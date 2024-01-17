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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240117/fransa-ukrayna-icin-guvenlik-garantileri-konusunda-anlasmaya-hazirlaniyor-1079738027.html
Fransa, Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya hazırlanıyor
Fransa, Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya hazırlanıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında Kiev’e gideceğini bildirirken, bu ziyaretinde Ukrayna’nın güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmanın... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T12:31+0300
2024-01-17T12:31+0300
ukrayna krizi
fransa
emmanuel macron
ukrayna
ukrayna krizi
kiev
askeri yardım
avrupa birliği
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Basın toplantısında, Kiev’e desteklerini sürdüreceklerini tekrarlayan Macron, ziyareti sırasında Kiev'e güvenlik garantileri konusunda ikili bir anlaşma imzalandığını duyurmayı planladığını açıklarken, “Önümüzdeki haftalarda imzalanacak olan güvenceler içeren ikili bir anlaşmaya son şeklini veriyoruz. Aynı zamanda yeni teslimatlara başlayacağız. Ukraynalı dostlarımızın beklediği 40 kadar SCALP füzesi ve birkaç yüz bomba” ifadelerini kullandı.Macron, konuşmasını, “Fransa'nın askeri üretimi arttırmak için savaş ekonomisine geçtiğini” de vurgularken, sözlerini, “Bu da Ukraynalı ortaklarımıza, özellikle de bekledikleri Caesar obüsleri olmak üzere çok daha fazla ekipman tedarik etmemizi sağlayacak" diye sürdürdü.Ukrayna'ya ihtiyacı olan eğitim, malzeme ve güvenlik garantileriyle anlaşma konularında yardımcı olmaya devam edeceklerinin altını çizen Fransa Cumhurbaşkanı, “Ben de şubat ayında Kiev'e gideceğim ve bu Ukrayna'nın güvenliği ile ilgili anlaşma metninin nihai halini açıklayacağım. Bu silahların teslimatı çoktan başlamış olacak" ifadelerini kullandı.Macron, aynı zamanda önümüzdeki haftalarda Fransa ve AB'nin Ukrayna'yı desteklemek için "yeni kararlar alması gerekeceğini" de sözlerine ekledi.Havadan fırlatılan bir seyir füzesi olarak bilinen Storm Shadow/SCALP, Fransız Matra ve British Aerospace'in ortak geliştirdiği füze olmakla beraber, halihazırda Avrupalı MBDA şirketi tarafından üretiliyor.Birim başına fiyatının yaklaşık iki milyon sterlin olduğu kaydedilirken, ABD yayını The Drive'a göre ihracatı yapılan bu füzelerin menzili farklı modifikasyonlarına göre 250 kilometre ile 560 kilometreye kadar değişiyor.Avrupa Parlamentosundan Ukrayna itirafı: Batı’nın Rusya ile çatışma arayışı bir ülkeyi mahvettiİrlandalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mick Wallace, Batı'nın Rusya ile çatışma arayışının Ukrayna'yı mahvettiğini söyledi.AP’de düzenlenen toplantıda söz alan Wallace, “Avrupa Birliği (AB) vergi mükelleflerinin milyarlarca parasını çıkarımıza olmayan bir savaşı körüklemek için harcadık ve Ukrayna'nın iyi bir sebep olmadan yok edilmesine yardımcı olduk" diye öfkelendi.Herşeye rağmen çatışmanın durdurulabileceğine inanan AP üyesi, ancak ABD ve NATO'nun barış istemediğini ve Rusya'ya mümkün olduğunca fazla zarar vermeye çalıştığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240116/avrupa-komisyonu-baskani-leyenden-ukrayna-uyarisi-destegi-azaltmayalim-1079708782.html
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fransa, emmanuel macron, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, askeri yardım, avrupa birliği
fransa, emmanuel macron, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, askeri yardım, avrupa birliği

Fransa, Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya hazırlanıyor

12:31 17.01.2024
© AP Photo / Aurelien MorissardFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında Kiev’e gideceğini bildirirken, bu ziyaretinde Ukrayna’nın güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmanın imzalandığını duyurmayı planladığını açıkladı.
Basın toplantısında, Kiev’e desteklerini sürdüreceklerini tekrarlayan Macron, ziyareti sırasında Kiev'e güvenlik garantileri konusunda ikili bir anlaşma imzalandığını duyurmayı planladığını açıklarken, “Önümüzdeki haftalarda imzalanacak olan güvenceler içeren ikili bir anlaşmaya son şeklini veriyoruz. Aynı zamanda yeni teslimatlara başlayacağız. Ukraynalı dostlarımızın beklediği 40 kadar SCALP füzesi ve birkaç yüz bomba” ifadelerini kullandı.
Macron, konuşmasını, “Fransa'nın askeri üretimi arttırmak için savaş ekonomisine geçtiğini” de vurgularken, sözlerini, “Bu da Ukraynalı ortaklarımıza, özellikle de bekledikleri Caesar obüsleri olmak üzere çok daha fazla ekipman tedarik etmemizi sağlayacak" diye sürdürdü.
Ukrayna'ya ihtiyacı olan eğitim, malzeme ve güvenlik garantileriyle anlaşma konularında yardımcı olmaya devam edeceklerinin altını çizen Fransa Cumhurbaşkanı, “Ben de şubat ayında Kiev'e gideceğim ve bu Ukrayna'nın güvenliği ile ilgili anlaşma metninin nihai halini açıklayacağım. Bu silahların teslimatı çoktan başlamış olacak" ifadelerini kullandı.
Macron, aynı zamanda önümüzdeki haftalarda Fransa ve AB'nin Ukrayna'yı desteklemek için "yeni kararlar alması gerekeceğini" de sözlerine ekledi.
Havadan fırlatılan bir seyir füzesi olarak bilinen Storm Shadow/SCALP, Fransız Matra ve British Aerospace'in ortak geliştirdiği füze olmakla beraber, halihazırda Avrupalı MBDA şirketi tarafından üretiliyor.
Birim başına fiyatının yaklaşık iki milyon sterlin olduğu kaydedilirken, ABD yayını The Drive'a göre ihracatı yapılan bu füzelerin menzili farklı modifikasyonlarına göre 250 kilometre ile 560 kilometreye kadar değişiyor.

Avrupa Parlamentosundan Ukrayna itirafı: Batı’nın Rusya ile çatışma arayışı bir ülkeyi mahvetti

İrlandalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Mick Wallace, Batı'nın Rusya ile çatışma arayışının Ukrayna'yı mahvettiğini söyledi.
AP’de düzenlenen toplantıda söz alan Wallace, “Avrupa Birliği (AB) vergi mükelleflerinin milyarlarca parasını çıkarımıza olmayan bir savaşı körüklemek için harcadık ve Ukrayna'nın iyi bir sebep olmadan yok edilmesine yardımcı olduk" diye öfkelendi.
Herşeye rağmen çatışmanın durdurulabileceğine inanan AP üyesi, ancak ABD ve NATO'nun barış istemediğini ve Rusya'ya mümkün olduğunca fazla zarar vermeye çalıştığını sözlerine ekledi.
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