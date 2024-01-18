https://sputniknews.com.tr/20240118/abdli-uzman-rus-bombardimanlari-ukraynadaki-yabanci-parali-askerlerin-sevkini-kiriyor-1079790455.html

ABD'li uzman: Rus bombardımanları, Ukrayna'daki yabancı paralı askerlerin şevkini kırıyor

ABD'li uzman: Rus bombardımanları, Ukrayna'daki yabancı paralı askerlerin şevkini kırıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) eski analisti emekli Yarbay Karen Kwiatkowski, Rusya ordusunun Ukrayna'da yabancı paralı askerlerin barındığı tesislere yüksek... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T16:43+0300

2024-01-18T16:43+0300

2024-01-18T16:43+0300

ukrayna krizi

ukrayna

paralı asker

yabancı asker

rusya

bombardıman

topçu ateşi

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076947574_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_eeac4a37eb39f03a4ffd503067190bff.jpg

Sputnik'e demeç veren ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay Karen Kwiatkowski, 16 Ocak'ta büyük bölümünü Fransız paralı askerlerin oluşturduğu Harkov'daki yabancı militanların geçici olarak konuşlandığı garnizonun yüksek hassasiyetli silahlarla vurulmasını değerlendirdi.Rusya'nın Harkov'a gerçekleştirdiği türden saldırıların 'büyük ölçüde para için' Ukrayna'da bulunan yabancı askerler ve diğerleri için risk düzeyini artırdığının altını çizen Kwiatkowski, bu durumunda paralı askerlerin şevkini kırdığına dikkat çekti.Kimlerin Ukrayna ordusu için savaşmaya hazır olacağına dair görüşlerini paylaşan Kwiatkowski, ABD'nin Irak'a, Afganistan'a, hatta eski Yugoslavya'ya ve diğer çeşitli yerlere 30 yıldan fazla süren müdahalesi sonucunda normal iş ve yaşamları psikolojik olarak mahvolmuş ABD ve diğer ülkelerden insanlar bulunduğunu söyledi. Bunlardan bazılarının şüphesiz insanları vurmaktan hoşlanan sosyopatlar olduğunu belirten uzman, ancak diğerlerinin gerçek bir şeylerin parçası olduğunu hissetmek istediğini ve savaşmanın onlara bu duyguyu verdiğini söyledi.Kwiatkowski, doğrudan Ukraynalılar için çalışanların çoğunun muhtemelen profesyonellerden ziyade marjinal kişiler olduğunu da ekledi.Ukrayna zayıf siyasi ve askeri yönetiminin yanı sıra kendi ülkesinde askere alma sıkıntılarıyla boğuştuğundan, Ukrayna'ya özel bir sadakati olmayan ve biraz savaş deneyimi olan herhangi paralı askerın risk/ödül denklemini tek başına veya yurttaşlarıyla birlikte hızlı bir şekilde değerlendirebileceğine işaret eden Kwiatkowski, bunun sonucunda bu kişilerin uygun bir eylem planını seçeceğini ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240118/ukraynali-generalden-itiraf-ukraynalilari-kandirmaya-calisiyor-1079785640.html

ukrayna

rusya

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, paralı asker, yabancı asker, rusya, bombardıman, topçu ateşi, kiev