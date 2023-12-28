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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231228/macaristan-tartismali-konular-orban-zelenskiy-gorusmesine-engel-oluyor-1079111736.html
Macaristan: Tartışmalı konular Orban-Zelenskiy görüşmesine engel oluyor
Macaristan: Tartışmalı konular Orban-Zelenskiy görüşmesine engel oluyor
Macaristan Dışişleri Bakanlığı, tüm tartışmalı konularda çözüme varılana kadar Başbakan Viktor Orban’ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyeceğini... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T00:35+0300
2023-12-28T00:35+0300
ukrayna krizi
macaristan
macaristan dışişleri bakanlığı
vladimir zelenskiy
viktor orban
javier milei
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Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Madar, yerel basına açıklamasında, “Vladimir Zelenskiy ve Viktor Orban arasındaki görüşme için hazırlık yaparken bir şart belirledik. Önce tartışmalı konuları çözüme kavuşturma konusunda anlaşmaya varmamız gerekiyor. Henüz bu noktaya ulaşmadık. Bu yüzden şimdi buluşmak zamansız olur. Ama bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.Zelenskiy ve Orban en son 10 Aralık 2023 tarihinde Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’in yemin töreni sırasında bir araya gelmişti. Orban, Zelenskiy ile birbirine sadece birkaç kelime söylediklerini, bu yüzden buna görüşme demenin doğru olmadığını söyledi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile telefon görüşmesinde, Orban-Zelenskiy görüşmesini organize etmeyi teklif etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231223/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-ile-iliskilerin-bozulmasindan-biz-sorumlu-degiliz-1078856358.html
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macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, viktor orban, javier milei, yemin, peter szijjarto
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, viktor orban, javier milei, yemin, peter szijjarto

Macaristan: Tartışmalı konular Orban-Zelenskiy görüşmesine engel oluyor

00:35 28.12.2023
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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Macaristan Dışişleri Bakanlığı, tüm tartışmalı konularda çözüme varılana kadar Başbakan Viktor Orban’ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyeceğini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Madar, yerel basına açıklamasında, “Vladimir Zelenskiy ve Viktor Orban arasındaki görüşme için hazırlık yaparken bir şart belirledik. Önce tartışmalı konuları çözüme kavuşturma konusunda anlaşmaya varmamız gerekiyor. Henüz bu noktaya ulaşmadık. Bu yüzden şimdi buluşmak zamansız olur. Ama bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
Zelenskiy ve Orban en son 10 Aralık 2023 tarihinde Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’in yemin töreni sırasında bir araya gelmişti. Orban, Zelenskiy ile birbirine sadece birkaç kelime söylediklerini, bu yüzden buna görüşme demenin doğru olmadığını söyledi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile telefon görüşmesinde, Orban-Zelenskiy görüşmesini organize etmeyi teklif etmişti.
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