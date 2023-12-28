https://sputniknews.com.tr/20231228/macaristan-tartismali-konular-orban-zelenskiy-gorusmesine-engel-oluyor-1079111736.html

Macaristan: Tartışmalı konular Orban-Zelenskiy görüşmesine engel oluyor

Macaristan: Tartışmalı konular Orban-Zelenskiy görüşmesine engel oluyor

Macaristan Dışişleri Bakanlığı, tüm tartışmalı konularda çözüme varılana kadar Başbakan Viktor Orban’ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyeceğini... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T00:35+0300

2023-12-28T00:35+0300

2023-12-28T00:35+0300

ukrayna krizi

macaristan

macaristan dışişleri bakanlığı

vladimir zelenskiy

viktor orban

javier milei

yemin

peter szijjarto

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Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Madar, yerel basına açıklamasında, “Vladimir Zelenskiy ve Viktor Orban arasındaki görüşme için hazırlık yaparken bir şart belirledik. Önce tartışmalı konuları çözüme kavuşturma konusunda anlaşmaya varmamız gerekiyor. Henüz bu noktaya ulaşmadık. Bu yüzden şimdi buluşmak zamansız olur. Ama bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.Zelenskiy ve Orban en son 10 Aralık 2023 tarihinde Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’in yemin töreni sırasında bir araya gelmişti. Orban, Zelenskiy ile birbirine sadece birkaç kelime söylediklerini, bu yüzden buna görüşme demenin doğru olmadığını söyledi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile telefon görüşmesinde, Orban-Zelenskiy görüşmesini organize etmeyi teklif etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231223/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-ile-iliskilerin-bozulmasindan-biz-sorumlu-degiliz-1078856358.html

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macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, viktor orban, javier milei, yemin, peter szijjarto