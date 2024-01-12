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SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı: 'Vergi ödemeyenlerin üzerine gidiyoruz'
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240112/husilerden-abd-ve-ingiltereye-agir-bedel-odetecegiz-1079565898.html
Husilerden ABD ve İngiltere'ye: Ağır bedel ödeteceğiz
Husilerden ABD ve İngiltere'ye: Ağır bedel ödeteceğiz
Yemen'in kuzey ve orta kesiminde iktidarda bulunan Ensarullah (Husiler) grubu, ABD ve İngiltere'nin hava saldırıları nedeniyle bu iki ülkeye ağır bedel... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T09:45+0300
2024-01-12T10:11+0300
israil- filistin çatışması
yemen
husi
husi yönetimi
iran
abd
saldırı
ingiltere
israil-filistin
israil
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Ensarullah hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-Ezzi, "Ülkemiz, Amerikan ve İngiliz gemilerinden, denizaltılarından ve savaş uçaklarından büyük bir saldırıya maruz kaldı. Hiç şüphe yok ki, ABD ve İngiltere bu bariz saldırganlığın ağır bedelini ödemeye ve tüm korkunç sonuçlarına katlanmaya hazırlanmak zorunda kalacak" dedi.'23 hava saldırısı düzenlendi'Sputnik'e konuşan Yemenli yetkililer, ABD ve İngiltere'nin Sana, Hudeyde, Taiz ve Saada kentlerindeki tesislere 23 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.Yetkililer, "Savaş uçakları, Sana Uluslararası Havaalanı ve yanındaki Ad-Dleimi hava üssüne 4 saldırı düzenledi. 8 hava saldırısıyla havaalanı ve Hudeyde Limanı yakınındaki El Katib bölgesinde bulunan Ensarullah grubunun kışlaları ile Hudeyde'nin doğusundaki Husilere ait kamp vuruldu" dedi.Taiz makamlarından bir kaynak, 22. mekanize tugayın Taiz şehrinin El-Jand bölgesindeki kampına ve Taiz şehrinin doğusundaki El-Hawban bölgesinde bulunan havaalanına 8 saldırı düzenlendiğini aktardı.Bunun yanında Ensarullah'ın kalesi olarak kabul edilen Yemen'in kuzeyindeki Saada şehrinin yerel yönetiminden bir kaynak da, Saada şehrinin doğusundaki Kahlan askeri kampında bombardıman sonucunda üç patlama yaşandığını kaydetti.Husiler: İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceğizHusilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti, İsrail'i korumak ve Yemen'in Gazze'ye destek operasyonlarını durdurmak için yapılan alçak bir Amerikan-İngiliz saldırısına maruz kaldı. Bu hain saldırganlıkla aptallık ettiler" ifadelerini kullandı.Filistin ve Gazze'ye desteklerinin süreceğine dikkati çeken Abdusselam, şunları kaydetti: "Yemen'i, Filistin'e ve Gazze'ye destek vermekten caydıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Yemen, dini ve insani duruşunu sürdürerek elinden gelen her şeyle Gazze'nin yanında duracaktır. Bu saldırılar Yemen'in sağlamlığını ve gücünü daha da artıracaktır."'Denizciliği tehlikeye atmıyoruz'Abdusselam, İsrail gemilerini hedef almak dışında uluslararası denizciliğe herhangi bir tehdit teşkil etmediklerini ve ABD-İngiliz saldırılarının hiçbir haklı gerekçesi olmadığını belirterek şunları ekledi: "Yemen'e yönelik bu saldırıların kesinlikle hiçbir haklı gerekçesi yok. Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde uluslararası seyrüsefere yönelik bir tehdit yoktu. İsrail gemileri veya işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilerinden başka hedef alınan yoktu, bunlar hedef alınmaya da devam edilecek."
https://sputniknews.com.tr/20240112/iran-abd-ve-ingilterenin-yemene-saldirisini-kinadi-bu-keyfi-bir-saldiridir-1079565333.html
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yemen, husi, husi yönetimi, iran, abd, saldırı, ingiltere, israil-filistin, israil
yemen, husi, husi yönetimi, iran, abd, saldırı, ingiltere, israil-filistin, israil

