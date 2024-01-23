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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240123/netanyahu-saldirilarin-baslamasindan-bu-yana-en-zor-gunlerden-birini-yasadik-1079951947.html
Netanyahu: Saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık
Netanyahu: Saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili değerlendirmesinde saldırıların başlamasından bu yana en zor... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T15:44+0300
2024-01-23T15:44+0300
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benyamin netanyahu
ortadoğu
doğu akdeniz
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Netanyahu, X sosyal medya platformundan dün Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.Öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini ileten Netanyahu, "Dün savaşın başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık" ifadesini kullandı.İsrail güçleri soruşturma başlattı'Felaket' olarak nitelediği durumla ilgili İsrail ordusunun soruşturma başlattığını aktaran Netanyahu, Gazze'ye saldırıların 'mutlak zafere' ulaşıncaya kadar devam edeceğini savundu.İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü duyurmuştu.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle yayınladığı mesajında bu sabahın kendileri için 'dayanılmaz derecede zor olduğunu' belirtmişti.İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne kara saldırısının başladığı 27 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221’e yükseldi.Lübnan sınırı ve Batı Şeria’daki çatışmalar dahil olmak üzere 7 Ekim’den bu yana öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556’ya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20240122/ab-gazzede-cozum-icin-israile-baski-yapmaya-hazirlaniyor-1079901440.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, ortadoğu, doğu akdeniz
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Netanyahu: Saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık

15:44 23.01.2024
© AA / Ronen Zvulun İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AA / Ronen Zvulun
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili değerlendirmesinde saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadıklarını ve İsrail güçlerinin soruşturma başlattığını bildirdi.
Netanyahu, X sosyal medya platformundan dün Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
Öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini ileten Netanyahu, "Dün savaşın başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık" ifadesini kullandı.

İsrail güçleri soruşturma başlattı

'Felaket' olarak nitelediği durumla ilgili İsrail ordusunun soruşturma başlattığını aktaran Netanyahu, Gazze'ye saldırıların 'mutlak zafere' ulaşıncaya kadar devam edeceğini savundu.
İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü duyurmuştu.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle yayınladığı mesajında bu sabahın kendileri için 'dayanılmaz derecede zor olduğunu' belirtmişti.
İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne kara saldırısının başladığı 27 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221’e yükseldi.
Lübnan sınırı ve Batı Şeria’daki çatışmalar dahil olmak üzere 7 Ekim’den bu yana öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556’ya çıktı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
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