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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Altındağ adayı Veysel Tiryaki, Çankaya adayı Duhan Kalkan oldu. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T12:00+0300
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cumhurbaşkanı
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31 mart yerel seçimleri
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan adayları açıklamadan önce partililere seslendi.Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:Erdoğan adayları açıkladıSeçim beyannamesi 30 Ocak'taAK Parti seçim beyannamesini ise 30 Ocak’ta Ankara’da açıklayacak.Beyannamede partinin yol haritası seçmene anlatılacak.8 başlıktan oluşan beyannamenin depreme dirençli güvenli şehirler temasıyla sunulması bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı

12:00 24.01.2024 (güncellendi: 13:07 24.01.2024)
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AA / Utku Uçrak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Altındağ adayı Veysel Tiryaki, Çankaya adayı Duhan Kalkan oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan adayları açıklamadan önce partililere seslendi.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
İstanbul tıkandı, fetret devrine girdi.
AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her yerde, milletimize hizmette onların sağlayacağı başarıyı, muhalefetin sağlaması mümkün değil.
Kendi iç çekişmelerinden, ülke düşmanlarıyla işbirliği çalışmalarından projeye vakit bulamıyorlar. Bırakın yeni eseri, devam eden çalışmalarının üstünü kapatıyorlar.
Bol bol şov yaptılar, tatil yaptılar, dış odaklarla ittifak yaptılar.
Artık günler sayıyoruz, kapı kapı dolaşacağız.
Özellikle üç büyük şehrimizde temel atmama törenleriyle ve atılan temellerin üzerini kapatmakla vakit geçiren, esersiz yıllardan söz ediyorum.
Zübük siyasetçilerin gençlerimize kötü örnek olmasını istemiyoruz.
49.25'lik artış oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize hayırlı olsun. Biz bunları yaparken, muhalefetin nelerle meşgul olduğunu görüyorsunuz.
Tüm emeklilerin artış oranını aynı seviyeye yükselttik. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık.
Ey muhalefet, ne yaparsanız yapın uzaya füzeler gitmeye devam edecek, uçak gemilerimizin inşası devam edecek, denizlere fırkateynlerimiz sürekli inecek.

Erdoğan adayları açıkladı

Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Veysel Tiryaki
Ayaş: Mehmet Kirazdibi (Cumhur İttifakı adayı)
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Duhan Kalkan
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Eyüp Tekiner
Etimesgut: Enver Demirel (Cumhur İttifakı adayı)
Evren: Hüsamettin Ünsal
Gölbaşı: Ramazan Şimşek (Cumhur İttifakı adayı)
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Erdal Dal (Cumhur İttifakı adayı)
Keçiören: Zafer Çoktan
Mamak: Asım Balcı
Nallıhan: İsmail Öntaş
Polatlı: Levent Çağlancı(Cumhur İttifakı adayı)
Pursaklar: Ertuğrul Çetin
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Memiş Çelik
Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan
Veysel Tiryaki - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Veysel Tiryaki kimdir?
18 Ocak, 09:51

Seçim beyannamesi 30 Ocak'ta

AK Parti seçim beyannamesini ise 30 Ocak’ta Ankara’da açıklayacak.

Beyannamede partinin yol haritası seçmene anlatılacak.

8 başlıktan oluşan beyannamenin depreme dirençli güvenli şehirler temasıyla sunulması bekleniyor.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Erdoğan AK Parti'nin adaylarını açıkladı: Ankara adayı Altınok, İzmir adayı Dağ oldu
18 Ocak, 13:59
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