Husilerden ABD ve İngiltere'ye: Ağır bedel ödeteceğiz

09:45 12.01.2024 (güncellendi: 10:11 12.01.2024)
© AFP 2023 / ABDULLAH AL-QADRYYemen Husi füze
Yemen Husi füze - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / ABDULLAH AL-QADRY
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Yemen'in kuzey ve orta kesiminde iktidarda bulunan Ensarullah (Husiler) grubu, ABD ve İngiltere'nin hava saldırıları nedeniyle bu iki ülkeye ağır bedel ödeteceklerini belirtti.
Ensarullah hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-Ezzi, "Ülkemiz, Amerikan ve İngiliz gemilerinden, denizaltılarından ve savaş uçaklarından büyük bir saldırıya maruz kaldı. Hiç şüphe yok ki, ABD ve İngiltere bu bariz saldırganlığın ağır bedelini ödemeye ve tüm korkunç sonuçlarına katlanmaya hazırlanmak zorunda kalacak" dedi.

'23 hava saldırısı düzenlendi'

Sputnik'e konuşan Yemenli yetkililer, ABD ve İngiltere'nin Sana, Hudeyde, Taiz ve Saada kentlerindeki tesislere 23 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Yetkililer, "Savaş uçakları, Sana Uluslararası Havaalanı ve yanındaki Ad-Dleimi hava üssüne 4 saldırı düzenledi. 8 hava saldırısıyla havaalanı ve Hudeyde Limanı yakınındaki El Katib bölgesinde bulunan Ensarullah grubunun kışlaları ile Hudeyde'nin doğusundaki Husilere ait kamp vuruldu" dedi.

Taiz makamlarından bir kaynak, 22. mekanize tugayın Taiz şehrinin El-Jand bölgesindeki kampına ve Taiz şehrinin doğusundaki El-Hawban bölgesinde bulunan havaalanına 8 saldırı düzenlendiğini aktardı.

Bunun yanında Ensarullah'ın kalesi olarak kabul edilen Yemen'in kuzeyindeki Saada şehrinin yerel yönetiminden bir kaynak da, Saada şehrinin doğusundaki Kahlan askeri kampında bombardıman sonucunda üç patlama yaşandığını kaydetti.

Husiler: İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceğiz

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti, İsrail'i korumak ve Yemen'in Gazze'ye destek operasyonlarını durdurmak için yapılan alçak bir Amerikan-İngiliz saldırısına maruz kaldı. Bu hain saldırganlıkla aptallık ettiler" ifadelerini kullandı.

Filistin ve Gazze'ye desteklerinin süreceğine dikkati çeken Abdusselam, şunları kaydetti: "Yemen'i, Filistin'e ve Gazze'ye destek vermekten caydıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Yemen, dini ve insani duruşunu sürdürerek elinden gelen her şeyle Gazze'nin yanında duracaktır. Bu saldırılar Yemen'in sağlamlığını ve gücünü daha da artıracaktır."

'Denizciliği tehlikeye atmıyoruz'

Abdusselam, İsrail gemilerini hedef almak dışında uluslararası denizciliğe herhangi bir tehdit teşkil etmediklerini ve ABD-İngiliz saldırılarının hiçbir haklı gerekçesi olmadığını belirterek şunları ekledi: "Yemen'e yönelik bu saldırıların kesinlikle hiçbir haklı gerekçesi yok. Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde uluslararası seyrüsefere yönelik bir tehdit yoktu. İsrail gemileri veya işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilerinden başka hedef alınan yoktu, bunlar hedef alınmaya da devam edilecek."
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
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İran, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırısını kınadı: 'Bu keyfi bir saldırıdır'
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