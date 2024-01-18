https://sputniknews.com.tr/20240118/abd-zelenskiyin-basarisiz-politiklarini-finanse-etmek-icin-fransa-ve-almanyayi-nasil-zorluyor-1079780063.html

ABD, Zelenskiy’in başarısız politikalarını finanse etmek için Fransa ve Almanya'yı nasıl zorluyor?

ABD, Zelenskiy’in başarısız politikalarını finanse etmek için Fransa ve Almanya'yı nasıl zorluyor?

Uluslararası ilişkiler uzmanları, Amerika'nın Avrupalı müttefiklerini kendi iç sorunlarının ortasında Ukrayna'ya para aktarmaya nasıl zorladığını Sputnik'e... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T12:46+0300

2024-01-18T12:46+0300

2024-01-18T12:52+0300

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ABD, Zelensky'nin Başarısız Çatışmasını Finanse Etmek İçin Fransa ve Almanya'yı Nasıl Zorluyor?Fransa ve Almanya geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya 2024'e kadar destek vermeye devam edeceklerini açıklamıştı. ABD yardımları siyasi çekişmeler nedeniyle durma noktasına gelince Washington aradaki farkı kapatmak için Avrupalı güçlere Ukrayna'ya yardım meselesinde iyice bel bağlamıştı.Lakin Kiev'in 2023 karşı saldırısının başarısızlığa uğramasının ardından bazı liderlerin silah sevkiyatını durdurma vaatleriyle iktidara gelmesi neticesinde, Avrupa başkentlerinde de Ukrayna'nın başarı şansının az olduğuna dair yazılar yazılmaya başlanmıştı. Hal böyle iken Batı Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden bazılarını Ukrayna'ya yardım etme hususunda ABD'nin nasıl bu ülkelerini ikna ettiğini iki uluslararası ilişkiler uzmanı sputnik'e konuştu.Çalışmalarını Londra'da yütürüten Analist Adriel Kasonta Almanya'nın çok ilginç bir ülke' olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında, "Amerikalıların İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da büyük bir etkisi var. Amerikalılar Almanya'da üsler kurduklarında ve Almanya'nın kıtada bir süper güç olarak ortaya çıkmamasını sağlamak için bir şekilde Almanya'yı işgal edip orada kalmaya karar verdiklerinde, bu ülke üzerinde çok büyük bir etkiye sahip oldular" sözlerini kaydetti.Bow Grup düşünce kuruluşunun Uluslararası İlişkiler Komitesi eski Başkanı konuşmasında şu sözleri kaydetti:Kasonta ayrıca Almanya'nın çatışmanın neden olduğu Ukraynalı göçmen akınından faydalandığını belirterek ülkeyi 'göçmen ekonomisi' olarak adlandırdı. Kıtanın dört bir yanından gelen ucuz işgücünün bilhassa da Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar enerji maliyetlerini arttırarak geri teperken, Almanya'nın ekonomik gücü için hayati önem taşıdığını ifaden eden Uzman, bu politikanın Alman halkının yükselen iç muhalefeti şeklinde sonuçsuz kalmadığının da altını çizdi.Rusya Analisti olan Gilbert Doctorow da Rus gazının kaybının 'Alman sanayisinin rekabet gücü ve yeni üretim yatırımları üzerinde çok zarar verici bir etkisi' olduğuna dikkat çekti.Doctorow, Fransa'nın ABD ile Almanya'dan farklı bir ilişkisi olduğunu ancak yine de Ukrayna'nın askeri çabalarına destek vermeye devam etmek için kendi nedenleri olduğunu belirtti.Doctorow açıklamalarında şu cümleleri dile getirdi:Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Donbass'taki çatışmanın Avrupa için varoluşsal bir savaş olduğu söylemine kendini adamış olduğunu vurgulayan Uzman, bu sebepten Ukrayna'ya verilen destekten geri adım atmakta zorlanılacağının altını çizdi.Kasonta, Ukrayna meselesinin ortaya çıkmasının tüm kıta için kötü olduğunu zira Rusya'nın kıtanın geri kalanıyla birleşmesini ve gerçek bir karşı-hegemonik güç oluşturmasını engellediğini ifade ederek ABD politika yapıcılarının Ukrayna'ya ilişkin düşünceleri "Sizi en yakın komşunuz olan Rusya ile başınızı derde sokarak kullanacağız" cümlesiyle özetledi.ABD'nin ufukta kızartmak istediği başka bir balık olduğunu ifade eden Kasonta, bu balığın Çin olduğunu öne sürdü. Kasonta, ABD'nin çatışmanın önemli bir hedefine zaten ulaştığını, bunun da Atlantik'in her iki yakasındaki silahlı kuvvetlere cephaneliklerini geliştirmeleri için baskı yaparak silah satışlarını arttırmak olduğunu sözlerine ekledi.Rusya'ya önemli bir darbe vurma hedefleri açıkça başarısızlığa uğramış olduğunu ifade eden Kasonta, Batılı hükümetlerin başarısızlıklarını kamuoyuna itiraf edemediklerini vurgulayarak açıklamasını, "Bu Batılı ülkelerin başkentlerindeki düşünce, hatalı olduklarını kabul edemedikleri, zira belki de bunun bir şekilde atlatılacağına, bir şekilde bir şeyler olacağına inandıkları yönünde" sözlerini tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20240117/fransa-ukrayna-icin-guvenlik-garantileri-konusunda-anlasmaya-hazirlaniyor-1079738027.html

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abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, almanya, olaf scholz, fransa, emmanuel macron, ukrayna ordusu