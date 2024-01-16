https://sputniknews.com.tr/20240116/avrupa-komisyonu-baskani-leyenden-ukrayna-uyarisi-destegi-azaltmayalim-1079708782.html

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'den Ukrayna uyarısı: 'Desteği azaltmayalım'

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'den Ukrayna uyarısı: 'Desteği azaltmayalım'

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Batı'yı Ukrayna'ya desteğini azaltmaması konusunda uyardı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T15:15+0300

2024-01-16T15:15+0300

2024-01-16T15:20+0300

ukrayna krizi

ursula von der leyen

avrupa birliği

avrupa komisyonu

ukrayna

ukrayna ordusu

yardım

destek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076373977_0:131:2496:1535_1920x0_80_0_0_e368d4779d76da02625e779f79b906c6.jpg

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, Batı'nın Kiev'in Rusya'ya karşı başarılı olmasını istiyorsa Ukrayna'ya silah ve para yardımı yapmaktan vazgeçmemesi gerektiği uyarısında bulundu.Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda iş dünyası liderlerine seslenen Leyen, "Ukrayna bu savaşta galip gelebilir fakat direnişlerini güçlendirmeye devam etmeliyiz" dedi."Ukraynalıların 2024 ve sonrasında öngörülebilir finansmana ihtiyacı var. Ukrayna'yı savunmak ve hakları olan toprakları yeniden kazanmak için yeterli ve sürekli silah tedarikine ihtiyaçları var" diyen Leyen, Kiev'in Batılı müttefiklerini Ukrayna'ya silah sevkiyatını ve mali desteği sürdürmeye çağırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231108/fransiz-muhalefeti-von-der-leyen-olumumuzu-istiyor-1077185437.html

avrupa birliği

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ursula von der leyen, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ukrayna, ukrayna ordusu, yardım, destek