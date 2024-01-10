https://sputniknews.com.tr/20240110/slovakya-rusyanin-kuzey-koreden-fuze-aldigina-dair-hicbir-delil-yok-1079513086.html
Slovakya: Rusya’nın Kuzey Kore’den füze aldığına dair hiçbir delil yok
Slovakya: Rusya’nın Kuzey Kore’den füze aldığına dair hiçbir delil yok
Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, yerel medyaya açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) ve bazı Asya ülkelerinin dışişleri bakanlarının imzaladığı ve Kuzey Kore’nin... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T18:18+0300
2024-01-10T18:18+0300
2024-01-10T18:20+0300
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Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Kuzey Kore’nin Rusya’ya füze vermesini kınayan açıklamaya imza atmadıklarını, çünkü buna ilişkin hiçbir delilin sunulmadığını belirterek, “İkna edici delil sunarsanız imzalarız” dedi.Blanar, “Uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırımlarına uyulmasını tutarlı şekilde savunuyoruz. Ama sırf birileri böyle düşünüyor, ama delil sunmuyor diye bunu yapmayacağız” ifadesini kullandı.Açıklama metnine düzeltme yapılmasına izin verilmediğini anlatan Blanar, ülkesinin, elinde hiçbir delil olmadan hiçbir evraka imza atmayacağını kaydederek, “Eminim, delilleri alır almaz, bizi ve Güvenlik Konseyi düzeyinde uluslararası toplumu ikna ederlerse bu açıklamaya katılırız” diye ekledi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkeleri dışişleri bakanları ve bazı Asya ve Batı ülkelerinin dışişleri bakanlarının Kuzey Kore’nin Rusya’ya füze vermesini kınayan ortak açıklamasına Macaristan ve Slovakya imza atmamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/slovakya-basbakani-fico-batinin-ukrayna-stratejisi-en-basindan-beri-ise-yaramiyor-1079507026.html
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slovakya, rusya - slovakya ilişkileri, kuzey kore, avrupa birliği, josep borrell
slovakya, rusya - slovakya ilişkileri, kuzey kore, avrupa birliği, josep borrell
Slovakya: Rusya’nın Kuzey Kore’den füze aldığına dair hiçbir delil yok
18:18 10.01.2024 (güncellendi: 18:20 10.01.2024)
Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, yerel medyaya açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) ve bazı Asya ülkelerinin dışişleri bakanlarının imzaladığı ve Kuzey Kore’nin Rusya’ya füze yardımında bulunmasını kınayan açıklamaya imza atmamasını değerlendirdi.
Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Kuzey Kore’nin Rusya’ya füze vermesini kınayan açıklamaya imza atmadıklarını, çünkü buna ilişkin hiçbir delilin sunulmadığını belirterek, “İkna edici delil sunarsanız imzalarız” dedi.
Blanar, “Uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırımlarına uyulmasını tutarlı şekilde savunuyoruz. Ama sırf birileri böyle düşünüyor, ama delil sunmuyor diye bunu yapmayacağız” ifadesini kullandı.
Açıklama metnine düzeltme yapılmasına izin verilmediğini anlatan Blanar, ülkesinin, elinde hiçbir delil olmadan hiçbir evraka imza atmayacağını kaydederek, “Eminim, delilleri alır almaz, bizi ve Güvenlik Konseyi düzeyinde uluslararası toplumu ikna ederlerse bu açıklamaya katılırız” diye ekledi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkeleri dışişleri bakanları ve bazı Asya ve Batı ülkelerinin dışişleri bakanlarının Kuzey Kore’nin Rusya’ya füze vermesini kınayan ortak açıklamasına Macaristan ve Slovakya imza atmamıştı.