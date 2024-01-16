https://sputniknews.com.tr/20240116/macaristandan-ukraynayi-finanse-etmeye-yonelik-yeni-yontem-onerisi-1079717560.html
Macaristan’dan Ukrayna'yı finanse etmeye yönelik yeni yöntem önerisi
Macaristan’dan Ukrayna'yı finanse etmeye yönelik yeni yöntem önerisi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'yı finanse etmeye yönelik yeni bir yol önererek, Macaristan’ın kendisine düşen payı kendi ulusal bütçesinden ödemeye... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T18:03+0300
2024-01-16T18:03+0300
2024-01-16T18:03+0300
ukrayna krizi
macaristan
viktor orban
slovakya
robert fico
ukrayna
avrupa birliği
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Macaristan Başbakanı Orban, Slovak mevkidaşı Robert Fico ile birlikte katıldığı basın toplantısında Macaristan'ın Ukrayna'yı Avrupa Birliği (AB) bütçesine zarar vermeden ve ortak kredi olmaksızın finanse etmeyi önerdiğini, kendi payını da ulusal bütçeden ödemeye hazır olduğunu söyledi.Orban, “Eğer Ukrayna'ya yardım etmek istiyorsak ki bana göre böyle bir gereklilik var, bunun AB bütçesine zarar vermeyecek şekilde yapılması gerekiyor” diye konuştu.Macar Başbakan, önümüzdeki 4 yıla yönelik bir kerede sağlanacak 50 milyarın, özellikle ‘4 yıl sonra ne olacağı bilinmediği için’ Avrupa ekonomisine ciddi zarar verebileceğine dikkat çekti.“Ukrayna'ya yardım için parasal bir fon oluşturmak istiyorsak, AB bütçesinin dışında oluşturalım. Genel maksatlı kredi almak isteyenler var, Macaristan bunu istemiyor” diyen Orban, ancak Macaristan’ın, her ülke için örneğin ulusal ekonomik göstergelere dayanarak Ukrayna'ya ne kadar ödeme yapması gerektiğinin hesaplanması durumunda ‘Macar parlamentosunun yardımıyla bu tutarı Macaristan bütçesinden sağlamaya’ hazır olduğunu sözlerine ekledi.‘AB planını kabul etmemesi halinde Macaristan Ukrayna'ya yönelik finansmanı veto edecek’Orban, AB'nin Macaristan’ın Ukrayna’nın AB bütçesinin dışında finanse edilmesi planını kabul etmemesi halinde Budapeşte'nin bu süreci durdurmak zorunda kalacağı konusunda da uyardı.Macar Başbakan, “Bu Macaristan'ın önerisi. Brüksel bunu kabul ederse Ukraynalılar, AB bütçesinin dışından yardım alacak. Eğer kabul etmezse, ne yazık ki bu süreci durdurmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240107/macaristan-rusyanin-katilimi-olmadan-yeni-bir-avrupa-guvenlik-mimarisi-olusturulamaz-1079394820.html
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macaristan, viktor orban, slovakya, robert fico, ukrayna, avrupa birliği, brüksel
macaristan, viktor orban, slovakya, robert fico, ukrayna, avrupa birliği, brüksel
Macaristan’dan Ukrayna'yı finanse etmeye yönelik yeni yöntem önerisi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'yı finanse etmeye yönelik yeni bir yol önererek, Macaristan’ın kendisine düşen payı kendi ulusal bütçesinden ödemeye hazır olduğunu belirtti.
Macaristan Başbakanı Orban, Slovak mevkidaşı Robert Fico ile birlikte katıldığı basın toplantısında Macaristan'ın Ukrayna'yı Avrupa Birliği (AB) bütçesine zarar vermeden ve ortak kredi olmaksızın finanse etmeyi önerdiğini, kendi payını da ulusal bütçeden ödemeye hazır olduğunu söyledi.
Orban, “Eğer Ukrayna'ya yardım etmek istiyorsak ki bana göre böyle bir gereklilik var, bunun AB bütçesine zarar vermeyecek şekilde yapılması gerekiyor” diye konuştu.
Macar Başbakan, önümüzdeki 4 yıla yönelik bir kerede sağlanacak 50 milyarın, özellikle ‘4 yıl sonra ne olacağı bilinmediği için’ Avrupa ekonomisine ciddi zarar verebileceğine dikkat çekti.
“Ukrayna'ya yardım için parasal bir fon oluşturmak istiyorsak, AB bütçesinin dışında oluşturalım. Genel maksatlı kredi almak isteyenler var, Macaristan bunu istemiyor” diyen Orban, ancak Macaristan’ın, her ülke için örneğin ulusal ekonomik göstergelere dayanarak Ukrayna'ya ne kadar ödeme yapması gerektiğinin hesaplanması durumunda ‘Macar parlamentosunun yardımıyla bu tutarı Macaristan bütçesinden sağlamaya’ hazır olduğunu sözlerine ekledi.
‘AB planını kabul etmemesi halinde Macaristan Ukrayna'ya yönelik finansmanı veto edecek’
Orban, AB'nin Macaristan’ın Ukrayna’nın AB bütçesinin dışında finanse edilmesi planını kabul etmemesi halinde Budapeşte'nin bu süreci durdurmak zorunda kalacağı konusunda da uyardı.
Macar Başbakan, “Bu Macaristan'ın önerisi. Brüksel bunu kabul ederse Ukraynalılar, AB bütçesinin dışından yardım alacak. Eğer kabul etmezse, ne yazık ki bu süreci durdurmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.