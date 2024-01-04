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Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore sınırında tatbikat
Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore sınırında tatbikat
Güney Kore tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore ve ABD'nin ortak muharebe hazırlıklarını güçlendirmek için Kuzey Kore sınırı yakınında ortak bir gerçek... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T13:51+0300
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Yerel haber ajansının Perşembe günü Güney Kore ordusuna dayandırdığı habere göre, Güney Kore ve ABD, Pyongyang'dan geldiği iddia edilen tehditler karşısında ortak savaş hazırlıklarını arttırmak amacıyla Kuzey Kore sınırı yakınlarında canlı atışların yapıldığı ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.Tatbikatın 29 Aralık'ta Pocheon kentinde başlatıldığını ve 5 Ocak Cuma günü sona ermesinin planlandığını bildiren medya, tatbikata iki ülkeden K1A2 tankları, A-19 savaş uçakları, Stryker zırhlı personel taşıyıcıları ve topçu sistemleri de dahil olmak üzere toplam 110 silah sisteminin katıldığını ekledi.Raporda tatbikat programının simüle edilmiş hedeflere karşı hava saldırıları, tank atışları ve hava savunmasını içerdiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231228/kuzey-kore-lideri-kim-orduya-savas-hazirliklarini-hizlandirma-emri-verdi-1079123854.html
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güney kore, abd, güney kore savunma bakanlığı, abd - güney kore ilişkileri, kuzey kore, pyongyang
güney kore, abd, güney kore savunma bakanlığı, abd - güney kore ilişkileri, kuzey kore, pyongyang

Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore sınırında tatbikat

13:51 04.01.2024
© AAGüney Kore-ABD
Güney Kore-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AA
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Güney Kore tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore ve ABD'nin ortak muharebe hazırlıklarını güçlendirmek için Kuzey Kore sınırı yakınında ortak bir gerçek atış tatbikatı düzenledikleri belirtildi.
Yerel haber ajansının Perşembe günü Güney Kore ordusuna dayandırdığı habere göre, Güney Kore ve ABD, Pyongyang'dan geldiği iddia edilen tehditler karşısında ortak savaş hazırlıklarını arttırmak amacıyla Kuzey Kore sınırı yakınlarında canlı atışların yapıldığı ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Tatbikatın 29 Aralık'ta Pocheon kentinde başlatıldığını ve 5 Ocak Cuma günü sona ermesinin planlandığını bildiren medya, tatbikata iki ülkeden K1A2 tankları, A-19 savaş uçakları, Stryker zırhlı personel taşıyıcıları ve topçu sistemleri de dahil olmak üzere toplam 110 silah sisteminin katıldığını ekledi.
Raporda tatbikat programının simüle edilmiş hedeflere karşı hava saldırıları, tank atışları ve hava savunmasını içerdiği belirtildi.
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