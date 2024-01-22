https://sputniknews.com.tr/20240122/israil-ordusu-gazzedeki-catismalarda-3-subayinin-daha-olduruldugunu-duyurdu-1079925381.html

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 subayının daha öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 subayının daha öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde devam eden kara operasyonunda 3 subayın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T23:15+0300

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israil- filistin çatışması

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israil

gazze

gazze şeridi

subay

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 subayının öldürüldüğünü bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda Binbaşı David Nati Al-Fasi (27), Binbaşı Eli Levy (24) ve Yüzbaşı Eyal Mforach Toito (22) isimli 3 subayın öldüğü açıklandı.Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 200'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 535'e yükseldi.Ordudan daha önce yapılan yazılı açıklamada da orduya bağlı Kfir Tugayı'nın, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekildiği ve yerine başka birliklerin getirildiği belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240122/bm-israil-gazzenin-kuzeyine-giden-her-4-insani-yardim-misyonundan-3une-erisimi-engelledi-1079914543.html

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gazze şeridi

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