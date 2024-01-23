https://sputniknews.com.tr/20240123/netanyahu-saldirilarin-baslamasindan-bu-yana-en-zor-gunlerden-birini-yasadik-1079951947.html

Netanyahu: Saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık

Netanyahu: Saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili değerlendirmesinde saldırıların başlamasından bu yana en zor... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T15:44+0300

2024-01-23T15:44+0300

2024-01-23T15:44+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

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gazze şeridi

benyamin netanyahu

ortadoğu

doğu akdeniz

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Netanyahu, X sosyal medya platformundan dün Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.Öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini ileten Netanyahu, "Dün savaşın başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık" ifadesini kullandı.İsrail güçleri soruşturma başlattı'Felaket' olarak nitelediği durumla ilgili İsrail ordusunun soruşturma başlattığını aktaran Netanyahu, Gazze'ye saldırıların 'mutlak zafere' ulaşıncaya kadar devam edeceğini savundu.İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü duyurmuştu.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle yayınladığı mesajında bu sabahın kendileri için 'dayanılmaz derecede zor olduğunu' belirtmişti.İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne kara saldırısının başladığı 27 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221’e yükseldi.Lübnan sınırı ve Batı Şeria’daki çatışmalar dahil olmak üzere 7 Ekim’den bu yana öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556’ya çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20240122/ab-gazzede-cozum-icin-israile-baski-yapmaya-hazirlaniyor-1079901440.html

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