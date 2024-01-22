https://sputniknews.com.tr/20240122/israilden-hamasa-yeni-ateskes-onerisi-1079925556.html
İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes önerisi
İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes önerisi
İsrail'in arabulucular aracılığıyla Hamas'a tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara iki ay ara verme teklifinde... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T23:22+0300
2024-01-22T23:22+0300
2024-01-22T23:28+0300
israil
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
israil-filistin
israil ordusu
israil ordusu (idf)
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ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesinin aktardığına göre, İsrail, arabulucular aracılığıyla, bölgedeki tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara iki ay ara verme teklifinde bulundu.
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israil, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf)
israil, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf)
İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes önerisi
23:22 22.01.2024 (güncellendi: 23:28 22.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
İsrail'in arabulucular aracılığıyla Hamas'a tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara iki ay ara verme teklifinde bulunduğu bildirildi.
ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesinin aktardığına göre, İsrail, arabulucular aracılığıyla, bölgedeki tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara iki ay ara verme teklifinde bulundu.