https://sputniknews.com.tr/20240118/abdli-uzman-rus-bombardimanlari-ukraynadaki-yabanci-parali-askerlerin-sevkini-kiriyor-1079790455.html
ABD'li uzman: Rus bombardımanları, Ukrayna'daki yabancı paralı askerlerin şevkini kırıyor
ABD'li uzman: Rus bombardımanları, Ukrayna'daki yabancı paralı askerlerin şevkini kırıyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) eski analisti emekli Yarbay Karen Kwiatkowski, Rusya ordusunun Ukrayna'da yabancı paralı askerlerin barındığı tesislere yüksek... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T16:43+0300
2024-01-18T16:43+0300
2024-01-18T16:43+0300
ukrayna krizi
ukrayna
paralı asker
yabancı asker
rusya
bombardıman
topçu ateşi
kiev
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Sputnik'e demeç veren ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay Karen Kwiatkowski, 16 Ocak'ta büyük bölümünü Fransız paralı askerlerin oluşturduğu Harkov'daki yabancı militanların geçici olarak konuşlandığı garnizonun yüksek hassasiyetli silahlarla vurulmasını değerlendirdi.Rusya'nın Harkov'a gerçekleştirdiği türden saldırıların 'büyük ölçüde para için' Ukrayna'da bulunan yabancı askerler ve diğerleri için risk düzeyini artırdığının altını çizen Kwiatkowski, bu durumunda paralı askerlerin şevkini kırdığına dikkat çekti.Kimlerin Ukrayna ordusu için savaşmaya hazır olacağına dair görüşlerini paylaşan Kwiatkowski, ABD'nin Irak'a, Afganistan'a, hatta eski Yugoslavya'ya ve diğer çeşitli yerlere 30 yıldan fazla süren müdahalesi sonucunda normal iş ve yaşamları psikolojik olarak mahvolmuş ABD ve diğer ülkelerden insanlar bulunduğunu söyledi. Bunlardan bazılarının şüphesiz insanları vurmaktan hoşlanan sosyopatlar olduğunu belirten uzman, ancak diğerlerinin gerçek bir şeylerin parçası olduğunu hissetmek istediğini ve savaşmanın onlara bu duyguyu verdiğini söyledi.Kwiatkowski, doğrudan Ukraynalılar için çalışanların çoğunun muhtemelen profesyonellerden ziyade marjinal kişiler olduğunu da ekledi.Ukrayna zayıf siyasi ve askeri yönetiminin yanı sıra kendi ülkesinde askere alma sıkıntılarıyla boğuştuğundan, Ukrayna'ya özel bir sadakati olmayan ve biraz savaş deneyimi olan herhangi paralı askerın risk/ödül denklemini tek başına veya yurttaşlarıyla birlikte hızlı bir şekilde değerlendirebileceğine işaret eden Kwiatkowski, bunun sonucunda bu kişilerin uygun bir eylem planını seçeceğini ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240118/ukraynali-generalden-itiraf-ukraynalilari-kandirmaya-calisiyor-1079785640.html
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ukrayna, paralı asker, yabancı asker, rusya, bombardıman, topçu ateşi, kiev
ukrayna, paralı asker, yabancı asker, rusya, bombardıman, topçu ateşi, kiev
ABD'li uzman: Rus bombardımanları, Ukrayna'daki yabancı paralı askerlerin şevkini kırıyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) eski analisti emekli Yarbay Karen Kwiatkowski, Rusya ordusunun Ukrayna'da yabancı paralı askerlerin barındığı tesislere yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlediği bombardımanların paralı askerlerin şevkini kırdığını belirtti.
Sputnik'e demeç veren ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay Karen Kwiatkowski, 16 Ocak'ta büyük bölümünü Fransız paralı askerlerin oluşturduğu Harkov'daki yabancı militanların geçici olarak konuşlandığı garnizonun yüksek hassasiyetli silahlarla vurulmasını değerlendirdi.
Rusya'nın Harkov'a gerçekleştirdiği türden saldırıların 'büyük ölçüde para için' Ukrayna'da bulunan yabancı askerler ve diğerleri için risk düzeyini artırdığının altını çizen Kwiatkowski, bu durumunda paralı askerlerin şevkini kırdığına dikkat çekti.
Kimlerin Ukrayna ordusu için savaşmaya hazır olacağına dair görüşlerini paylaşan Kwiatkowski, ABD'nin Irak'a, Afganistan'a, hatta eski Yugoslavya'ya ve diğer çeşitli yerlere 30 yıldan fazla süren müdahalesi sonucunda normal iş ve yaşamları psikolojik olarak mahvolmuş ABD ve diğer ülkelerden insanlar bulunduğunu söyledi.
Bunlardan bazılarının şüphesiz insanları vurmaktan hoşlanan sosyopatlar olduğunu belirten uzman, ancak diğerlerinin gerçek bir şeylerin parçası olduğunu hissetmek istediğini ve savaşmanın onlara bu duyguyu verdiğini söyledi.
Kwiatkowski, doğrudan Ukraynalılar için çalışanların çoğunun muhtemelen profesyonellerden ziyade marjinal kişiler olduğunu da ekledi.
Ukrayna zayıf siyasi ve askeri yönetiminin yanı sıra kendi ülkesinde askere alma sıkıntılarıyla boğuştuğundan, Ukrayna'ya özel bir sadakati olmayan ve biraz savaş deneyimi olan herhangi paralı askerın risk/ödül denklemini tek başına veya yurttaşlarıyla birlikte hızlı bir şekilde değerlendirebileceğine işaret eden Kwiatkowski, bunun sonucunda bu kişilerin uygun bir eylem planını seçeceğini ekledi.