https://sputniknews.com.tr/20240118/fransiz-gazeteciler-saskin-ukraynada-gercekten-fransiz-parali-askerler-savasiyor-1079783130.html

Fransız gazeteciler şaşkın: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor

Fransız gazeteciler şaşkın: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor

Rusya Savunma Bakanlığı’nın dün Harkov şehrinde Fransız militanların bulunduğu binanın vurulduğu yönündeki açıklamasında dikkat çeken Fransız televizyonu TF1... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T14:01+0300

2024-01-18T14:01+0300

2024-01-18T14:01+0300

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fransız

ukrayna

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rusya

rusya savunma bakanlığı

paralı asker

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TF1 muhabirleri, kaynaklarından aldıkları bilgileri açıkladı. Bu bilgilere göre, Ukrayna’da 60-70 Fransa vatandaşı bulunuyor. 200-300 kişinin de Ukrayna-Fransa çifte vatandaş olduğu belirtiliyor.Fransa resmi olarak Ukrayna’ya asker göndermedi, bu yüzden kendini çatışma taraflarından biri olarak görmüyor.Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Ocak Perşembe günü, Harkov şehrinde büyük kısmı Fransız paralı askerlerin olduğu yabancı militanların bulunduğu geçici barınma noktasına hassas saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Bakanlık, saldırıda en az 60 militanın öldürüldüğü, 20’den fazlasının yaralandığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240118/fransiz-senator-perrin-bir-yilda-urettigimiz-mermileri-ukrayna-ordusu-3-gunde-tuketiyor-1079781678.html

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fransa, fransız, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, rusya, rusya savunma bakanlığı, paralı asker