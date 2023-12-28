https://sputniknews.com.tr/20231228/macaristan-tartismali-konular-orban-zelenskiy-gorusmesine-engel-oluyor-1079111736.html
Macaristan: Tartışmalı konular Orban-Zelenskiy görüşmesine engel oluyor
Macaristan: Tartışmalı konular Orban-Zelenskiy görüşmesine engel oluyor
Macaristan Dışişleri Bakanlığı, tüm tartışmalı konularda çözüme varılana kadar Başbakan Viktor Orban’ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyeceğini... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T00:35+0300
2023-12-28T00:35+0300
2023-12-28T00:35+0300
ukrayna krizi
macaristan
macaristan dışişleri bakanlığı
vladimir zelenskiy
viktor orban
javier milei
yemin
peter szijjarto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/1b/1059185066_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c70333c101cb7c7dd8db854c1a839eff.jpg
Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Madar, yerel basına açıklamasında, “Vladimir Zelenskiy ve Viktor Orban arasındaki görüşme için hazırlık yaparken bir şart belirledik. Önce tartışmalı konuları çözüme kavuşturma konusunda anlaşmaya varmamız gerekiyor. Henüz bu noktaya ulaşmadık. Bu yüzden şimdi buluşmak zamansız olur. Ama bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.Zelenskiy ve Orban en son 10 Aralık 2023 tarihinde Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’in yemin töreni sırasında bir araya gelmişti. Orban, Zelenskiy ile birbirine sadece birkaç kelime söylediklerini, bu yüzden buna görüşme demenin doğru olmadığını söyledi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile telefon görüşmesinde, Orban-Zelenskiy görüşmesini organize etmeyi teklif etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231223/macaristan-basbakani-orban-ukrayna-ile-iliskilerin-bozulmasindan-biz-sorumlu-degiliz-1078856358.html
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/1b/1059185066_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e0567f62cc4a2a080fd0f77f1918e31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, viktor orban, javier milei, yemin, peter szijjarto
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, viktor orban, javier milei, yemin, peter szijjarto
Macaristan: Tartışmalı konular Orban-Zelenskiy görüşmesine engel oluyor
Macaristan Dışişleri Bakanlığı, tüm tartışmalı konularda çözüme varılana kadar Başbakan Viktor Orban’ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyeceğini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Mada
r, yerel basına
açıklamasında, “Vladimir Zelenskiy ve Viktor Orban arasındaki görüşme için hazırlık yaparken bir şart belirledik. Önce tartışmalı konuları çözüme kavuşturma konusunda anlaşmaya varmamız gerekiyor. Henüz bu noktaya ulaşmadık. Bu yüzden şimdi buluşmak zamansız olur. Ama bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz
” ifadesini kullandı.
Zelenskiy ve Orban en son 10 Aralık 2023 tarihinde Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’in yemin töreni sırasında bir araya gelmişti. Orban, Zelenskiy ile birbirine sadece birkaç kelime söylediklerini, bu yüzden buna görüşme demenin doğru olmadığını söyledi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile telefon görüşmesinde, Orban-Zelenskiy görüşmesini organize etmeyi teklif etmişti.