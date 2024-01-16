https://sputniknews.com.tr/20240116/avrupa-komisyonu-baskani-leyenden-ukrayna-uyarisi-destegi-azaltmayalim-1079708782.html
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'den Ukrayna uyarısı: 'Desteği azaltmayalım'
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'den Ukrayna uyarısı: 'Desteği azaltmayalım'
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Batı'yı Ukrayna'ya desteğini azaltmaması konusunda uyardı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T15:15+0300
2024-01-16T15:15+0300
2024-01-16T15:20+0300
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ursula von der leyen
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ukrayna ordusu
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, Batı'nın Kiev'in Rusya'ya karşı başarılı olmasını istiyorsa Ukrayna'ya silah ve para yardımı yapmaktan vazgeçmemesi gerektiği uyarısında bulundu.Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda iş dünyası liderlerine seslenen Leyen, "Ukrayna bu savaşta galip gelebilir fakat direnişlerini güçlendirmeye devam etmeliyiz" dedi."Ukraynalıların 2024 ve sonrasında öngörülebilir finansmana ihtiyacı var. Ukrayna'yı savunmak ve hakları olan toprakları yeniden kazanmak için yeterli ve sürekli silah tedarikine ihtiyaçları var" diyen Leyen, Kiev'in Batılı müttefiklerini Ukrayna'ya silah sevkiyatını ve mali desteği sürdürmeye çağırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231108/fransiz-muhalefeti-von-der-leyen-olumumuzu-istiyor-1077185437.html
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ursula von der leyen, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ukrayna, ukrayna ordusu, yardım, destek
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'den Ukrayna uyarısı: 'Desteği azaltmayalım'
15:15 16.01.2024 (güncellendi: 15:20 16.01.2024)
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Batı'yı Ukrayna'ya desteğini azaltmaması konusunda uyardı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, Batı'nın Kiev'in Rusya'ya karşı başarılı olmasını istiyorsa Ukrayna'ya silah ve para yardımı yapmaktan vazgeçmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda iş dünyası liderlerine seslenen Leyen, "Ukrayna bu savaşta galip gelebilir fakat direnişlerini güçlendirmeye devam etmeliyiz" dedi.
"Ukraynalıların 2024 ve sonrasında öngörülebilir finansmana ihtiyacı var. Ukrayna'yı savunmak ve hakları olan toprakları yeniden kazanmak için yeterli ve sürekli silah tedarikine ihtiyaçları var" diyen Leyen, Kiev'in Batılı müttefiklerini Ukrayna'ya silah sevkiyatını ve mali desteği sürdürmeye çağırdı.