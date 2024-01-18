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Erdoğan, aday tanıtımında konuşuyor: Hedefimiz muhalefetteki şehirleri, belediyecilikle tanıştırmak
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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/fransiz-gazeteciler-saskin-ukraynada-gercekten-fransiz-parali-askerler-savasiyor-1079783130.html
Fransız gazeteciler şaşkın: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
Fransız gazeteciler şaşkın: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
Rusya Savunma Bakanlığı’nın dün Harkov şehrinde Fransız militanların bulunduğu binanın vurulduğu yönündeki açıklamasında dikkat çeken Fransız televizyonu TF1... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T14:01+0300
2024-01-18T14:01+0300
ukrayna krizi
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TF1 muhabirleri, kaynaklarından aldıkları bilgileri açıkladı. Bu bilgilere göre, Ukrayna’da 60-70 Fransa vatandaşı bulunuyor. 200-300 kişinin de Ukrayna-Fransa çifte vatandaş olduğu belirtiliyor.Fransa resmi olarak Ukrayna’ya asker göndermedi, bu yüzden kendini çatışma taraflarından biri olarak görmüyor.Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Ocak Perşembe günü, Harkov şehrinde büyük kısmı Fransız paralı askerlerin olduğu yabancı militanların bulunduğu geçici barınma noktasına hassas saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Bakanlık, saldırıda en az 60 militanın öldürüldüğü, 20’den fazlasının yaralandığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240118/fransiz-senator-perrin-bir-yilda-urettigimiz-mermileri-ukrayna-ordusu-3-gunde-tuketiyor-1079781678.html
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fransa, fransız, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, rusya, rusya savunma bakanlığı, paralı asker

Fransız gazeteciler şaşkın: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor

14:01 18.01.2024
© AP Photo / Laurent CiprianiFransa Le Monde basın
Fransa Le Monde basın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Laurent Cipriani
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın dün Harkov şehrinde Fransız militanların bulunduğu binanın vurulduğu yönündeki açıklamasında dikkat çeken Fransız televizyonu TF1, Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerlerin savaştığını bildirdi.
TF1 muhabirleri, kaynaklarından aldıkları bilgileri açıkladı. Bu bilgilere göre, Ukrayna’da 60-70 Fransa vatandaşı bulunuyor. 200-300 kişinin de Ukrayna-Fransa çifte vatandaş olduğu belirtiliyor.
Fransa resmi olarak Ukrayna’ya asker göndermedi, bu yüzden kendini çatışma taraflarından biri olarak görmüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Ocak Perşembe günü, Harkov şehrinde büyük kısmı Fransız paralı askerlerin olduğu yabancı militanların bulunduğu geçici barınma noktasına hassas saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Bakanlık, saldırıda en az 60 militanın öldürüldüğü, 20’den fazlasının yaralandığını belirtmişti.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
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