https://sputniknews.com.tr/20240118/fransa-ukraynaya-gonderilmek-uzere-72-caesar-topcu-sistemi-uretecek-1079784460.html

Fransa Ukrayna'ya gönderilmek üzere 72 Caesar topçu sistemi üretecek

Fransa Ukrayna'ya gönderilmek üzere 72 Caesar topçu sistemi üretecek

Fransa'nın bu yıl Rusya’ya karşı savaşan Ukrayna için 72 Caesar topçu sistemi üreteceği bildirildi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T14:35+0300

2024-01-18T14:35+0300

2024-01-18T14:35+0300

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rustem umerov

sebastien lecornu

fransa senatosu

fransa savunma bakanlığı

nexter

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Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusunu kısa ve uzun vadede desteklemeyi amaçlayan Fransa ve ABD öncülüğünde kurulan 'topçu koalisyonu' girişiminin açılışı, başkent Paris'te yapıldı.Ukraynalı mevkidaşı Rustem Umerov'un video konferans yoluyla katıldığı açılışta konuşan Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, devlete ait Fransız savunma şirketi Nexter'in ürettiği taktik tekerlekli araca monte edilmiş CAESAR topçu sistemlerinden 6'sının gelecek haftalarda Ukrayna'ya gönderileceğini belirtti.Bakan Lecornu, şirketin Ukrayna için bu yıl 72 topçu sistemi üreteceğini, bunların 12'sinin finansmanının Fransa tarafından sağlanacağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240118/fransiz-gazeteciler-saskin-ukraynada-gercekten-fransiz-parali-askerler-savasiyor-1079783130.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, rustem umerov, sebastien lecornu, fransa senatosu, fransa savunma bakanlığı, nexter, caesar