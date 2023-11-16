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Kuzey Kore ile Rusya'dan işbirliği protokolü
Kuzey Kore ile Rusya'dan işbirliği protokolü
Kuzey Kore ve Rusya, ticaret, ekonomi, bilim ve teknoloji dahil çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzaladı. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T14:55+0300
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Aleksandr Kozlov ve beraberindeki heyeti başkent Pyongyang'da düzenlenen 10. Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji İşbirliği Komitesi Toplantısı'na katıldı.Kuzey Kore Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jong-ho'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıda ikili ilişkiler ele alındı.Görüşmenin ardından iki ülke arasında, ticaret, ekonomi, bilim ve teknoloji dahil farklı alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.Kuzey Kore'den ABD Savunma Bakanı Austin'in Seul ziyaretine tepkiÖte yandan, Moskova ile Pyongyang arasındaki ikili ilişkilerin hızla geliştiği bir dönemde, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Güney Kore ziyareti Kuzey Kore'de tepkiyle karşılandı.Kuzey Kore Ulusal Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Austin'in 13 Kasım'daki Güney Kore ziyareti eleştirildi.Güney Kore ve ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı caydırma stratejilerini revize etmesine işaret edilen açıklamada, herhangi bir ‘askeri provokasyona sert karşılık verileceği’ uyarısında bulunuldu.Açıklamada, Kore Yarımadası'nda istikrarsızlık oluşturmaya yönelik her türlü girişime daha saldırgan şekilde ve stratejik caydırıcı eylemlerle yanıt verileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231115/kuzey-kore-orta-menzilli-balistik-fuze-icin-yeni-tip-motor-uretti-1077413468.html
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rusya, kuzey kore, ticaret, ekonomi, ihracat, güney kore, abd
rusya, kuzey kore, ticaret, ekonomi, ihracat, güney kore, abd

Kuzey Kore ile Rusya'dan işbirliği protokolü

14:55 16.11.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un Vostoçnıy Uzay Üssü'nde bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Yong-un Vostoçnıy Uzay Üssü'nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© Sputnik / POOL
/
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Kuzey Kore ve Rusya, ticaret, ekonomi, bilim ve teknoloji dahil çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzaladı.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Aleksandr Kozlov ve beraberindeki heyeti başkent Pyongyang'da düzenlenen 10. Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji İşbirliği Komitesi Toplantısı'na katıldı.
Kuzey Kore Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jong-ho'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıda ikili ilişkiler ele alındı.
Görüşmenin ardından iki ülke arasında, ticaret, ekonomi, bilim ve teknoloji dahil farklı alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Kuzey Kore'den ABD Savunma Bakanı Austin'in Seul ziyaretine tepki

Öte yandan, Moskova ile Pyongyang arasındaki ikili ilişkilerin hızla geliştiği bir dönemde, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Güney Kore ziyareti Kuzey Kore'de tepkiyle karşılandı.
Kuzey Kore Ulusal Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Austin'in 13 Kasım'daki Güney Kore ziyareti eleştirildi.
Güney Kore ve ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı caydırma stratejilerini revize etmesine işaret edilen açıklamada, herhangi bir ‘askeri provokasyona sert karşılık verileceği’ uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, Kore Yarımadası'nda istikrarsızlık oluşturmaya yönelik her türlü girişime daha saldırgan şekilde ve stratejik caydırıcı eylemlerle yanıt verileceği belirtildi.
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