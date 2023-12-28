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CANLI YAYIN | Lavrov: Batılı ülkeler ‘Zelenskiy Formulü’ için çok gizli bir toplantı yaptı
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Kuzey Kore lideri Kim orduya savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdi
Kuzey Kore lideri Kim orduya savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdi
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, orduya, mühimmat endüstrisine ve nükleer silah sektörüne ABD’nin hamlelerine karşı savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdi. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T11:23+0300
2023-12-28T11:23+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
abd
savaş
nükleer
nükleer silah
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ABD ile arasında nükleer silah ve mühimmat gerginliği devam eden Kuzey Kore, savaş hazırlıklarını hızlandırıyor.Kuzey Kore devlet medyası tarafından bugün yapılan açıklamada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un orduya, mühimmat endüstrisine ve nükleer silah sektörüne “ABD’nin eşi benzeri görülmemiş çatışmacı hamlelerine” karşı koymak için savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdiği duyuruldu. Kore İşçi Partisi Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yıl için politika yönelimleri hakkında konuşan Kim’in “anti-emperyalist, bağımsız ülkeler” ile stratejik işbirliğini de genişleteceği aktarıldı.Toplantıda Kim’in ekonomik hedeflere de değindiği kaydedilirken, Kuzey Kore liderinin 2024 yılını ülkenin 5 yıllık kalkınma planını gerçekleştirmek için 'belirleyici bir yıl' olarak nitelendirdiği belirtildi. Ayrıca Kim’in tarımsal üretimin yüksek sevide istikrara kavuşturulması çağrısı yaptığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231221/kuzey-koreden-abdye-yanit-tum-provokasyonlara-cevabimiz-nukleer-olacak-1078672897.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, abd, savaş, nükleer, nükleer silah
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, abd, savaş, nükleer, nükleer silah

Kuzey Kore lideri Kim orduya savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdi

11:23 28.12.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinKuzey Kore lideri Kim Jong-un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, orduya, mühimmat endüstrisine ve nükleer silah sektörüne ABD’nin hamlelerine karşı savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdi.
ABD ile arasında nükleer silah ve mühimmat gerginliği devam eden Kuzey Kore, savaş hazırlıklarını hızlandırıyor.
Kuzey Kore devlet medyası tarafından bugün yapılan açıklamada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un orduya, mühimmat endüstrisine ve nükleer silah sektörüne “ABD’nin eşi benzeri görülmemiş çatışmacı hamlelerine” karşı koymak için savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdiği duyuruldu.
Kore İşçi Partisi Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yıl için politika yönelimleri hakkında konuşan Kim’in “anti-emperyalist, bağımsız ülkeler” ile stratejik işbirliğini de genişleteceği aktarıldı.
Toplantıda Kim’in ekonomik hedeflere de değindiği kaydedilirken, Kuzey Kore liderinin 2024 yılını ülkenin 5 yıllık kalkınma planını gerçekleştirmek için 'belirleyici bir yıl' olarak nitelendirdiği belirtildi. Ayrıca Kim’in tarımsal üretimin yüksek sevide istikrara kavuşturulması çağrısı yaptığı ifade edildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
DÜNYA
Kuzey Kore’den ABD’ye yanıt: Tüm provokasyonlara cevabımız nükleer olacak
21 Aralık, 10:17
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