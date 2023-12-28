https://sputniknews.com.tr/20231228/ukraynali-politikaci-rus-ordusu-her-bakimdan-ukrayna-silahli-kuvvetlerinden-ustun-1079141588.html

Ukraynalı politikacı: Rus ordusu her bakımdan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden üstün

Ukraynalı politikacı: Rus ordusu her bakımdan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden üstün

Eski Rada milletvekili İgor Lapin, Rus ordusunun her bakımdan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden daha üstün olduğunu ifade etti. 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T17:47+0300

2023-12-28T17:47+0300

2023-12-28T17:47+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

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Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada’nın eski milletvekillerinden İgor Lapin, YouTube kanalı ‘Seyças’a verdiği demeçte, Rus ordusunun hem silah hem de personel açısından Ukrayna ordusundan üstün olduğunu söyledi.Lapin, “Ruslar devasa rezervlere ve her alanda büyük avantajlara sahip. Herhangi bir alanı ele alalım, örneğin tanklar. Onlarda binlerce var, bizde sadece yüz adet kadar. Üstelik bunlar bize sonradan verilen tanklar. Uçakları ele alalım. Onlarda gökyüzünde muharebe görevini yerine getirebilecek yüzlerce uçak bulunurken, biz 50 uçağın hayalini kuruyoruz” dedi.Lapin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gerekli elektronik harp sistemlerine sahip olmadığı için Rus insansız hava araçlarıyla başa çıkmasının zor olduğunu da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231228/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynanin-2-savas-ucagi-dusuruldu-1079139955.html

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