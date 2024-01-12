https://sputniknews.com.tr/20240112/abd-ve-ingilterenin-yemene-saldirmasi-sonrasi-rusyadan-bmgkya-acil-toplanma-cagrisi-1079567390.html
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırması sonrası Rusya'dan BMGK'ya acil toplanma çağrısı
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırması sonrası Rusya'dan BMGK'ya acil toplanma çağrısı
Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırıları sonrası BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) bugün acil toplantıya... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T10:39+0300
2024-01-12T10:39+0300
2024-01-12T10:39+0300
israil- filistin çatışması
mariya zaharova
abd ordusu
yemen
husiler
husiler hareketi
bm
bm güvenlik konseyi
rusya
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Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları nedeniyle BMGK'nın 12 Ocak'ta acilen toplanmasını talep etti" dendi.Sputnik'e konuşan BMGK'dan bir kaynak, Rusya'nın acil toplantının bugün saat 18.00'de yapılmasını talep ettiğini belirtti.Zaharova: Anglosaksonlar, BMGK kararlarından bir kez daha saptıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenledikleri saldırılarla BMGK kararlarından bir kez daha saptığını vurguladı.Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "ABD'nin Yemen'deki saldırıları, Anglosaksonların BMGK kararlarından sapmalarının ve kendi yıkıcı amaçları uğruna bölgedeki durumu tırmandırmak için uluslararası hukuku tamamen hiçe saymalarının bir başka örneği" ifadelerini kullandı.Zaharova, bugün düzenlenecek basın toplantısında Rusya'nın söz konusu gelişmeye bakışını detaylı olarak anlatacaklarını da kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240112/husilerden-abd-ve-ingiltereye-agir-bedel-odetecegiz-1079565898.html
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mariya zaharova, abd ordusu, yemen, husiler, husiler hareketi, bm, bm güvenlik konseyi, rusya
mariya zaharova, abd ordusu, yemen, husiler, husiler hareketi, bm, bm güvenlik konseyi, rusya
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırması sonrası Rusya'dan BMGK'ya acil toplanma çağrısı
Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırıları sonrası BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) bugün acil toplantıya çağırdıklarını açıkladı.
Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları nedeniyle BMGK'nın 12 Ocak'ta acilen toplanmasını talep etti" dendi.
Sputnik'e konuşan BMGK'dan bir kaynak, Rusya'nın acil toplantının bugün saat 18.00'de yapılmasını talep ettiğini belirtti.
Zaharova: Anglosaksonlar, BMGK kararlarından bir kez daha saptı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenledikleri saldırılarla BMGK kararlarından bir kez daha saptığını vurguladı.
Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "ABD'nin Yemen'deki saldırıları, Anglosaksonların BMGK kararlarından sapmalarının ve kendi yıkıcı amaçları uğruna bölgedeki durumu tırmandırmak için uluslararası hukuku tamamen hiçe saymalarının bir başka örneği" ifadelerini kullandı.
Zaharova, bugün düzenlenecek basın toplantısında Rusya'nın söz konusu gelişmeye bakışını detaylı olarak anlatacaklarını da kaydetti.