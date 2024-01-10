https://sputniknews.com.tr/20240110/bati-basini-ab-ukraynaya-en-gec-mart-ayina-kadar-finansal-yardim-saglanacagi-sozu-verdi-1079510332.html
Batı basını: AB, Ukrayna'ya en geç mart ayına kadar finansal yardım sağlanacağı sözü verdi
Batı basını: AB, Ukrayna'ya en geç mart ayına kadar finansal yardım sağlanacağı sözü verdi
AB’nin Kiev'e nihai koşullar ne olursa olsun, en geç mart ayına kadar finansal yardım sağlayacağı sözü verdiği belirtildi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T17:15+0300
2024-01-10T17:15+0300
2024-01-10T17:15+0300
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Euractive gazetesinin Avrupa Birliği'ndeki (AB) kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre AB, Kiev'e en geç mart ayına kadar finansal yardım sağlama sözü verdi.Haberde, “AB Kiev'e nihai koşullar ne olursa olsun, en geç mart ayına kadar finansal yardım sağlayacağı sözü verdi” ifadelerine yer verildi.Daha önce, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AK'nin ortak Avrupa bütçesinden fon tahsisine ilişkin müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda AB'den Ukrayna'ya mali yardım sağlamak için alternatif seçenekler hazırladığını belirtmişti.İngiliz Financial Times gazetesi, AB’nin Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın vetolarının önüne geçebilecek bir borç mekanizmasını kullanarak Ukrayna için 20 milyar euro değerinde bir destek planı hazırladığını aktarmıştı.Aralık ayında Brüksel'de yapılan zirvede Macaristan, Kiev'e yapılacak 50 milyar euroluk makro-finansal yardım da dahil olmak üzere AB'nin 2024-2027 yıllarına ait bütçe artışını veto etmişti.Yakın zamanda The Telegraph’ta yer alan haberde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başta Fransa, İspanya ve İtalya'ya olmak üzere, AB ülkelerinden Ukrayna'ya yapılan yardımın azalmasından rahatsız olduğu vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240108/macaristan-2024-yilinda-ab-yonetiminin-gozlerini-acmaya-calisacagiz-1079434704.html
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ukrayna, kiev, brüksel, mali yardım, avrupa birliği, ursula von der leyen
ukrayna, kiev, brüksel, mali yardım, avrupa birliği, ursula von der leyen
Batı basını: AB, Ukrayna'ya en geç mart ayına kadar finansal yardım sağlanacağı sözü verdi
AB’nin Kiev'e nihai koşullar ne olursa olsun, en geç mart ayına kadar finansal yardım sağlayacağı sözü verdiği belirtildi.
Euractive gazetesinin Avrupa Birliği'ndeki (AB) kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre AB, Kiev'e en geç mart ayına kadar finansal yardım sağlama sözü verdi.
Haberde, “AB Kiev'e nihai koşullar ne olursa olsun, en geç mart ayına kadar finansal yardım sağlayacağı sözü verdi” ifadelerine yer verildi.
Daha önce, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AK'nin ortak Avrupa bütçesinden fon tahsisine ilişkin müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda AB'den Ukrayna'ya mali yardım sağlamak için alternatif seçenekler hazırladığını belirtmişti.
İngiliz Financial Times gazetesi, AB’nin Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın
vetolarının önüne geçebilecek bir borç mekanizmasını kullanarak Ukrayna için 20 milyar euro değerinde bir destek planı hazırladığını aktarmıştı.
Aralık ayında Brüksel'de yapılan zirvede Macaristan, Kiev'e yapılacak 50 milyar euroluk makro-finansal yardım da dahil olmak üzere AB'nin 2024-2027 yıllarına ait bütçe artışını veto etmişti.
Yakın zamanda The Telegraph’ta yer alan haberde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başta Fransa, İspanya ve İtalya'ya olmak üzere, AB ülkelerinden Ukrayna'ya yapılan yardımın azalmasından rahatsız olduğu vurgulandı.