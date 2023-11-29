https://sputniknews.com.tr/20231129/amerikan-eyaletleri-kieve-askeri-yardim-yoluyla-milyarlarca-dolar-gelir-elde-etti-1077920233.html

Amerikan eyaletleri, Kiev'e askeri yardım yoluyla milyarlarca dolar gelir elde etti

Amerikan eyaletleri, Kiev'e askeri yardım yoluyla milyarlarca dolar gelir elde etti

Bazı Amerikan eyaletlerinin Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlardan milyarlarca dolar gelir elde ettiği bildirildi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T17:21+0300

2023-11-29T17:21+0300

2023-11-29T17:21+0300

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Bazı Amerikan eyaletlerinin Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlardan milyarlarca dolar gelir elde ettiği bildirildi.Reuters’in Amerikan yönetiminin ABD Kongresi'nde yayınladığı verilere atıfla aktardığı üzere, bazı Amerikan eyaletleri Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlardan milyarlarca dolar gelir elde etti.İlgili belgelere ulaşan ajansın aktardığına göre ABD yönetimi, ‘mühimmat ve taktik araç alımı için’ yaklaşık 27 milyar dolar tutarındaki fon ve yatırımların eyaletlere göre dökümünü içeren haritaları Kongre'de dağıttı.Buna göre 2.364 milyar dolarlık en büyük geliri Pensilvanya eyaleti elde etti. Belgelere göre bu eyalete, silah ve mühimmat üretimi için önemli miktarda yatırım yapıldı. Arizona eyaleti de ABD'nin Kiev'e verdiği destek sayesinde 2.196 milyar dolar gelir elde ederken, Teksas’a ise 155 mm kalibreli top mermileri ve diğer silahların üretimi için yaklaşık 1.45 milyar dolar finansman yapıldı.Büyük meblağların aktığı dört eyalette (Arizona, Pensilvanya, Arkansas ve Wisconsin), Ukrayna'ya yönelik silah üretimi için toplam 1 milyar dolardan fazla sözleşme imzalayan üretim tesisleri yer alıyor. 18 milyar doları aşan bir meblağ ise 20'den fazla eyaletteki işletmeler arasında paylaşıldı.Reuters, ABD yönetiminin gelir verilerini yayarak söz konusu eyaletleri temsil eden ve Kiev'e şüpheyle yaklaşan Cumhuriyetçi senatörleri Ukrayna'yı desteklemeye ikna etmeye çalıştığını belirtiyor.Amerikan yönetimi, ABD’de 1 Ekim’de başlayan 2024 mali yılında öncelikle Ukrayna ve İsrail'e yardım etmek, ayrıca Asya-Pasifik bölgesinde Çin ve Rusya'ya karşı koymak amacıyla Kongre'ye büyük bütçe tahsisi talebinde bulunmuştu. Başkan Joe Biden liderliğindeki ABD yürütme organı bu amaçlar uğruna toplamda yaklaşık 106 milyar dolar talep ediyor.Talebin ve alternatif yasa tasarılarının bundan sonraki akıbeti hala belirsizliğini koruyor, zira hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato'da bazı Cumhuriyetçiler yakın zamanda Kiev'e mali yardımın sürdürülmesine karşı açık bir şekilde seslerini yükseltti.

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