https://sputniknews.com.tr/20231228/kuzey-kore-lideri-kim-orduya-savas-hazirliklarini-hizlandirma-emri-verdi-1079123854.html

Kuzey Kore lideri Kim orduya savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdi

Kuzey Kore lideri Kim orduya savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdi

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, orduya, mühimmat endüstrisine ve nükleer silah sektörüne ABD’nin hamlelerine karşı savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdi. 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T11:23+0300

2023-12-28T11:23+0300

2023-12-28T11:23+0300

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nükleer

nükleer silah

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ABD ile arasında nükleer silah ve mühimmat gerginliği devam eden Kuzey Kore, savaş hazırlıklarını hızlandırıyor.Kuzey Kore devlet medyası tarafından bugün yapılan açıklamada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un orduya, mühimmat endüstrisine ve nükleer silah sektörüne “ABD’nin eşi benzeri görülmemiş çatışmacı hamlelerine” karşı koymak için savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdiği duyuruldu. Kore İşçi Partisi Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yıl için politika yönelimleri hakkında konuşan Kim’in “anti-emperyalist, bağımsız ülkeler” ile stratejik işbirliğini de genişleteceği aktarıldı.Toplantıda Kim’in ekonomik hedeflere de değindiği kaydedilirken, Kuzey Kore liderinin 2024 yılını ülkenin 5 yıllık kalkınma planını gerçekleştirmek için 'belirleyici bir yıl' olarak nitelendirdiği belirtildi. Ayrıca Kim’in tarımsal üretimin yüksek sevide istikrara kavuşturulması çağrısı yaptığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231221/kuzey-koreden-abdye-yanit-tum-provokasyonlara-cevabimiz-nukleer-olacak-1078672897.html

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