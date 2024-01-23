https://sputniknews.com.tr/20240123/netanyahu-saldirilarin-baslamasindan-bu-yana-en-zor-gunlerden-birini-yasadik-1079951947.html
Netanyahu: Saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık
Netanyahu: Saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili değerlendirmesinde saldırıların başlamasından bu yana en zor... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T15:44+0300
2024-01-23T15:44+0300
2024-01-23T15:44+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
benyamin netanyahu
ortadoğu
doğu akdeniz
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Netanyahu, X sosyal medya platformundan dün Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.Öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini ileten Netanyahu, "Dün savaşın başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık" ifadesini kullandı.İsrail güçleri soruşturma başlattı'Felaket' olarak nitelediği durumla ilgili İsrail ordusunun soruşturma başlattığını aktaran Netanyahu, Gazze'ye saldırıların 'mutlak zafere' ulaşıncaya kadar devam edeceğini savundu.İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü duyurmuştu.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle yayınladığı mesajında bu sabahın kendileri için 'dayanılmaz derecede zor olduğunu' belirtmişti.İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne kara saldırısının başladığı 27 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221’e yükseldi.Lübnan sınırı ve Batı Şeria’daki çatışmalar dahil olmak üzere 7 Ekim’den bu yana öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556’ya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20240122/ab-gazzede-cozum-icin-israile-baski-yapmaya-hazirlaniyor-1079901440.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, ortadoğu, doğu akdeniz
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, ortadoğu, doğu akdeniz
Netanyahu: Saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili değerlendirmesinde saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadıklarını ve İsrail güçlerinin soruşturma başlattığını bildirdi.
Netanyahu, X sosyal medya platformundan dün Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
Öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini ileten Netanyahu, "Dün savaşın başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadık" ifadesini kullandı.
İsrail güçleri soruşturma başlattı
'Felaket' olarak nitelediği durumla ilgili İsrail ordusunun soruşturma başlattığını aktaran Netanyahu, Gazze'ye saldırıların 'mutlak zafere' ulaşıncaya kadar devam edeceğini savundu.
İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü duyurmuştu.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle yayınladığı mesajında bu sabahın kendileri için 'dayanılmaz derecede zor olduğunu' belirtmişti.
İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne kara saldırısının başladığı 27 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221’e yükseldi.
Lübnan sınırı ve Batı Şeria’daki çatışmalar dahil olmak üzere 7 Ekim’den bu yana öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556’ya çıktı.