https://sputniknews.com.tr/20240124/duhan-kalkan-kimdir-1079985852.html

Duhan Kalkan kimdir?

Duhan Kalkan kimdir?

AK Parti'nin Ankara'da Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan oldu. Peki Duhan Kalkan kimdir, nerelidir? 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T12:40+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

duhan kalkan

ak parti

çankaya

aday

belediye

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AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıkladı.AK Parti'nin Ankara'da Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan olduDuhan Kalkan 1983 yılında yılında doğdu. 2007 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, 2017 yılında Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Duhan Kalkan, 2015 yılında Gazi Üniversitesinde enerji üzerine doktorasını tamamladı.2008 yılında devlet memuru oldu ve Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, son olarak da 2015-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı’nda kariyer uzmanı olarak görev yürüttü.2018 yılında devlet memurluğundan ayrılarak Ankara Barosu bünyesinde serbest avukatlık yapmaya başladı.Kalecik Belediye Başkanlığı yaptı2019 yılında yerel seçimlerde AK Parti'den Kalecik Belediye Başkanı adayı gösterilen Duhan Kalkan, yüzde 60,5'lik oy oranıyla Kalecik Belediye Başkanı seçilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240124/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-ankara-ilce-belediye-baskan-adaylarini-acikliyor-1079979988.html

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duhan kalkan kimdir?