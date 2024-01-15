https://sputniknews.com.tr/20240115/kuzey-kore-disisleri-bakani-choe-moskovada-putinle-gorusebilir-1079663938.html

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Moskova'da: 'Putin'le görüşebilir'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Moskova'da: 'Putin'le görüşebilir'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Moskova'ya gitti. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T14:30+0300

2024-01-15T14:30+0300

2024-01-15T14:30+0300

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kuzey kore dışişleri bakanlığı

rusya dışişleri bakanlığı

moskova

pyongyang

choe son-hui

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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Moskova'ya gitti.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Choe başkanlığındaki Kuzey Kore heyeti, dün akşam saatlerinde Rusya'ya ulaştı.Heyet havaalanında Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Choe'nin yarın kapsamlı bir görüşme yapacağı açıklandı.Choe ve heyetinin 17 Ocak Çarşamba gününe kadar Rusya'da kalması bekleniyor.Kremlin: Putin, Choe'yle görüşebilirKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Koreli bakanla görüşmesini dışlamadıklarını belirtti.Peskov, Lavrov ve Choe'nin temasları sonrasında Kuzey Koreli bakanın Devlet Başkanı Putin'e bilgi vermek üzere Kremlin Sarayı'na gitmesini dışlamadıklarını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231116/kuzey-kore-ile-rusyadan-isbirligi-protokolu-1077462953.html

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kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, pyongyang, choe son-hui