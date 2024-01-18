https://sputniknews.com.tr/20240118/fransiz-senator-perrin-bir-yilda-urettigimiz-mermileri-ukrayna-ordusu-3-gunde-tuketiyor-1079781678.html
Fransız Senatör Perrin: Bir yılda ürettiğimiz mermileri Ukrayna ordusu 3 günde tüketiyor
Fransız Senatör Perrin: Bir yılda ürettiğimiz mermileri Ukrayna ordusu 3 günde tüketiyor
Fransa Senatosu üyesi Cedric Perrin, ülkesinin bir yılda ürettiği 155 milimetre kalibreli mermilerin Ukrayna ordusunun birkaç günde tüketebildiğini belirtti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T13:31+0300
2024-01-18T13:31+0300
2024-01-18T13:31+0300
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Fransa Senatosu’nun dışişleri, savunma ve silahlı kuvvetler komisyonunun başkanı Cedric Perrin, senato için hazırladığı raporda, Ukrayna ordusunun her gün 5-8 bin adet 155 milimetre kalibreli mermi kullandığını söyledi. Fransa’nın bu kalibrede mermileri yılda 20 bin ürettiğine dikkat çeken senatör, Ukrayna’nın bu miktarda mermiyi 3-4 gün içinde tüketebildiğini kaydetti.Raporda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ilan ettiği ‘savaş ekonomisine’ geçişin asla gerçekleşmediğine dikkat çekildi.155 milimetre top mermileri NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor. Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırılarında aktif olarak bu mermileri kullanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/abd-zelenskiyin-basarisiz-politiklarini-finanse-etmek-icin-fransa-ve-almanyayi-nasil-zorluyor-1079780063.html
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fransa, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna genelkurmay başkanlığı, fransa senatosu, mermi, mühimmat
fransa, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna genelkurmay başkanlığı, fransa senatosu, mermi, mühimmat
Fransız Senatör Perrin: Bir yılda ürettiğimiz mermileri Ukrayna ordusu 3 günde tüketiyor
Fransa Senatosu üyesi Cedric Perrin, ülkesinin bir yılda ürettiği 155 milimetre kalibreli mermilerin Ukrayna ordusunun birkaç günde tüketebildiğini belirtti.
Fransa Senatosu’nun dışişleri, savunma ve silahlı kuvvetler komisyonunun başkanı Cedric Perrin, senato için hazırladığı raporda, Ukrayna ordusunun her gün 5-8 bin adet 155 milimetre kalibreli mermi kullandığını söyledi. Fransa’nın bu kalibrede mermileri yılda 20 bin ürettiğine dikkat çeken senatör, Ukrayna’nın bu miktarda mermiyi 3-4 gün içinde tüketebildiğini kaydetti.
Raporda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ilan ettiği ‘savaş ekonomisine’ geçişin asla gerçekleşmediğine dikkat çekildi.
155 milimetre top mermileri NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor. Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırılarında aktif olarak bu mermileri kullanıyor.