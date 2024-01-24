Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı

İstanbul tıkandı, fetret devrine girdi. İstanbul tıkandı, fetret devrine girdi.

AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her yerde, milletimize hizmette onların sağlayacağı başarıyı, muhalefetin sağlaması mümkün değil. AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her yerde, milletimize hizmette onların sağlayacağı başarıyı, muhalefetin sağlaması mümkün değil.

Kendi iç çekişmelerinden, ülke düşmanlarıyla işbirliği çalışmalarından projeye vakit bulamıyorlar. Bırakın yeni eseri, devam eden çalışmalarının üstünü kapatıyorlar. Kendi iç çekişmelerinden, ülke düşmanlarıyla işbirliği çalışmalarından projeye vakit bulamıyorlar. Bırakın yeni eseri, devam eden çalışmalarının üstünü kapatıyorlar.

Bol bol şov yaptılar, tatil yaptılar, dış odaklarla ittifak yaptılar. Bol bol şov yaptılar, tatil yaptılar, dış odaklarla ittifak yaptılar.

Artık günler sayıyoruz, kapı kapı dolaşacağız. Artık günler sayıyoruz, kapı kapı dolaşacağız.

Özellikle üç büyük şehrimizde temel atmama törenleriyle ve atılan temellerin üzerini kapatmakla vakit geçiren, esersiz yıllardan söz ediyorum. Özellikle üç büyük şehrimizde temel atmama törenleriyle ve atılan temellerin üzerini kapatmakla vakit geçiren, esersiz yıllardan söz ediyorum.

Zübük siyasetçilerin gençlerimize kötü örnek olmasını istemiyoruz. Zübük siyasetçilerin gençlerimize kötü örnek olmasını istemiyoruz.

49.25'lik artış oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize hayırlı olsun. Biz bunları yaparken, muhalefetin nelerle meşgul olduğunu görüyorsunuz. 49.25'lik artış oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize hayırlı olsun. Biz bunları yaparken, muhalefetin nelerle meşgul olduğunu görüyorsunuz.

Tüm emeklilerin artış oranını aynı seviyeye yükselttik. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Tüm emeklilerin artış oranını aynı seviyeye yükselttik. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık.