https://sputniknews.com.tr/20231019/kim-jong-un-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-dostluk-giderek-gucleniyor-1076534771.html

Kim Jong-un: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki dostluk giderek güçleniyor

Kim Jong-un: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki dostluk giderek güçleniyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u kabul eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin giderek güçlendiğini belirtti. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T23:13+0300

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dünya

kim jong-un

rusya

sergey lavrov

kuzey kore

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşme sırasında, “Şimdi, Başkan Putin ile bu yılın eylül ayında Rusya’da yaptığımız görüşmenin ardından ülkelerimiz arasındaki gerçek dostluk daha da güçleniyor. Halkımız ülkelerimiz arasındaki ilişkilere büyük önem veriyor. Böyle bir durumda sizinle görüşmek çok hoş, Yoldaş Bakan” ifadesini kullandı.Kim, Lavrov’un Kuzey Koreli mevkidaşıyla görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili çok sayıda konunun değerlendirildiğini ve bunun büyük önem taşıdığını söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a gönderdiği sözlü mesajda, Eylül ayındaki görüşme sırasında varılan tüm anlaşmaları yerine getirmeye hazır olduklarını ilettiğini söyledi.Lavrov, iki günlük Pyongyang ziyareti sırasında Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Song Hui ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü.

https://sputniknews.com.tr/20231019/rusya-ve-kuzey-kore-abdnin-hegemonik-emellerine-karsi-koymaya-kararli-1076517106.html

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