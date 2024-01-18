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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/rusyanin-vurdugu-fransiz-parali-askerler-parisin-vekalet-savasindaki-aktif-rolunu-kanitliyor-1079790790.html
Rusya'nın vurduğu Fransız paralı askerler, Paris'in vekalet savaşındaki aktif rolünü kanıtlıyor
Rusya'nın vurduğu Fransız paralı askerler, Paris'in vekalet savaşındaki aktif rolünü kanıtlıyor
Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün onlarca Fransız paralı askerin bulunduğu bir tesise yüksek hassasiyetli silahlarla bombardıman gerçekleştirdiğini, 60'tan... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T16:49+0300
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Ekim 2023'te yayınlanan özel raporda Sputnik, bir Fransız askeri istihbarat ajanının, Donbass krizinin Rusya'nın da dahil olduğu tam teşekküllü vekalet savaşına dönüşmesinden yaklaşık iki yıl önce, Ukrayna'da faaliyet gösteren yabancı paralı askerlerle temas halinde olduğunu ortaya çıkardı.Sputnik'in elde ettiği belgeler, Fransız Askeri İstihbarat Dairesi ve Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü subayı Arnaud Helly'nin, 2020 yılının Ocak ve Mayıs ayları arasında gizli bir görev için Kiev'de bulunduğunu ve popüler bir paralı asker merkezine yaklaşık 800 metre yürüme mesafesinde yaşam alanları kiraladığını gösterdi.Rusya, Ermenistan ve Gürcistan'daki görevlerde de yer aldığı bilinen casus, Ekim 2020'de hizmetlerinden dolayı Ulusal Liyakat Nişanı aldı ve Aralık 2021'de yarbaylığa terfi etti.Fransa, Kiev'e silah pompalanmasında ve 2022 krizine hazırlanmasında büyük ölçüde gizli ama hayati bir rol oynadı.Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da, Aralık 2022'deki açıklamasında, Donbass'taki iç savaşı sona erdirmek için hazırlanan 2015 Minsk barış anlaşmasının Kiev'in yeniden silahlanmak için zaman kazanmasını sağlayacak bir hile olduğunu itiraf etti.Fransa, Ukrayna'ya yalnızca 2014 ile 2020 yılları arasında yaklaşık 1.6 milyar Euro değerinde silah yardımı gönderdi.
https://sputniknews.com.tr/20240118/abdli-uzman-rus-bombardimanlari-ukraynadaki-yabanci-parali-askerlerin-sevkini-kiriyor-1079790455.html
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Rusya'nın vurduğu Fransız paralı askerler, Paris'in vekalet savaşındaki aktif rolünü kanıtlıyor

16:49 18.01.2024
© AFP 2023 / ANDREI PUNGOVSCHIFransa asker ordu
Fransa asker ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AFP 2023 / ANDREI PUNGOVSCHI
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Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün onlarca Fransız paralı askerin bulunduğu bir tesise yüksek hassasiyetli silahlarla bombardıman gerçekleştirdiğini, 60'tan fazla kişinin öldüğünü ve 20'den fazlasının da yaralandığını duyurdu.
Ekim 2023'te yayınlanan özel raporda Sputnik, bir Fransız askeri istihbarat ajanının, Donbass krizinin Rusya'nın da dahil olduğu tam teşekküllü vekalet savaşına dönüşmesinden yaklaşık iki yıl önce, Ukrayna'da faaliyet gösteren yabancı paralı askerlerle temas halinde olduğunu ortaya çıkardı.
Sputnik'in elde ettiği belgeler, Fransız Askeri İstihbarat Dairesi ve Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü subayı Arnaud Helly'nin, 2020 yılının Ocak ve Mayıs ayları arasında gizli bir görev için Kiev'de bulunduğunu ve popüler bir paralı asker merkezine yaklaşık 800 metre yürüme mesafesinde yaşam alanları kiraladığını gösterdi.
Rusya, Ermenistan ve Gürcistan'daki görevlerde de yer aldığı bilinen casus, Ekim 2020'de hizmetlerinden dolayı Ulusal Liyakat Nişanı aldı ve Aralık 2021'de yarbaylığa terfi etti.
Fransa, Kiev'e silah pompalanmasında ve 2022 krizine hazırlanmasında büyük ölçüde gizli ama hayati bir rol oynadı.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da, Aralık 2022'deki açıklamasında, Donbass'taki iç savaşı sona erdirmek için hazırlanan 2015 Minsk barış anlaşmasının Kiev'in yeniden silahlanmak için zaman kazanmasını sağlayacak bir hile olduğunu itiraf etti.
Fransa, Ukrayna'ya yalnızca 2014 ile 2020 yılları arasında yaklaşık 1.6 milyar Euro değerinde silah yardımı gönderdi.
Rus ordusu askeri topçu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
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