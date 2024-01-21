https://sputniknews.com.tr/20240121/fransa-ukrayna-catismasinda-tahil-hesabi-yapiyor-1079879389.html

Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor

Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor

İlk başlarda demokrasi adına Kiev’e yardım ettiğini duyurup, sonrasında ise bu yardımların ülkenin kendisine yatırım olarak geri döndüğünü itiraf eden ABD’den... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T16:11+0300

2024-01-21T16:11+0300

2024-01-21T16:11+0300

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Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Ukrayna'nın yenilgisi durumunda Rusya'nın küresel tahıl ihracatının yüzde 30'unu kontrol edebileceğini belirterek bunun Fransız çiftçiler için dramatik bir sonuç olacağını vurguladı.Kısa süre önce göreve başlayan çiçeği burnunda Fransa Dışişleri Bakanı, Le Parisien gazetesine demecinde Ukrayna'nın Rusya'yla çatışmalarda yenilmesi halinde ortaya çıkacak olası sonuçları değerlendirdi.Ukrayna'nın yenilgisinin önemli sonuçları olacağını kaydeden Sejourne, "Örneğin Ukrayna kaybederse, küresel tahıl ihracatının yüzde 30'u Rusya'nın kontrolüne girecek, Fransız buğdayı küresel pazarlarda tehdit altında olacak. Rusya'nın zaferi, çiftçilerimiz için dramatik olacak" ifadelerini kullandı.Sejourne, bunun enflasyon tehdidi oluşturacağını ve çok ciddi gıda sorunu yaratacağını belirterek bu nedenle Paris'in Kiev'i desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.Bu bağlamda Ukrayna'nın Fransa'ya güvenebileceğini söyleyen Sejourne, Devlet Başkanı Zelenskiy'in hala daha desteğe sahip olduğunu gösterecek bir kamuoyu oluşturmak için bu yardım eline ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında Kiev’e gideceğini bildirirken, bu ziyaretinde Ukrayna’nın güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmanın imzalandığını duyurmayı planladığını açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Ocak Perşembe günü, Harkov şehrinde büyük kısmı Fransız paralı askerlerin olduğu yabancı militanların bulunduğu geçici barınma noktasına hassas saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Bakanlık, saldırıda en az 60 militanın öldürüldüğü, 20’den fazlasının yaralandığını belirtmişti.Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, LCI televizyonuna demecinde Paris'in Fransa vatandaşlarının Ukrayna'ya savaşmaya gitmesini yasaklayamayacağını söylemişti.Zelenskiy de itiraf etmişti: Paranın çoğu ABD’de kalıyorUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Washington ziyareti sırasında Kiev'e tahsis edilen yardımlarla ilgili itirafta bulunurken söz konusu yardımların büyük bölümünün ABD'de kaldığını bildirmişti.Daha önce ABD'li yetkililerin kamuoyuyla paylaştığı ve Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın yüzde 90'ının ABD içinde kullanıldığına ve ekonominin büyümesi için harcandığına dair gerçekler, Zelenskiy tarafından da Washington'da resmen duyurukdu.ABD Başkanı Joe Biden'la basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, "ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının üçte ikisinin ABD'de kaldığı ve kullanıldığının bilinmesi önemli" dedi.Daha önce ABD’nin Ukrayna'ya yaptığı mali yardımları ‘demokrasi mücadelesi’ ile ilişkilendiren Biden, “Ukrayna ayakta. Demokrasi ayakta. Amerikalılar yanınızda” diye konuşmuştu.Yakın zamanda ise Beyaz Saray'da ABD ulusuna hitaben bir konuşma yapan Biden, ABD'nin Ukrayna ve İsrail'e desteğinin devam etmesinin 'gelecek nesiller boyunca' Amerikan güvenliğine fayda sağlayacak 'akıllı bir yatırım' olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240117/fransa-ukrayna-icin-guvenlik-garantileri-konusunda-anlasmaya-hazirlaniyor-1079738027.html

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ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, fransa, fransa dışişleri bakanlığı, ticaret, rusya, paris, kiev, abd