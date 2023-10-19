https://sputniknews.com.tr/20231019/kim-jong-un-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-dostluk-giderek-gucleniyor-1076534771.html
Kim Jong-un: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki dostluk giderek güçleniyor
Kim Jong-un: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki dostluk giderek güçleniyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u kabul eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin giderek güçlendiğini belirtti. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T23:13+0300
2023-10-19T23:13+0300
2023-10-19T23:13+0300
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kim jong-un
rusya
sergey lavrov
kuzey kore
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşme sırasında, “Şimdi, Başkan Putin ile bu yılın eylül ayında Rusya’da yaptığımız görüşmenin ardından ülkelerimiz arasındaki gerçek dostluk daha da güçleniyor. Halkımız ülkelerimiz arasındaki ilişkilere büyük önem veriyor. Böyle bir durumda sizinle görüşmek çok hoş, Yoldaş Bakan” ifadesini kullandı.Kim, Lavrov’un Kuzey Koreli mevkidaşıyla görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili çok sayıda konunun değerlendirildiğini ve bunun büyük önem taşıdığını söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a gönderdiği sözlü mesajda, Eylül ayındaki görüşme sırasında varılan tüm anlaşmaları yerine getirmeye hazır olduklarını ilettiğini söyledi.Lavrov, iki günlük Pyongyang ziyareti sırasında Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Song Hui ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü.
https://sputniknews.com.tr/20231019/rusya-ve-kuzey-kore-abdnin-hegemonik-emellerine-karsi-koymaya-kararli-1076517106.html
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kim jong-un, rusya, sergey lavrov, kuzey kore
kim jong-un, rusya, sergey lavrov, kuzey kore
Kim Jong-un: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki dostluk giderek güçleniyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u kabul eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin giderek güçlendiğini belirtti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşme sırasında, “Şimdi, Başkan Putin ile bu yılın eylül ayında Rusya’da yaptığımız görüşmenin ardından ülkelerimiz arasındaki gerçek dostluk daha da güçleniyor. Halkımız ülkelerimiz arasındaki ilişkilere büyük önem veriyor. Böyle bir durumda sizinle görüşmek çok hoş, Yoldaş Bakan” ifadesini kullandı.
Kim, Lavrov’un Kuzey Koreli mevkidaşıyla görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili çok sayıda konunun değerlendirildiğini ve bunun büyük önem taşıdığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a gönderdiği sözlü mesajda, Eylül ayındaki görüşme sırasında varılan tüm anlaşmaları yerine getirmeye hazır olduklarını ilettiğini söyledi.
Lavrov, iki günlük Pyongyang ziyareti sırasında Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Song Hui ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü.