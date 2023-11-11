https://sputniknews.com.tr/20231111/zaharova-rusyanin-kuzey-kore-ile-askeri-isbirligi-yaptigi-suclamalari-temelsiz-1077292090.html

Zaharova: Rusya’nın 'Kuzey Kore ile askeri işbirliği yaptığı suçlamaları temelsiz

Zaharova: Rusya’nın 'Kuzey Kore ile askeri işbirliği yaptığı suçlamaları temelsiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’ya yönelik Kuzey Kore ile ‘yasadışı’ askeri-teknik işbirliğine dair suçlamaların tamamen asılsız ve hiçbir... 11.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-11T14:34+0300

2023-11-11T14:34+0300

2023-11-11T14:34+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik Kuzey Kore ile ‘yasadışı’ askeri-teknik işbirliğine dair suçlamaların temelsiz olduğunu, Rusya'nın uluslararası yükümlülüklerini sorumlu bir şekilde yerine getirdiğini söyledi.Zaharova, "Kolektif Batı’nın Rusya ile Kuzey Kore arasında ‘yasadışı’ askeri-teknik işbirliğine ilişkin ‘yüksek ihtimalle’ tarzındaki suçlamaları tamamen kanıtsız ve hiç bir temele dayanmıyor. Üstelik hiç kimse Washington ve Tokyo'ya soruşturma yetkisi vermedi” dedi.Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi kararları da dahil olmak üzere uluslararası yükümlülüklerini sorumlu bir şekilde yerine getirdiğine vurgu yapan Zaharova, “Bu durum, Kuzey Kore de dahil olmak üzere komşularımızla uzun tarihi kökleri olan geleneksel dostluk ve işbirliği ilişkilerini geliştirmemize engel değil" diye konuştu.Zaharova ayrıca, Rusya'yı eleştiren ABD ve uydularının uluslararası hukukun genel kabul görmüş normlarını ihlal ettiğini, aynı zamanda suçlu Kiev rejimine silah pompalayarak kan dökülmesinin sürmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231029/zaharova-rusya-orta-dogudaki-catismayi-azaltmak-icin-gereken-her-seyi-yapiyor-1076846353.html

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rusya, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, mariya zaharova, bm güvenlik konseyi, abd, kiev, ukrayna, ukrayna krizi