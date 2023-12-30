https://sputniknews.com.tr/20231230/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-nebenzya-kiev-rejiminin-sonu-hizla-yaklasiyor-1079195500.html

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Kiev rejiminin sonu hızla yaklaşıyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Kiev rejiminin sonu hızla yaklaşıyor

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kiev rejimi için zamanın hızla daraldığını, ancak barışçıl Ukraynalılar için herhangi bir... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T14:08+0300

2023-12-30T14:08+0300

2023-12-30T14:59+0300

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vladimir zelenskiy

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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin sonunun hızla yaklaştığını ancak barışçıl Ukraynalıların, Ukrayna dilinin ve kültürünün hiç bir tehdit altında olmadığını söyledi.Nebenzya, Rusya’nın Ukrayna krizini çözmek için siyasi ve diplomatik araçları hiçbir zaman terk etmediğini ve Ukrayna liderliğine toprak bütünlüğünü (Elbette, daha 2014'te Rusya'nın bir parçası olmaya karar veren Kırım hariç) ve yüz binlerce vatandaşının hayatının korunması konusunda mükemmel bir şans verdiğini belirterek, "Bu şans Mart-Nisan 2022'de verildi. Bunun Ukrayna için mükemmel bir seçenek olduğu gerçeğini yakın zamanda Ukraynalı müzakereci Aleksandr Çalıy itiraf etti. Aynı zamanda, Kiev rejiminin bu şansı kullanmasının Londra ve Washington'daki efendileri tarafından engellendiği gerçeği de artık teyit edilmiş bir gerçek haline geldi” diye konuştu.Kiev cuntasının başının, Rusya liderliğiyle müzakere yapılmasını doğrudan yasaklayan bir kararname imzaladığına dikkat çeken Diplomat, "Bizi müzakere konusunda isteksizlikle suçlayanların hatırlamamaya gayret ettikleri bu kararname halen yürürlükte. Dolayısıyla Kiev rejimi için zaman hızla tükeniyor. Geleceği gerçekten ciddi tehdit altında" dedi.Batının aksini ne kadar iddia etmeye çalışırsa çalışsın barışçıl Ukraynalıların, Ukrayna dilinin ve kültürünün tehdit altında olmadığına vurgu yapan Nebenzya, “Özel askeri operasyonumuz onlara karşı değil, Donbass'ta kendi yurttaşlarına karşı savaşı bitirmek istemeyen cani Kiev rejimine yöneliktir. Zelenskiy ve kliği, tercihlerini suç işleme yönünde yaptı, üstelik tüm Ukraynalılar adına. Bizim şimdiki görevimiz onun halkını tamamen yok etmesini engellemek. Batılı efendilerinin de bir noktada bunun farkına varacaklarını umuyoruz. Bu ne kadar erken gerçekleşirse, Ukrayna için o kadar iyi olur” ifadelerini kullandı.Nebenzya: Ukraynalıların dörtte üçü vatandaşlıktan çıkmaya hazırRusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Ukraynalıların dörtte üçünün seferberlik kapsamında askere alınmamak için vatandaşlıktan çıkmaya hazır olduğunu söyledi.Nebenzya, “Batı yanlısı Ukraynalılar arasında bile iyimserlik belirgin bir biçimde azaldı; toplum artık yanılsamalara kapılmıyor" dedi.Ukraynalıların ülke yetkililerinin kendilerine ihanet ettiğinin çok iyi farkında olduklarını belirten Nebenzya, “Batı'nın Rusya'yı kontrol altına alma yönündeki jeopolitik hedefleri ve yozlaşmış Kiev rejiminin ömrünün uzatılması uğruna onların kardeşleri, eşleri ve oğulları feda ediliyor” diye konuştu.Rus diplomat, "Son araştırmalar bunu doğruluyor: Ukraynalıların yüzde 75'i seferberlikle askere alınmamak için vatandaşlıktan çıkmaya hazır. Bu eğilimler, yurt dışına çıkmayı başaran ülke sakinlerinin panik faaliyetleriyle de açıkça görülüyor. Şu anda süresi dolan belgelerin yenilenmesi ve mallarını eşlerine devredebilmek umuduyla yurt dışındaki Ukrayna konsolosluklarına akın ediyorlar” ifadelerini kullandı.‘Ukrayna ve Batı’yı yakında çok kötü haberler bekliyor’Nebenzya, Kiev'in askeri planının başarısız olduğunu, bu nedenle Kiev rejimi ve onun Batılı patronlarını yakın gelecekte kötü haberler beklediğini belirterek, “Kiev rejiminin askeri planları tam bir fiyaskoyla sonuçlandı; dolayısıyla, Zelenskiy ve çetesine yönelik yeni askeri ve mali yardım paketlerinin Washington veya Brüksel’de onaylanıp onaylanmadığına bakılmaksızın, siz ve Ukraynalı emir erlerinizi yakın zamanda çok kötü haberler bekliyor. Bu yalnızca rejiminin ızdırabını geciktirecektir, ancak engellemeyecektir” dedi.Ukrayna krizini savaş alanında çözme iddiasının başarısız olduğunu belirteren Nebenzya, Rusya'ya karşı askeri zaferin kesinlikle ulaşılamaz bir hedef olduğunu vurguladı.‘Kiev'in temas hattındaki durumu sürdürecek kaynakları yok’Ukrayna’nın temas hattındaki durumu sürdürebilecek kaynaklara sahip olmadığına dikkat çeken Rus Diplomat, “Bugünkü gerçek şu ki, Ukrayna’nın sadece bir kırılma noktası yaratmak için değil, aynı zamanda cephe hattındaki durumu sürdürebilmek için de kaynakları yok ve olmayacak” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231228/ukraynali-politikaci-rus-ordusu-her-bakimdan-ukrayna-silahli-kuvvetlerinden-ustun-1079141588.html

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vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), kiev, ukrayna, vladimir zelenskiy