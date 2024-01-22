https://sputniknews.com.tr/20240122/ab-ukrayna-yardimlarinda-macaristan-vetosunu-asmanin-yolunu-buldu-1079897578.html
AB, Ukrayna yardımlarında Macaristan vetosunu aşmanın yolunu buldu
AB, Ukrayna yardımlarında Macaristan vetosunu aşmanın yolunu buldu
ABD Kongresi’nin Kiev yardımlarında aceleci davranmaması, Avrupa Birliği'nde (AB) tedirginlik yaratırken, Ukrayna’ya sürekli mali yardımı garanti altına almak... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T09:51+0300
2024-01-22T09:51+0300
2024-01-22T09:51+0300
ukrayna krizi
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ursula von der leyen
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macaristan
brüksel
budapeşte
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ABD gazetesi Wall Street Journal AB ülkeleri arasında yapılan gizli görüşmelerde ortaya çıkan taslak belgelere atıfta bulunan Wall Street Journal gazetesi, Avrupa Dış Eylem Servisinin Ukrayna'ya yardım sağlamak üzere yeni bir plan hazırladığının altını çizdiği haberinde, bu plan kapsamında Kiev'e yardım tahsisi konusunda Macaristan'ı etkisiz kılacak yeni bir fon oluşturmayı hedefliyor.Gazete, Avrupa Dış Eylem Servisi, Ukrayna için bütçe dışı Avrupa Barış Fonu'nun ((European Peace Facility, EPF) varlıklarından yaklaşık 6,5 milyar Euro içerecek ve bunun yanında 2024'ten 2027'ye kadar yılda 5 milyar Euro'ya kadar ödeme yapılacak özel bir askeri fon oluşturulmasını önerdiğini yazdı.Wall Street Journal'a göre girişim, bu paranın önümüzdeki dört yıl boyunca Kiev'e askeri yardımda bulunacak AB ülkelerine tazminat olarak ödenmesini öngörürken, paranın geri kalanı ise AB'nin Ukrayna ordusuna yönelik eğitim programının masraflarını karşılamak için kullanılacak.“Proje, 2024 yılında üye ülkelere yaklaşık 7.5 milyar Euro değerinde askeri yardım için geri ödeme sunabilir” ifadelerini kullanan ABD gazetesi, iddialara göre böyle bir yardım projesinin daha küçük Avrupa ülkelerinin kaynaklarını ortak alımlarda bir araya getirerek ‘Ukrayna'ya daha fazla yardım’ sağlamalarına olanak tanıyacağının altını çiziyor.Kiev için sağlanacak olan ve Macaristan vetosunu baypas edecek olan yeni fon aynı zamanda Avrupalıların ihtiyaç duyduğu kaynakların tahsisinde Kiev ile işbirliği yapmasını da kolaylaştıracak.Yayın, yeni fonun yapısının, Macaristan tarafından düzenli olarak bloke edilen ya da karşılığında bir şeyler talep etmek için ‘kaldıraç' olarak kullanılan engellerden kaçınacağına da dikkat çekiyor.Ocak ayı başında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa bütçesinden bu tür fonların tahsisine ilişkin müzakerelerin başarısız olması durumunda komisyonun Kiev'e AB mali yardımı için alternatif seçenekler hazırladığını duyurmuştu.Leyen'e göre geçen yılın sonunda aktarılan fonlar Ukrayna'nın 2024 yılı başındaki masraflarını karşılaması için yeterli olurken, aralık ayı ortasında Brüksel'de yapılan zirvede Macaristan, AB'nin 2024-2027 yıllarını kapsayan çok yıllık bütçesinde Kiev'e makro-finansal yardım için 50 milyar euroluk bütçe artışını veto etmişti.Tümüyle Batı yardımlarına muhtaç olan, aynı zamanda yolsuzluk bataklığından çıkamayan Ukrayna'nın AB üyesi olamayacağını savunan Macar Başbakan Viktor Orban, Ukrayna’nın AB’ye üyelik müzakerelerinin başlatılmasına karşı oy kullanmazken, “Budapeşte'nin Ukrayna’nın AB üyeliği sürecini engellemesi için daha birçok fırsatı olacak” ifadelerini kullanmıştı.Kiev'in çok yıllık finansmanına ilişkin yeni AB Zirvesi’nin 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240110/bati-basini-ab-ukraynaya-en-gec-mart-ayina-kadar-finansal-yardim-saglanacagi-sozu-verdi-1079510332.html
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avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, ursula von der leyen, ukrayna, macaristan, brüksel, budapeşte, kiev
avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, ursula von der leyen, ukrayna, macaristan, brüksel, budapeşte, kiev
AB, Ukrayna yardımlarında Macaristan vetosunu aşmanın yolunu buldu
ABD Kongresi’nin Kiev yardımlarında aceleci davranmaması, Avrupa Birliği'nde (AB) tedirginlik yaratırken, Ukrayna’ya sürekli mali yardımı garanti altına almak isteyen birlik Macaristan vetosunu baypas edecek yeni formülü buldu.
