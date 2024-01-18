https://sputniknews.com.tr/20240118/fransa-ukraynaya-gonderilmek-uzere-72-caesar-topcu-sistemi-uretecek-1079784460.html
Fransa Ukrayna'ya gönderilmek üzere 72 Caesar topçu sistemi üretecek
Fransa Ukrayna'ya gönderilmek üzere 72 Caesar topçu sistemi üretecek
Fransa'nın bu yıl Rusya’ya karşı savaşan Ukrayna için 72 Caesar topçu sistemi üreteceği bildirildi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T14:35+0300
2024-01-18T14:35+0300
2024-01-18T14:35+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
rustem umerov
sebastien lecornu
fransa senatosu
fransa savunma bakanlığı
nexter
caesar
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Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusunu kısa ve uzun vadede desteklemeyi amaçlayan Fransa ve ABD öncülüğünde kurulan 'topçu koalisyonu' girişiminin açılışı, başkent Paris'te yapıldı.Ukraynalı mevkidaşı Rustem Umerov'un video konferans yoluyla katıldığı açılışta konuşan Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, devlete ait Fransız savunma şirketi Nexter'in ürettiği taktik tekerlekli araca monte edilmiş CAESAR topçu sistemlerinden 6'sının gelecek haftalarda Ukrayna'ya gönderileceğini belirtti.Bakan Lecornu, şirketin Ukrayna için bu yıl 72 topçu sistemi üreteceğini, bunların 12'sinin finansmanının Fransa tarafından sağlanacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240118/fransiz-gazeteciler-saskin-ukraynada-gercekten-fransiz-parali-askerler-savasiyor-1079783130.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rustem umerov, sebastien lecornu, fransa senatosu, fransa savunma bakanlığı, nexter, caesar
ukrayna, ukrayna ordusu, rustem umerov, sebastien lecornu, fransa senatosu, fransa savunma bakanlığı, nexter, caesar
Fransa Ukrayna'ya gönderilmek üzere 72 Caesar topçu sistemi üretecek
Fransa'nın bu yıl Rusya’ya karşı savaşan Ukrayna için 72 Caesar topçu sistemi üreteceği bildirildi.
Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusunu kısa ve uzun vadede desteklemeyi amaçlayan Fransa ve ABD öncülüğünde kurulan 'topçu koalisyonu' girişiminin açılışı, başkent Paris'te yapıldı.
Ukraynalı mevkidaşı Rustem Umerov'un video konferans yoluyla katıldığı açılışta konuşan Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, devlete ait Fransız savunma şirketi Nexter'in ürettiği taktik tekerlekli araca monte edilmiş CAESAR topçu sistemlerinden 6'sının gelecek haftalarda Ukrayna'ya gönderileceğini belirtti.
Bakan Lecornu, şirketin Ukrayna için bu yıl 72 topçu sistemi üreteceğini, bunların 12'sinin finansmanının Fransa tarafından sağlanacağını kaydetti.