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Lavrov: ABD'nin Kuzey Kore politikası, bölgede çözüm elde edilmesini engelliyor
Lavrov: ABD'nin Kuzey Kore politikası, bölgede çözüm elde edilmesini engelliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin izlediği Kuzey Kore politikasının Kore Yarımadası'nda çözüm bulunmasına yardımcı olmadığını söyledi. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
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kuzey kore dışişleri bakanlığı
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sergey lavrov
choe son hui
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin izlediği Kuzey Kore politikasının Kore Yarımadası'nda çözüm bulunmasına yardımcı olmadığını söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, başkent Moskova'da Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, ABD ve bölgesel tebaalarının Kuzey Kore'nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturmayı öngören politikasının çözüme doğru ilerleme konusunda olumlu bir katkı sunmadığını vurguladı.Lavrov, Rusya'nın bölgede gerilimin tırmanmasına yol açacak her türlü adımın reddedilmesi için çağrı yapmaya devam edecekleri mesajını verdi.'Rusya'nın çözüm önerileri masada'Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Kore Yarımadası'ndaki duruma çözüm bulunması için sunduğu önerilere değinen Lavrov, "Kuzeydoğu Asya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için önkoşulsuz bir müzakere sürecinin başlatılmasını her zaman destekledik. Rusya bağımsız olarak ve Çin ile birlikte ilgili teklifleri BMGK'ya sundu ve bu teklifler müzakere masasında" dedi.'Kuzey Kore'nin özel askeri harekata desteği çok değerli'Lavrov, Kuzey Kore'nin özel askeri harekat bağlamında Rusya'ya verdiği desteği çok değerli bulduklarını belirtti.Rusya ve Kuzey Kore'nin BM ve diğer çok uluslu platformlarda yakın ve verimli bir işbirliği yürüttüğünün altını çizen Lavrov, "Elbette Kuzey Kore'yi BM nezdinde her zaman destekliyoruz ve Ukrayna'da yürüttüğümüz özel askeri harekatla ilgili konular da dahil, Rusya'nın tutumunu destekleme konusundaki duruşunuzu çok takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.'Putin ve Kim'in mutabakatlarının ifasına yönelik çalışma aktif şekilde ilerliyor'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Eylül 2023'te Rusya'da yaptıkları görüşmede varılan mutabakatların yerine getirilmesine yönelik çalışmanın aktif olarak ilerlediği bilgisini paylaşan Lavrov, Choe'nin ziyareti kapsamında bu çalışmalarda kat edilen mesafeyi değerlendireceklerini söyledi.Kuzey Kore lideri Kim, eylül ayında Rusya'ya 4 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 13 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le Vostoçnıy Uzay Üssü'nde kapsamlı bir görüşme yapmıştı. Görüşme sırasında Kim, Putin'i ülkesine davet etmişti.Lavrov da, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı vesilesiyle ekim ayı ortasında Pyongyang'a 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve Kuzey Kore lideri Kim'le de bir görüşme yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/guney-kore-ve-abdden-kuzey-kore-sinirinda-tatbikat-1079323673.html
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rusya, kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, choe son hui, moskova
rusya, kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, choe son hui, moskova

Lavrov: ABD'nin Kuzey Kore politikası, bölgede çözüm elde edilmesini engelliyor

14:53 16.01.2024
© Sputnik / Кристина КормилицынаRusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui Ocak 24
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui Ocak 24 - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin izlediği Kuzey Kore politikasının Kore Yarımadası'nda çözüm bulunmasına yardımcı olmadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin izlediği Kuzey Kore politikasının Kore Yarımadası'nda çözüm bulunmasına yardımcı olmadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, başkent Moskova'da Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile bir araya geldi.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, ABD ve bölgesel tebaalarının Kuzey Kore'nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturmayı öngören politikasının çözüme doğru ilerleme konusunda olumlu bir katkı sunmadığını vurguladı.
Lavrov, Rusya'nın bölgede gerilimin tırmanmasına yol açacak her türlü adımın reddedilmesi için çağrı yapmaya devam edecekleri mesajını verdi.

'Rusya'nın çözüm önerileri masada'

Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Kore Yarımadası'ndaki duruma çözüm bulunması için sunduğu önerilere değinen Lavrov, "Kuzeydoğu Asya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için önkoşulsuz bir müzakere sürecinin başlatılmasını her zaman destekledik. Rusya bağımsız olarak ve Çin ile birlikte ilgili teklifleri BMGK'ya sundu ve bu teklifler müzakere masasında" dedi.

'Kuzey Kore'nin özel askeri harekata desteği çok değerli'

Lavrov, Kuzey Kore'nin özel askeri harekat bağlamında Rusya'ya verdiği desteği çok değerli bulduklarını belirtti.
Rusya ve Kuzey Kore'nin BM ve diğer çok uluslu platformlarda yakın ve verimli bir işbirliği yürüttüğünün altını çizen Lavrov, "Elbette Kuzey Kore'yi BM nezdinde her zaman destekliyoruz ve Ukrayna'da yürüttüğümüz özel askeri harekatla ilgili konular da dahil, Rusya'nın tutumunu destekleme konusundaki duruşunuzu çok takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Putin ve Kim'in mutabakatlarının ifasına yönelik çalışma aktif şekilde ilerliyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Eylül 2023'te Rusya'da yaptıkları görüşmede varılan mutabakatların yerine getirilmesine yönelik çalışmanın aktif olarak ilerlediği bilgisini paylaşan Lavrov, Choe'nin ziyareti kapsamında bu çalışmalarda kat edilen mesafeyi değerlendireceklerini söyledi.
Kuzey Kore lideri Kim, eylül ayında Rusya'ya 4 gün süren bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 13 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le Vostoçnıy Uzay Üssü'nde kapsamlı bir görüşme yapmıştı. Görüşme sırasında Kim, Putin'i ülkesine davet etmişti.
Lavrov da, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı vesilesiyle ekim ayı ortasında Pyongyang'a 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve Kuzey Kore lideri Kim'le de bir görüşme yapmıştı.
Güney Kore-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
DÜNYA
Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore sınırında tatbikat
4 Ocak, 13:51
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