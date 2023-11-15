https://sputniknews.com.tr/20231115/kuzey-kore-orta-menzilli-balistik-fuze-icin-yeni-tip-motor-uretti-1077413468.html

Kuzey Kore orta menzilli balistik füze için yeni tip motor üretti

Kuzey Kore orta menzilli balistik füze için yeni tip motor üretti

ABD’nin balistik füze programına yaptırım uyguladığı Kuzey Kore, orta menzilli balistik füzeler (OMBF) için tasarlanmış yeni tip katı yakıtlı motor geliştirdi. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T12:39+0300

2023-11-15T12:39+0300

2023-11-15T12:39+0300

dünya

balistik füze programı

balistik füze denemesi

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kitle imha silahları

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Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yapılan açıklamada, ‘ülkenin füze endüstrisinin önemli stratejik değere sahip yeni orta menzilli balistik füzeleri için daha yüksek güçlü katı roket motorları geliştirdiği’ ifadesine yer verildi.İlk aşama motor nozulu 11 Kasım'da, ikinci aşama motor nozulu ise 14 Kasım'da test edilirken, mesajda, “Her iki denemede de ‘çok tatmin edici bir sonuç’ elde edildi” denildi.KCNA, testlerin yeni bir orta menzilli balistik füzenin geliştirilmesini hızlandırma garantisi niteliği taşıdığını da kaydetti.ABD’nin yaptırım uyguladığı Kuzey Kore'nin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, 'her fırsatta ülkesini suçlayan' ABD'nin gezegende kitle imha silahlarının kullanımına yönelik en büyük tehdit olduğunu vurgularken, Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri’nin bu tehdidi sürekli olarak kontrol altına alacağını söylemişti.Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, kitle imha silahlarına karşı koymaya yönelik yeni stratejisini sunan ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Kitle İmha Silahlarıyla Mücadele Dairesi (CWMD) tarafından hazırlanan raporla ilgili değerlendirmesinde, Washington’un kimyasal, biyolojik ve nükleer silahların kullanımında sürekli artış kaydettiğini belirtti.Kuzey Kore’nin ise Pentagon için ‘uzun süreli bir tehdit’ olarak işaretlendiğinin altını çizen Savunma Bakanlığı Sözcüsü, değerlendirmede yer verilen açıklamalarında, “Dünyanın en büyük kitle imha silahına sahip olan, yeryüzünde şu ana kadar tek nükleer savaş suçlusu olarak bilinen ve geçen yüzyıldan bu yana Kuzey Kore'yi düşman ülke olarak sunup benzeri görülmemiş nükleer tehdit ve şantajını giderek genişleten ABD, kitle imha silahları konusunda en büyük tehdit haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.Savunma Bakanlığı temsilcisi, yayınlanan raporun, nükleer savaş başlıklarına sahip bir denizaltı da dahil olmak üzere Kore Yarımadası yakınlarına ‘tüm bir devleti yok etmek için yeterli’ stratejik silahları aktaran ABD'nin Kuzey Kore ve diğer bağımsız devletlerin güvenlik çıkarlarını hiçe sayan hegemonya tutkusu olduğunun altını çizdi.

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balistik füze programı, balistik füze denemesi, kuzey kore, abd, motor, kitle imha silahları