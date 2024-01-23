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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240123/israil-hizbullahla-savas-istemiyoruz-1079952988.html
İsrail: Hizbullah'la savaş istemiyoruz
İsrail: Hizbullah'la savaş istemiyoruz
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'la savaş istemediklerini ancak her türlü gelişmeye hazır olduklarını söyledi. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T16:09+0300
2024-01-23T16:09+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
israil savunma bakanlığı
israil savunma kuvvetleri (idf)
ortadoğu
yoav gallant
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İsrail ordusunun 21 askerini kaybetmesi sonrası savaş kabinesi üyeleri, kuzey kentlerdeki belediyelerin yönetimleriyle bir toplantı yaptı.Toplantıda konuşan Savunma Bakanı Gallant, "Kuzeyde olup biten her şeyi izliyoruz. Hizbullah provokasyonlara devam ediyor, şimdi bu konuda özel bir değerlendirme yaptım. Savaş istemiyoruz fakat bölgede ortaya çıkabilecek her türlü duruma hazırız. Bu nedenle bir elimizi güneyde tutuyoruz ve keskin gözlerimizle kuzeyi izliyoruz" dedi.Lübnan'ın güneyindeki durum, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde askeri operasyonlara başlamasının ardından kötüye giderken, İsrail ordusu ve Hizbullah savaşçıları her gün sınır boyunca karşılıklı ateş açıyor.İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü duyurmuştu.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle yayınladığı mesajında bu sabahın kendileri için 'dayanılmaz derecede zor olduğunu' belirtmişti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da, Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili değerlendirmesinde saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadıklarını vurgulamıştı.Hizbullah: Savaş tüm cephede devam ederse İsrail Filistinlilerin şartlarını kabul edecekYakın zamanda konuşan Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in kendisine ve müttefiklerine karşı Lübnan ve Yemen de dahil olmak üzere beş cephede askeri harekata devam etmesi halinde Filistin direnişinin şartlarını kabul edeceğini söylemişti.İsrail'in 8 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısında örgütün saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in öldürülmesinin üzerinden 7 hafta geçmesi dolayısıyla düzenlenen programa video-konferans aracılığı ile katılan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, “Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan, Yemen ve Irak'ta olmak üzere tüm cephelerde çatışmalar devam ederse düşman direniş şartlarını kabul etmek zorunda kalacaktır" ifadelerini kullandı.Nasrallah, Lübnan'ın Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların ilk gününden bu yana İsrail ile geniş çaplı bir savaşa hazır olduğunu vurgularken, savaşa katılmaktan korkmadığının da altını çizerek konuşmasını, “Saldırının ilk gününden bu yana Filistin'deki kardeşlerimizin yanındayız ve Gazze Şeridi'ndeki savaş sona erene kadar onları desteklemeye hazırız" diye sürdürdü.Konuşmasında, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e 12 Ocak'ta düzenlediği hava saldırılarına değinen Nasrallah, "Yemen'e yönelik son saldırı İngiliz ve Amerikan aptallığıdır. ABD savaşı tırmandırmak istemediğini iddia ediyor ama kendileri bunu yapıyor" derken, hava saldırısı ile Yemen'deki Husileri Kızıldeniz'deki gemileri hedef almaktan caydırmanın mümkün olmadığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240122/israilden-hamasa-yeni-ateskes-onerisi-1079925556.html
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İsrail: Hizbullah'la savaş istemiyoruz

16:09 23.01.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENYoav Gallant
Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'la savaş istemediklerini ancak her türlü gelişmeye hazır olduklarını söyledi.
İsrail ordusunun 21 askerini kaybetmesi sonrası savaş kabinesi üyeleri, kuzey kentlerdeki belediyelerin yönetimleriyle bir toplantı yaptı.
Toplantıda konuşan Savunma Bakanı Gallant, "Kuzeyde olup biten her şeyi izliyoruz. Hizbullah provokasyonlara devam ediyor, şimdi bu konuda özel bir değerlendirme yaptım. Savaş istemiyoruz fakat bölgede ortaya çıkabilecek her türlü duruma hazırız. Bu nedenle bir elimizi güneyde tutuyoruz ve keskin gözlerimizle kuzeyi izliyoruz" dedi.
Lübnan'ın güneyindeki durum, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde askeri operasyonlara başlamasının ardından kötüye giderken, İsrail ordusu ve Hizbullah savaşçıları her gün sınır boyunca karşılıklı ateş açıyor.
İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü duyurmuştu.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle yayınladığı mesajında bu sabahın kendileri için 'dayanılmaz derecede zor olduğunu' belirtmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da, Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili değerlendirmesinde saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadıklarını vurgulamıştı.

Hizbullah: Savaş tüm cephede devam ederse İsrail Filistinlilerin şartlarını kabul edecek

Yakın zamanda konuşan Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in kendisine ve müttefiklerine karşı Lübnan ve Yemen de dahil olmak üzere beş cephede askeri harekata devam etmesi halinde Filistin direnişinin şartlarını kabul edeceğini söylemişti.
İsrail'in 8 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısında örgütün saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in öldürülmesinin üzerinden 7 hafta geçmesi dolayısıyla düzenlenen programa video-konferans aracılığı ile katılan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, “Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan, Yemen ve Irak'ta olmak üzere tüm cephelerde çatışmalar devam ederse düşman direniş şartlarını kabul etmek zorunda kalacaktır" ifadelerini kullandı.
Nasrallah, Lübnan'ın Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların ilk gününden bu yana İsrail ile geniş çaplı bir savaşa hazır olduğunu vurgularken, savaşa katılmaktan korkmadığının da altını çizerek konuşmasını, “Saldırının ilk gününden bu yana Filistin'deki kardeşlerimizin yanındayız ve Gazze Şeridi'ndeki savaş sona erene kadar onları desteklemeye hazırız" diye sürdürdü.
Konuşmasında, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e 12 Ocak'ta düzenlediği hava saldırılarına değinen Nasrallah, "Yemen'e yönelik son saldırı İngiliz ve Amerikan aptallığıdır. ABD savaşı tırmandırmak istemediğini iddia ediyor ama kendileri bunu yapıyor" derken, hava saldırısı ile Yemen'deki Husileri Kızıldeniz'deki gemileri hedef almaktan caydırmanın mümkün olmadığının altını çizdi.
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