ABD gazetesi Wall Street Journal AB ülkeleri arasında yapılan gizli görüşmelerde ortaya çıkan taslak belgelere atıfta bulunan Wall Street Journal
gazetesi, Avrupa Dış Eylem Servisinin Ukrayna'ya yardım sağlamak üzere yeni bir plan hazırladığının altını çizdiği haberinde, bu plan kapsamında Kiev'e yardım
tahsisi konusunda Macaristan'ı etkisiz kılacak yeni bir fon oluşturmayı hedefliyor.
Gazete, Avrupa Dış Eylem Servisi, Ukrayna için bütçe dışı Avrupa Barış Fonu'nun ((European Peace Facility, EPF) varlıklarından yaklaşık 6,5 milyar Euro içerecek ve bunun yanında 2024'ten 2027'ye kadar yılda 5 milyar Euro'ya kadar ödeme yapılacak özel bir askeri fon oluşturulmasını önerdiğini yazdı.
Wall Street Journal'a göre girişim, bu paranın önümüzdeki dört yıl boyunca Kiev'e askeri yardımda bulunacak AB ülkelerine tazminat olarak ödenmesini öngörürken, paranın geri kalanı ise AB'nin Ukrayna ordusuna yönelik eğitim programının masraflarını karşılamak için kullanılacak.
“Proje, 2024 yılında üye ülkelere yaklaşık 7.5 milyar Euro değerinde askeri yardım için geri ödeme sunabilir” ifadelerini kullanan ABD gazetesi, iddialara göre böyle bir yardım projesinin daha küçük Avrupa ülkelerinin kaynaklarını ortak alımlarda bir araya getirerek ‘Ukrayna'ya daha fazla yardım’ sağlamalarına olanak tanıyacağının altını çiziyor.
Kiev için sağlanacak olan ve Macaristan vetosunu baypas edecek olan yeni fon aynı zamanda Avrupalıların ihtiyaç duyduğu kaynakların tahsisinde Kiev ile işbirliği yapmasını da kolaylaştıracak.
Yayın, yeni fonun yapısının, Macaristan tarafından düzenli olarak bloke edilen ya da karşılığında bir şeyler talep etmek için ‘kaldıraç' olarak kullanılan engellerden kaçınacağına da dikkat çekiyor.
Ocak ayı başında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa bütçesinden bu tür fonların tahsisine ilişkin müzakerelerin başarısız olması durumunda komisyonun Kiev'e AB mali yardımı için alternatif seçenekler hazırladığını duyurmuştu.
Leyen'e göre geçen yılın sonunda aktarılan fonlar Ukrayna'nın 2024 yılı başındaki masraflarını karşılaması için yeterli olurken, aralık ayı ortasında Brüksel'de yapılan zirvede Macaristan
, AB'nin 2024-2027 yıllarını kapsayan çok yıllık bütçesinde Kiev'e makro-finansal yardım için 50 milyar euroluk bütçe artışını veto etmişti.
Tümüyle Batı yardımlarına muhtaç olan, aynı zamanda yolsuzluk bataklığından çıkamayan Ukrayna'nın AB üyesi olamayacağını savunan Macar Başbakan Viktor Orban, Ukrayna’nın AB’ye üyelik müzakerelerinin başlatılmasına karşı oy kullanmazken, “Budapeşte'nin Ukrayna’nın AB üyeliği sürecini engellemesi için daha birçok fırsatı olacak” ifadelerini kullanmıştı.
Kiev'in çok yıllık finansmanına ilişkin yeni AB Zirvesi’nin 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılması bekleniyor.