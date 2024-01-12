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SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı: 'Vergi ödemeyenlerin üzerine gidiyoruz'
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240112/abd-ve-ingilterenin-yemene-saldirmasi-sonrasi-rusyadan-bmgkya-acil-toplanma-cagrisi-1079567390.html
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırması sonrası Rusya'dan BMGK'ya acil toplanma çağrısı
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırması sonrası Rusya'dan BMGK'ya acil toplanma çağrısı
Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırıları sonrası BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) bugün acil toplantıya... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T10:39+0300
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israil- filistin çatışması
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Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları nedeniyle BMGK'nın 12 Ocak'ta acilen toplanmasını talep etti" dendi.Sputnik'e konuşan BMGK'dan bir kaynak, Rusya'nın acil toplantının bugün saat 18.00'de yapılmasını talep ettiğini belirtti.Zaharova: Anglosaksonlar, BMGK kararlarından bir kez daha saptıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenledikleri saldırılarla BMGK kararlarından bir kez daha saptığını vurguladı.Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "ABD'nin Yemen'deki saldırıları, Anglosaksonların BMGK kararlarından sapmalarının ve kendi yıkıcı amaçları uğruna bölgedeki durumu tırmandırmak için uluslararası hukuku tamamen hiçe saymalarının bir başka örneği" ifadelerini kullandı.Zaharova, bugün düzenlenecek basın toplantısında Rusya'nın söz konusu gelişmeye bakışını detaylı olarak anlatacaklarını da kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240112/husilerden-abd-ve-ingiltereye-agir-bedel-odetecegiz-1079565898.html
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mariya zaharova, abd ordusu, yemen, husiler, husiler hareketi, bm, bm güvenlik konseyi, rusya
mariya zaharova, abd ordusu, yemen, husiler, husiler hareketi, bm, bm güvenlik konseyi, rusya

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırması sonrası Rusya'dan BMGK'ya acil toplanma çağrısı

10:39 12.01.2024
© AA VideoHusiler, ABD ve İngiltere tarafından saldırıya uğradı
Husiler, ABD ve İngiltere tarafından saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AA Video
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Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırıları sonrası BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) bugün acil toplantıya çağırdıklarını açıkladı.
Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları nedeniyle BMGK'nın 12 Ocak'ta acilen toplanmasını talep etti" dendi.

Sputnik'e konuşan BMGK'dan bir kaynak, Rusya'nın acil toplantının bugün saat 18.00'de yapılmasını talep ettiğini belirtti.

Zaharova: Anglosaksonlar, BMGK kararlarından bir kez daha saptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenledikleri saldırılarla BMGK kararlarından bir kez daha saptığını vurguladı.

Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, "ABD'nin Yemen'deki saldırıları, Anglosaksonların BMGK kararlarından sapmalarının ve kendi yıkıcı amaçları uğruna bölgedeki durumu tırmandırmak için uluslararası hukuku tamamen hiçe saymalarının bir başka örneği" ifadelerini kullandı.

Zaharova, bugün düzenlenecek basın toplantısında Rusya'nın söz konusu gelişmeye bakışını detaylı olarak anlatacaklarını da kaydetti.
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