelik saldırılarını küresel barış ve güvenliğe doğrudan tehdit olarak gördüklerinin altını çizen Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova şöyle devam etti:
Uluslararası toplumu, bir grup ülkenin BM yetkisi olmaksızın Yemen'e düzenlediği saldırıları güçlü bir şekilde kınamaya çağırıyoruz. Başta Suudi Arabistan olmak üzere bölgesel ortaklarımızın ifade ettiği endişeleri paylaşıyor ve gerilimin daha da tırmanmasının önlenmesi için uluslararası çabaların artırılması çağrısında bulunuyoruz.
Bu anlayışla BM Güvenlik Konseyi'ne acilen toplanma çağrısı yaptıklarını anımsatan Zaharova, Rusya'nın toplantıda söz konusu hukuk dışı eylemlere ilişkin ilkesel değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.
Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırıları sonrası BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) bugün acil toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı.
ABD ve İngiliz savaş uçakları gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti. Bu saldırılara karşı yapılan açıklamada ise Ensarullah hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-Ezzi, "Ülkemiz, Amerikan ve İngiliz gemilerinden, denizaltılarından ve savaş uçaklarından büyük bir saldırıya maruz kaldı. Hiç şüphe yok ki, ABD ve İngiltere bu bariz saldırganlığın ağır bedelini ödemeye ve tüm korkunç sonuçlarına katlanmaya hazırlanmak zorunda kalacak" cümlelerini kaydetmişti.
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