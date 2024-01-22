https://sputniknews.com.tr/20240122/israil-ordusu-gazzedeki-catismalarda-3-subayinin-daha-olduruldugunu-duyurdu-1079925381.html
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 subayının daha öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 subayının daha öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde devam eden kara operasyonunda 3 subayın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T23:15+0300
2024-01-22T23:15+0300
2024-01-22T23:16+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 subayının öldürüldüğünü bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda Binbaşı David Nati Al-Fasi (27), Binbaşı Eli Levy (24) ve Yüzbaşı Eyal Mforach Toito (22) isimli 3 subayın öldüğü açıklandı.Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 200'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 535'e yükseldi.Ordudan daha önce yapılan yazılı açıklamada da orduya bağlı Kfir Tugayı'nın, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekildiği ve yerine başka birliklerin getirildiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240122/bm-israil-gazzenin-kuzeyine-giden-her-4-insani-yardim-misyonundan-3une-erisimi-engelledi-1079914543.html
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israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, subay
israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, subay
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 subayının daha öldürüldüğünü duyurdu
23:15 22.01.2024 (güncellendi: 23:16 22.01.2024)
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde devam eden kara operasyonunda 3 subayın daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 subayının öldürüldüğünü bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda Binbaşı David Nati Al-Fasi (27), Binbaşı Eli Levy (24) ve Yüzbaşı Eyal Mforach Toito (22) isimli 3 subayın öldüğü açıklandı.
Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 200'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 535'e yükseldi.
Ordudan daha önce yapılan yazılı açıklamada da orduya bağlı Kfir Tugayı'nın, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekildiği ve yerine başka birliklerin getirildiği belirtilmişti.