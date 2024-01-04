https://sputniknews.com.tr/20240104/ukrayna-disisleri-bakanindan-itiraf-b-planimiz-yok-tek-guvencemiz-bati-yardimi-1079321290.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan itiraf: 'B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı'

Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan itiraf: 'B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Batı'nın askeri yardımının sona ermesi halinde uygulamaya koyabilecekleri bir B planları bulunmadığını itiraf etti. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T12:33+0300

2024-01-04T12:33+0300

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CNN televizyonuna demeç veren Kuleba, Ukrayna yönetiminin Batılı ülkelerden gelen askeri yardımın azalması durumunda uygulayabileceği bir yedek planı olmadığını ve sadece desteğin devam edeceğine güvendiklerini söyledi.Kuleba, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen askeri yardımın kesilmesi olasılığına karşı Ukrayna'nın bir planı olup olmadığının sorulması üzerine "Bizim bir B planımız yok. A planından eminiz. Ukrayna, her zaman elindeki kaynaklarla mücadele edecek" yanıtını verdi.Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı yardımın bir hayır işi olmadığının altını çizen Kuleba, bu yardımların NATO'nun korunmasına ve ABD halkının refahının korunmasına yapılan bir yatırım olduğunu kaydetti.Rusya'nın zafer elde etmesi durumunda dünyanın dört bir yanındaki liderlerin Rusya'nın ayak izlerini takip etme eğiliminde olacağına dikkat çeken Kuleba, bunun ABD'ye çok daha yüksek bir bedel ödeteceği uyarısında da bulundu.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.

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