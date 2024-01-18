https://sputniknews.com.tr/20240118/rusyanin-vurdugu-fransiz-parali-askerler-parisin-vekalet-savasindaki-aktif-rolunu-kanitliyor-1079790790.html

Rusya'nın vurduğu Fransız paralı askerler, Paris'in vekalet savaşındaki aktif rolünü kanıtlıyor

Rusya'nın vurduğu Fransız paralı askerler, Paris'in vekalet savaşındaki aktif rolünü kanıtlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün onlarca Fransız paralı askerin bulunduğu bir tesise yüksek hassasiyetli silahlarla bombardıman gerçekleştirdiğini, 60'tan... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T16:49+0300

2024-01-18T16:49+0300

2024-01-18T16:49+0300

ukrayna krizi

fransa

rusya

ukrayna

avrupa birliği

kiev

paris

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079790632_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_390fe1178af7b6f3870bb4d3ab238e71.jpg

Ekim 2023'te yayınlanan özel raporda Sputnik, bir Fransız askeri istihbarat ajanının, Donbass krizinin Rusya'nın da dahil olduğu tam teşekküllü vekalet savaşına dönüşmesinden yaklaşık iki yıl önce, Ukrayna'da faaliyet gösteren yabancı paralı askerlerle temas halinde olduğunu ortaya çıkardı.Sputnik'in elde ettiği belgeler, Fransız Askeri İstihbarat Dairesi ve Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü subayı Arnaud Helly'nin, 2020 yılının Ocak ve Mayıs ayları arasında gizli bir görev için Kiev'de bulunduğunu ve popüler bir paralı asker merkezine yaklaşık 800 metre yürüme mesafesinde yaşam alanları kiraladığını gösterdi.Rusya, Ermenistan ve Gürcistan'daki görevlerde de yer aldığı bilinen casus, Ekim 2020'de hizmetlerinden dolayı Ulusal Liyakat Nişanı aldı ve Aralık 2021'de yarbaylığa terfi etti.Fransa, Kiev'e silah pompalanmasında ve 2022 krizine hazırlanmasında büyük ölçüde gizli ama hayati bir rol oynadı.Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da, Aralık 2022'deki açıklamasında, Donbass'taki iç savaşı sona erdirmek için hazırlanan 2015 Minsk barış anlaşmasının Kiev'in yeniden silahlanmak için zaman kazanmasını sağlayacak bir hile olduğunu itiraf etti.Fransa, Ukrayna'ya yalnızca 2014 ile 2020 yılları arasında yaklaşık 1.6 milyar Euro değerinde silah yardımı gönderdi.

https://sputniknews.com.tr/20240118/abdli-uzman-rus-bombardimanlari-ukraynadaki-yabanci-parali-askerlerin-sevkini-kiriyor-1079790455.html

fransa

rusya

ukrayna

avrupa birliği

kiev

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, rusya, ukrayna, avrupa birliği, kiev, paris