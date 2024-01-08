Macaristan: 2024 yılında AB yönetiminin 'gözlerini açmaya' çalışacağız
© AP Photo / John MinchilloMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
© AP Photo / John Minchillo
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin yeni yılda AB yönetiminin 'gözlerini açması' ve hatalarını düzeltmesi için mücadele edeceğini vurguladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "Bu yıl biz Macarlar, AB yönetiminin nihayet gerçeği görebilmesi ve böylece önceki yönetimin hatalarını düzeltebilmesi amacıyla Brüksel'in 'gözlerini açmak' için mücadele edeceğiz" dedi.
2024 yılında 78 ülkede seçim yapılacağını, özellikle de Macaristan ve diğer AB ülkelerinde Avrupa Parlamentosu seçimleri düzenleneceğini anımsatan Szijjarto, "2024 kader yılı olacağı için baskının çok büyük olacağını biliyoruz, ancak gelecekte de hiçbir şantaja boyun eğmeyeceğiz ve ulusal çıkarlarımızı temsil etmekten vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Uluslararası liberal ana akımın Macaristan üzerinde her zaman büyük bir baskı oluşturduğunu kaydeden Szijjarto, fakat Budapeşte'nin her zaman buna karşı koyduğunu ve doğru olanı yaptıklarının her zaman teyit edildiğini vurguladı.
Szijjarto, Avrupa ve ABD'deki seçimler sonucunda dünyadaki vektörün silah tedariki ve silahlı faaliyetlerin uzatılmasından barışçıl çözüme döneceği yönündeki umudunu da dile getirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin mevcut yönetiminin kriz durumlarıyla baş edememesi nedeniyle değiştirilmesi gerektiğini söylemişti. Macar Başbakan, artık Brüksel'de, Ukrayna'daki çatışmanın doğurduğu sorunları çözemeyen, yeterince iyi olmayan liderler bulunduğunu vurgulamıştı.
2024 yılında 78 ülkede seçim yapılacağını, özellikle de Macaristan ve diğer AB ülkelerinde Avrupa Parlamentosu seçimleri düzenleneceğini anımsatan Szijjarto, "2024 kader yılı olacağı için baskının çok büyük olacağını biliyoruz, ancak gelecekte de hiçbir şantaja boyun eğmeyeceğiz ve ulusal çıkarlarımızı temsil etmekten vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Uluslararası liberal ana akımın Macaristan üzerinde her zaman büyük bir baskı oluşturduğunu kaydeden Szijjarto, fakat Budapeşte'nin her zaman buna karşı koyduğunu ve doğru olanı yaptıklarının her zaman teyit edildiğini vurguladı.
Szijjarto, Avrupa ve ABD'deki seçimler sonucunda dünyadaki vektörün silah tedariki ve silahlı faaliyetlerin uzatılmasından barışçıl çözüme döneceği yönündeki umudunu da dile getirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin mevcut yönetiminin kriz durumlarıyla baş edememesi nedeniyle değiştirilmesi gerektiğini söylemişti. Macar Başbakan, artık Brüksel'de, Ukrayna'daki çatışmanın doğurduğu sorunları çözemeyen, yeterince iyi olmayan liderler bulunduğunu vurgulamıştı.
28 Aralık 2023, 00:35