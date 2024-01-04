https://sputniknews.com.tr/20240104/guney-kore-ve-abdden-kuzey-kore-sinirinda-tatbikat-1079323673.html

Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore sınırında tatbikat

Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore sınırında tatbikat

Güney Kore tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore ve ABD'nin ortak muharebe hazırlıklarını güçlendirmek için Kuzey Kore sınırı yakınında ortak bir gerçek... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T13:51+0300

2024-01-04T13:51+0300

2024-01-04T13:51+0300

dünya

güney kore

abd

güney kore savunma bakanlığı

abd - güney kore ilişkileri

kuzey kore

pyongyang

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072234989_0:12:561:328_1920x0_80_0_0_068668094847a0efd651e5a96044d626.png

Yerel haber ajansının Perşembe günü Güney Kore ordusuna dayandırdığı habere göre, Güney Kore ve ABD, Pyongyang'dan geldiği iddia edilen tehditler karşısında ortak savaş hazırlıklarını arttırmak amacıyla Kuzey Kore sınırı yakınlarında canlı atışların yapıldığı ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.Tatbikatın 29 Aralık'ta Pocheon kentinde başlatıldığını ve 5 Ocak Cuma günü sona ermesinin planlandığını bildiren medya, tatbikata iki ülkeden K1A2 tankları, A-19 savaş uçakları, Stryker zırhlı personel taşıyıcıları ve topçu sistemleri de dahil olmak üzere toplam 110 silah sisteminin katıldığını ekledi.Raporda tatbikat programının simüle edilmiş hedeflere karşı hava saldırıları, tank atışları ve hava savunmasını içerdiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231228/kuzey-kore-lideri-kim-orduya-savas-hazirliklarini-hizlandirma-emri-verdi-1079123854.html

güney kore

kuzey kore

pyongyang

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kore, abd, güney kore savunma bakanlığı, abd - güney kore ilişkileri, kuzey kore, pyongyang