https://sputniknews.com.tr/20240114/kuzey-kore-disisleri-bakani-rusyaya-gidiyor-1079620124.html
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Rusya’ya gidiyor
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Rusya’ya gidiyor
Güney Kore ile yaşadığı gerilimin ‘savaş öncesi noktasında’ olduğu Kuzey Kore’den, 2024 yılının ilk yurtdışı ziyareti Rusya’ya gerçekleşirken, Rusya Dışişleri... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T12:18+0300
2024-01-14T12:18+0300
2024-01-14T12:18+0300
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choe son hui
kim yo jong
güney kore
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
mariya zaharova
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Kuzey Kore’nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Choe Son-Hui’nin 15-17 Ocak tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edeceğini duyuran Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), gezinin Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un daveti üzerine gerçekleşeceğine dikkat çekti.Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui’nin başkanlığındaki heyetin başkent Moskova’ya gelmesinin beklendiğini doğrularken, Sergey Lavrov'un heyetle görüşmeler yapacağını da ekledi.Geçtiğimiz yılın ekim ayında Rusya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü kutlamak üzere Pyongyang'ı ziyaret eden Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edilmişti.Pyongyang’da Kuzey Koreli mevkidaşı Choe ile de bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ABD'nin hegemonik emellerine karşı koyulması hususunda kararlı olduklarının altını çizdi.Bakanlığın açıklamasına göre Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'daki duruma ilişkin müzakereleri ele alan Lavrov ve Choe, bölgedeki sorunların siyasi ve diplomatik çözümü konusunda karşılıklı kararlı ve bölgedeki gerilimi azaltmak için ortak çaba göstermeye hazır olduklarını teyit etti.Lavrov ve Choe, Asya-Pasifik bölgesindeki durumun ağırlaşmasına yol açan ABD'nin hegemonik emellerine karşı koyulması hususunda kararlı olduklarını da vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/slovakya-rusyanin-kuzey-koreden-fuze-aldigina-dair-hicbir-delil-yok-1079513086.html
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kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, choe son hui, kim yo jong, güney kore, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, mariya zaharova, abd, abd hegemonyası
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Rusya’ya gidiyor
Güney Kore ile yaşadığı gerilimin ‘savaş öncesi noktasında’ olduğu Kuzey Kore’den, 2024 yılının ilk yurtdışı ziyareti Rusya’ya gerçekleşirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kuzey Koreli mevkidaşı ile başkent Moskova’da bir araya geleceği bildirildi.
Kuzey Kore’nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Choe Son-Hui’nin 15-17 Ocak tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edeceğini duyuran Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), gezinin Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un daveti üzerine gerçekleşeceğine dikkat çekti.
Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui’nin başkanlığındaki heyetin başkent Moskova’ya gelmesinin beklendiğini doğrularken, Sergey Lavrov'un heyetle görüşmeler yapacağını da ekledi.
Geçtiğimiz yılın ekim ayında Rusya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü kutlamak üzere Pyongyang'ı ziyaret eden Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edilmişti.
Pyongyang’da Kuzey Koreli mevkidaşı Choe ile de bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ABD'nin hegemonik emellerine karşı koyulması hususunda kararlı olduklarının altını çizdi.
Bakanlığın açıklamasına göre Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'daki duruma ilişkin müzakereleri ele alan Lavrov ve Choe, bölgedeki sorunların siyasi ve diplomatik çözümü konusunda karşılıklı kararlı ve bölgedeki gerilimi azaltmak için ortak çaba göstermeye hazır olduklarını teyit etti.
Lavrov ve Choe, Asya-Pasifik bölgesindeki durumun ağırlaşmasına yol açan ABD'nin hegemonik emellerine karşı koyulması hususunda kararlı olduklarını da vurguladı.